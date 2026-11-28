Americká Federální komise pro komunikace (FCC) schválila společnosti SpaceX Elona Muska historicky první povolení k vybudování vesmírné výpočetní infrastruktury v rozsahu až jednoho milionu satelitních modulů. Projekt nazvaný Starmind má přesunout část výpočetního výkonu potřebného pro umělou inteligenci mimo Zemi, kde by mohl využívat téměř nepřetržitou sluneční energii. Povolení však zatím neznamená, že SpaceX skutečně vypustí milion družic. Jde o schválení maximálního rozsahu plánované konstelace.
Jak bude projekt postupovat: harmonogram stanovený americkou FCC
Americká vláda stanovila SpaceX závazné termíny, do kterých musí firma jednotlivé etapy projektu splnit:
- 30. ledna 2026 – podání žádosti – SpaceX oficiálně požádala o povolení vybudovat síť až milionu orbitálních výpočetních modulů.
- 4. února 2026 – zahájení licenčního řízení – FCC přijala žádost k posouzení a otevřela ji připomínkám dalších subjektů.
- 25. listopadu 2026 – schválení projektu – FCC udělila SpaceX podmíněné povolení k vybudování konstelace.
- Do listopadu 2033 – první družice – Na oběžné dráze musí být alespoň jeden funkční satelit.
- Do listopadu 2035 – 100 000 družic – SpaceX musí dosáhnout desetiny povoleného počtu.
- Do listopadu 2038 – 500 000 družic – Na orbitě musí být polovina plánované konstelace.
- Do listopadu 2040 – milion družic – Termín pro dokončení celé schválené konstelace.
Kde budou satelity a jak se dostanou data na Zemi?
Podle schváleného plánu budou družice obíhat Zemi ve výškách 500 až 1000 kilometrů, rozdělené do několika orbitálních vrstev. Některé budou na takzvaných slunečně synchronních drahách, které jim umožní být osvětleny Sluncem více než 99 procent času. Právě nepřetržitý přísun solární energie je jednou z hlavních výhod celého konceptu.
Komunikaci zajistí především laserové optické spoje mezi družicemi. Data se budou předávat prostřednictvím laserové sítě také do satelitů Starlink, které je následně prostřednictvím pozemních stanic dopraví k uživatelům. SpaceX tak chce využít vlastní již existující infrastrukturu. Rádiové frekvence v pásmech 18,8–19,3 GHz a 28,6–29,1 GHz budou sloužit jako záložní spojení pro řízení a nouzovou komunikaci, nikoliv jako hlavní datový kanál.
Proč chce Musk přesunout umělou inteligenci do vesmíru?
Hlavním důvodem jsou energetické nároky umělé inteligence. Pozemní datová centra potřebují obrovské množství elektřiny, rozsáhlé pozemky a nákladné chladicí systémy. Ve vesmíru by družice mohly využívat téměř nepřetržitou sluneční energii a odvádět odpadní teplo vyzařováním do okolního prostoru. Odpadla by také velká část spotřeby vody potřebné pro chlazení pozemních datacenter.
Musk tím zároveň získává strategickou výhodu: SpaceX vlastní rakety, Starlink i infrastrukturu pro přenos dat a jeho další společnost xAI vyvíjí vlastní modely umělé inteligence. Může tak propojit výrobu výpočetní kapacity, její dopravu na oběžnou dráhu i distribuci výsledků zákazníkům. Klíčovým předpokladem ekonomické návratnosti bude úspěch plně znovupoužitelné rakety Starship.
SpaceX přitom není jediným hráčem. Google připravuje projekt Suncatcher se solárně napájenými družicemi vybavenými vlastními procesory TPU a první prototypy chce vypustit přibližně v roce 2027. Společnost Starcloud už na oběžnou dráhu dopravila družici s čipem Nvidia H100. Do závodu se zapojuje také Blue Origin Jeffa Bezose.
Petr Dvořák
zdroj: FCC