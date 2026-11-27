Ještě v létě stála po boku Manuela Neuera na mistrovství světa, viditelně těhotná. Koncem srpna se páru narodil druhý syn. O necelé tři měsíce později sdílela Anika Neuerová na Instagramu text, který německá i česká média okamžitě vztáhla na kapitána Bayernu: „Podvádět těhotnou ženu je úplně jiná úroveň zla.“ Neuera v příspěvku nejmenovala a nevěru jako fakt nepotvrdila. V kombinaci s tím, co o rozpadu manželství krátce předtím napsal bulvární BILD, ale vznikla kauza, které nepomáhá ani Neuerovo mlčení. Na jedné straně stojí načasování, na druhé ticho. Mezi nimi leží několik instagramových příspěvků, které se dají číst jen jedním způsobem.
Co Anika sdílela a co neřekla
Podle českých i zahraničních médií se v příspěvku dál psalo o ženě, která měla v těhotenství cítit lásku, ochranu a podporu, a místo toho zůstala s bolestí, kterou jí způsobil partner. Rakouský deník Krone s odkazem na magazín Bunte popisuje ještě další klip v angličtině, který Anika sdílela ve svém soukromém instagramovém příběhu (story). Mluví se v něm o podvedené ženě, o muži, který zničil rodinu, a o „rozvracečce manželství“. Ani v něm Manuel Neuer podle zdroje jmenován nebyl.
Rozdíl je podstatný. Sdílené texty jsou ostré, míří ale obecně na muže, kteří podvádějí těhotné partnerky, nikoli na konkrétního člověka. Jako formální obvinění podložené důkazem se číst nedají, spíš jako veřejně vyslovené osobní zklamání. Je formulované tak, aby kdokoli, kdo zná souvislosti, pochopil, a zároveň aby nikdo nemohl tvrdit, že padlo jméno.
Na to upozorňuje i český tisk. Server
iDNES.cz výslovně píše, že Anika manžela nejmenovala a nevěru veřejně nepotvrdila. TN.cz postavilo článek na titulku o „odpudivosti“ podvádění těhotné ženy, v textu ale přiznává totéž.
O pár dní později přidala Anika další příběh. Sedí na něm s dítětem na klíně, kolem ní jsou další děti s tvářemi zakrytými bílými srdíčky a pod fotkou stojí „Forever and always“, tedy navždy a napořád. Podle RTL jsou dva z chlapců její synové s Neuerem, zbylé dvě děti identifikované nejsou. Smíření z toho vyvozovat nelze. Podle nás jde spíš o gesto směrem k dětem: ať se děje cokoli, ony jsou priorita.
Od Tegernsee po Brazílii: jak se příběh skládal
Kauza dává smysl až na časové ose. Ta ukazuje, jak krátká doba dělí obraz šťastné rodiny od titulků o rozchodu.
Kdy Co se stalo 2020 Neuer s Anikou tvoří pár, krátce po rozpadu jeho prvního manželství s Ninou Weissovou listopad 2023 civilní svatba u jezera Tegernsee, veřejnost si jí všimla podle změny příjmení na Instagramu 14. března 2024 narodil se první syn Luca červenec 2025 velká svatební oslava v Jižním Tyrolsku léto 2026 Anika je na MS těhotná po Neuerově boku konec srpna 2026 narodil se druhý syn začátek října 2026 podle RTL fakticky konec vztahu 8. listopadu 2026 Bayern oznamuje Neuerovo zranění 13. listopadu 2026 BILD exkluzivně píše o konci manželství konec listopadu 2026 Anika sdílí vzkazy o nevěře, Bayern reaguje na tiskové konferenci
Jako první přišel s informací o rozpadu manželství
SportBild, sesterský titul BILDu, s formulací „jak se BILD exkluzivně dozvěděl“. Manželství podle něj ztroskotalo krátce po narození druhého syna. Televize RTL o několik dní později přidala vlastní zjištění: konec měl nastat začátkem října, Neuer se měl odstěhovat ze společného domu u Tegernsee a bydlet poblíž, Anika s dětmi podle RTL zatím zůstává ve společném domě.
Pak přišla jména, respektive jejich absence. Německá média začala Neuera spojovat s 23letou ženou, údajně jeho fyzioterapeutkou. Měl s ní být spatřen v Brazílii a už dříve na Sicílii, blízký vztah měl podle BILDu existovat delší dobu. Regionální deník Südkurier ale výslovně upozorňuje, že identita ženy, její profese ani povaha vztahu k Neuerovi nejsou oficiálně potvrzené. Proto ji ani my nejmenujeme.
