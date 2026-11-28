Když se doma rozkašleme nasucho, k tomu se přidá chrapot a v krku to pořád nepříjemně škrábe, sahám po čaji ze slézu maurského. Mám ho spojený hlavně s podzimem a zimou, s večery, kdy se nechce moc mluvit a krk si říká o klid. Je to taková obyčejná domácí jistota. Příprava není složitá, chuť má sléz jemnou a bylinkáři ho doporučují hlavně kvůli slizovitým látkám, které umí podrážděné dýchací cesty pěkně obalit.
Sléz maurský je
dvou i víceletá bylina a v domácím se tradičně dává do souvislosti s péčí při bylinkářství kašli, zahlenění plic, zánětu průdušek, chrapotu, namáhaných hlasivkách i ústních zánětech. U nás po něm sáhnu hlavně ve chvíli, kdy nechci žádné složité míchání a potřebuju něco teplého, co se dá popíjet pomalu. Opravdu pomalu. Tenhle čaj není hrnek vypitý ve spěchu u linky, spíš něco, co si člověk vezme pod deku a nechá chvíli být i telefon.
Můj tip zní: Když je krk hodně podrážděný, nedělám čaj horký, ale nechám ho zchladnout na vlažný. Příliš horké pití dovede citlivé hrdlo ještě víc popíchnout, a to je přesně situace, které se doma radši vyhýbám. Sléz maurský v domácí bylinkové tradici
Sléz maurský patří mezi bylinky, které si lidé často pěstují rovnou na zahradě. Zmiňují to i zahradnické a bylinkářské články věnované slézu. Kromě praktického využití je to totiž i pěkná rostlina s výraznými květy. V domácí tradici se používá hlavně tam, kde je potřeba ztišit podrážděné sliznice. Proto se o něm mluví v souvislosti s kašlem, rýmou, zahleněním a namáhaným hlasem. Recept na jemný domácí čaj ze slézu maurského
Doba přípravy: 15 minut Louhování: 10 minut Počet porcí: 1 hrnek, asi 250 ml Ingredience k přípravě 1 lžička sušeného slézu maurského 250 ml vroucí vody 1 lžička medu podle chuti 1 lžička citronové šťávy podle chuti Postup přípravy bylinkového čaje ze slézu maurského
1. Do hrnku nebo malé konvičky nasypte 1 lžičku sušeného slézu. U bylinky ze zahrady se vyplatí rychle zkontrolovat, jestli je dobře usušená a čistá.
Zdroj: Anna Balážová, Bylinka musí být dobře usušená a čistá.
2. Zalijte sléz 250 ml vroucí vody. Hrnek přiklopte talířkem nebo pokličkou, aby zbytečně neutíkala vůně ani látky, kvůli kterým čaj připravujete. Zdroj: Anna Balážová, Čaj nechte louhovat pod pokličkou.
3. Nechte louhovat 10 minut. Právě takový čas se běžně uvádí u domácí přípravy slézového čaje.
4. Nálev sceďte přes jemné sítko. Když chcete opravdu šetrnější pití pro krk, nechte ho ještě chvíli stát, aby měl vlažnou teplotu. Zdroj: Anna Balážová, Nálev sceďte přes sítko a pijte vlažný.
5. Podle chuti vmíchejte med a pár kapek citronové šťávy. S citronem zacházím opatrně, hlavně když je hrdlo rozbolavělé. Někdy ho nedám vůbec.
6. Pijte po malých doušcích a nespěchejte. Čaj je nejlepší čerstvý, ideálně hned po přípravě. Zbytek bych nenechávala stát do dalšího dne. Nejen čaj: Kdy se sléz hodí i jinak U suchého a dráždivého kašle bývá příjemnější vlažný čaj než nápoj úplně horký. Kdo si pěstuje bylinky doma, může sléz maurský zkusit i na záhoně. Je užitečný a navíc na zahradě nevypadá vůbec špatně. Při silnějších potížích, dlouho trvajícím kašli nebo horečce je lepší obrátit se na lékaře. Bylinky mohou pomoct jako domácí podpora, ale hranice mají.
V bylinkářských přehledech zaměřených na kašel se u slézu uvádí i další využití. Kromě čaje se objevuje domácí směs se
slézem, medem a citronovou šťávou, případně vlažný obklad na hrudník. Ten se nechává působit přibližně 15 až 20 minut a někteří ho doma používají hlavně při zahlenění. Za mě ale pořád vede jednoduchý hrnek čaje. Je s ním nejmíň práce a člověka aspoň na chvilku donutí sednout si.
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Zdroj a foto: Autorský text redakce cooky.cz, publikováno se souhlasem Anna Balážová