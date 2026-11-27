Nejlepší střelec historie teď útočí i na nahrávačské rekordy. LeBron předstihl Kidda
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James nastřádal 25 bodů, 12 asistencí a 10 doskoků.
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Se 126 triple-double v kariéře překonává společnou bilanci čtyř ikon NBA.
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Philadelphia s bilancí 15 výher a čtyř porážek vévodí Východní konferenci.
Philadelphia se musela podruhé za sebou obejít bez nemocného Joela Embiida a v průběhu utkání přišla kvůli problémům se zadním stehenním svalem také o Jaylena Browna.
V takových chvílích se však stále může spolehnout na muže, jehož datum narození by za normálních okolností mělo být spíše předpokladem pro basketbalový důchod.
"Pokud budou potřebovat, abych čas od času oprášil svůj plášť, pořád to dokážu," prohlásil James, který si proti svému někdejšímu zaměstnavateli vytvořil bodové maximum v sezoně.
Ve druhé čtvrtině zaznamenal 14 bodů v řadě, proměnil čtyři trojky a celkově uspěl při devíti z patnácti střeleckých pokusů. Diváky nadchl také fantastickou přihrávkou na alley-oop pro VJ Edgecombea ještě z vlastní poloviny hřiště.
Když necelé dvě minuty před koncem zaznamenal desátý doskok a zkompletoval triple-double, fanoušci ve Philadelphii mu aplaudovali vestoje.
Jeho výkon pomohl ukončit sedmizápasovou vítěznou sérii Miami, kterému nestačilo ani 32 bodů a 14 doskoků Giannise Antetokounmpa. Nejlepším střelcem vítězného celku byl s 30 body Tyrese Maxey.
Čas nakonec vždycky vyhraje. LeBron mu ale dává pořádně zabrat
James má nyní na kontě 126 kariérních triple-double, což je více, než kolik jich za svou kariéru nasbírali Larry Bird, Michael Jordan, Kobe Bryant a Scottie Pippen dohromady.
Obdiv před ním neskrývá ani trenér Miami Erik Spoelstra, pod jehož vedením získal James v letech 2012 a 2013 dva mistrovské prsteny. "Čas nakonec vždycky vyhraje. Ale právě teď mu LeBron dává pořádně zabrat," poznamenal zkušený kouč.
Sám James, který oslaví 42. narozeniny 30. prosince, se navíc po pomalejším vstupu do ročníku cítí stále lépe. V každém z posledních čtyř utkání zaznamenal minimálně 20 bodů.
"Rozdíl mezi začátkem sezony a současností je v tom, že se moje nohy cítí lépe a lépe se dostávám do tempa. Za měsíc mi bude 42 let. Dostat se do tempa mi trvá trochu déle, ale v poslední době se cítím docela dobře," přiznal čtyřnásobný šampion NBA.
Ve hvězdami nabité Philadelphii si současně užívá luxusu, který po značnou část kariéry nepoznal. Nemusí být každý večer hlavním tahounem svého mužstva. "Nemyslím si, že mým úkolem v tomto týmu je dominovat v každém zápase. Své už jsem si odpracoval," sympaticky uzavřel James.