Tři vrstvy jedné kauzy
Když se z příběhu sloupnou emoce, zbudou tři vrstvy s velmi rozdílnou váhou.
Potvrzené: Neuer a Anika jsou manželé a mají dva syny, mladší se narodil koncem srpna 2026. Anika sdílela obsah o nevěře během těhotenství a o zničené rodině, bez uvedení jména. Neuer se veřejně nevyjádřil, jeho mediální zástupce podle BILDu odkázal na soukromý a rodinný život. Bayern soukromí nekomentuje.
Tvrzení médií: Manželství je podle BILDu u konce, podle RTL fakticky od začátku října. Neuer se měl odstěhovat ze společného domu. Měl být viděn s 23letou ženou, údajnou fyzioterapeutkou.
Dedukce sociálních sítí: Že Anikiny vzkazy míří na Neuera. Že k nevěře došlo během těhotenství. Že vztah s druhou ženou trval měsíce.
Na sítích se mezitím rozjela vlastní dohra. Podle webů ran.de a t-online sdílela párová poradkyně Ruth Marquardtová kritické video k celé situaci a lajky pod ním měly dát i některé partnerky jiných fotbalistů. Ani to ale není důkaz, pouze nálada.
Síla kauzy podle nás nespočívá v prokázané nevěře, ta prokázaná není. Spočívá ve skládačce: rozchod pár týdnů po porodu, muž, který mlčí, a žena, jejíž příspěvky nepotřebují jméno, aby byly srozumitelné. Každý dílek je sám o sobě slabý. Dohromady působí silně.
Fotbal podobné scénáře zná. Wanda Nara v roce 2021 obvinila Maura Icardiho z nevěry přes instagramové příběhy a útočníka demonstrativně přestala sledovat. Kauza se řešila i sportovně, protože byla zároveň jeho agentkou. Shakira s Gerardem Piquém postupovali opačně: nejdřív oficiální
společné prohlášení o dohodě v zájmu dětí, teprve potom Piqué na Instagramu ukázal novou partnerku. Anika Neuerová stojí někde mezi nimi. Je ostřejší než diplomatické komuniké, ale opatrnější než Nara. Bayern mlčí o soukromí, mluví o šlaše
Kauza přišla v nejhorší možnou chvíli i sportovně. Bayern 8. listopadu oznámil, že si Neuer po zápase v Mohuči částečně natrhl šlachu v pravé noze a bude týmu „prozatím“ chybět. Termín návratu klub neuvedl.
Na tiskové konferenci 27. listopadu pak sportovní ředitel Christoph Freund volil slova pečlivě. Neuer je podle něj po krátké pauze zpátky v Mnichově, bolesti ustoupily a v rehabilitaci dělá dobré pokroky. Neprochází ale zrovna zrovna jednoduchým obdobím. „Ostatní věci“ jsou podle Freunda Manuelova soukromá záležitost a lidé by měli být velmi opatrní, pokud neznají přesné okolnosti. Bayern tím nic nepotvrdil ani nevyvrátil, jen kolem kapitána postavil zeď a obrátil pozornost k jeho noze.
Klub má důvod ho chránit. V květnu s ním prodloužil smlouvu do 30. června 2027 a ve stejném balíku i se Svenem Ulreichem, brankářskou skupinu má doplňovat Jonas Urbig. Neuer, rodák z Gelsenkirchenu, který v březnu oslavil čtyřicítku, chytá za Bayern od roku 2011 a kapitánskou pásku nosí od roku 2017. Je mistrem světa z roku 2014, dvojnásobným vítězem Ligy mistrů a držitelem třinácti bundesligových titulů. Za reprezentaci už nenastoupí, po návratu na letošním mistrovství světa národní dres definitivně odložil. Jeho jméno ale v Německu váží pořád stejně, a právě proto se instagramový příběh jeho manželky dostal až na titulní strany.
Neuer přitom nemá s medializovanými rozchody první zkušenost. Jeho první manželství s Ninou Weissovou skončilo v roce 2020 po necelých třech letech, tehdy se mluvilo o rozdílných představách o budoucnosti včetně rodiny. Tak hořkou veřejnou dohru ale tehdy neměl.
Oficiální rozvod ani dohoda o péči o děti zatím veřejně doložené nejsou. Neuer mlčí, Bayern mluví o šlaše a Anika místo prohlášení sdílí fotku synů se zakrytými tvářemi. Jedno slovo by stačilo, aby se z podezření stal příběh s jasným koncem. Zatím ho nikdo neřekl.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl