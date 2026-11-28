Dršťková polévka umí lidi docela ostře rozdělit. Jedni na ni nedají dopustit, druzí se jí raději vyhnou obloukem. Já patřím spíš k té druhé skupině, i když jinak sním skoro všechno. Doma ji ale vařím, protože manžel ji má opravdu rád. Beru už očištěné a předvařené dršťky, přesto je ještě dvakrát krátce spařím v nové vodě. Polévka je potom klidnější, jemnější a nemá tak výraznou vůni. Základ držím poctivý: silný vývar, cibule, sladká paprika a nakonec majoránka. Bez ní by to nebyla ta stará hospodská dršťková, jak si ji člověk pamatuje.
Dršťková má jednu praktickou výhodu. Z obyčejných surovin, které nestojí majlant a člověk je bez většího shánění koupí, vznikne polévka s pořádnou chutí. Rychlovka to není, tím bych nelhala. Jenže většinu času si stejně bublá na plotně sama a kuchyň si mezitím žije vlastním životem. Nejčastěji ji vařím o víkendu, když není nutné hlídat každou minutu. A když zůstane na druhý den, vůbec to nevadí. Spíš naopak, chutě si sednou.
Mám na to už svůj postup. Když narazím na čerstvé , vezmu je. Když skončí v lednici balíček těch dršťky očištěných a předvařených, nedělám z toho žádnou vědu. Před vařením je ale ještě dvakrát krátce povařím v čisté vodě. Dělám to tak dlouho a u téhle polévky je ten rozdíl poznat už po vůni. Recept na poctivou dršťkovou polévku
Doba přípravy: zhruba 70 minut Doba vaření: asi 45 minut Počet porcí: 6 porcí Ingredience pro přípravu 500 g předvařených držtěk 2 lžíce sádla 2 větší cibule 2 lžíce hladké mouky 2 lžíce mleté sladké papriky 1 menší mrkev 1 menší kus celeru 1 menší kus petržele 1,5 litru vývaru 3 stroužky česneku 1 lžička drceného kmínu 1 lžička majoránky dle chuti sůl dle chuti černý pepř na podávání petrželka nebo čerstvá majoránka Postup přípravy poctivé dršťkovky
1.
Dršťky nejprve důkladně propláchněte studenou vodou. I když jsou koupené už očištěné a předvařené, dejte je do hrnce s čistou vodou, přiveďte k varu a asi 10 minut povařte. Vodu slijte a totéž udělejte ještě jednou.
2. Mezitím si připravte základ. Ve větším hrnci rozpusťte
sádlo a přidejte najemno nakrájenou cibuli. Nespěchejte na ni. Nejdřív zesklovatí, pak začne pozvolna zlátnout a teprve tehdy má ten správný směr.
3. Cibuli poprašte
hladkou moukou a krátce promíchejte. Přidejte mletou papriku. Na tuku jí stačí opravdu jen chvilka, pár vteřin. Když se nechá smažit dlouho, zhořkne a v polévce už se to špatně zachraňuje.
4. Přidejte nastrouhanou
mrkev, celer a petržel. Nahrubo nebo najemno, podle toho, jestli chcete polévku hladší, nebo v ní raději narazíte na kousek zeleniny. Nechte ji chvíli restovat se základem, až změkne a pustí vůni.
5. Základ zalijte
vývarem, dobře ode dna rozmíchejte a přiveďte k varu. Pak stáhněte plamen a nechte polévku asi 30 minut pozvolna probublávat. Mouka se musí provařit a zelenina změknout, jinak bude výsledek působit nedodělaně.
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6. Do hrnce vmíchejte prolisovaný
česnek. Osolte, opepřete, přidejte kmín a v dlaních promnutou majoránku. Dávám ji až ke konci, protože si tak líp nechá svou typickou vůni.
7. Předvařené
dršťky nakrájejte na tenké nudličky, pokud už tak nejsou připravené z obchodu. Nasypte je do polévkového základu a vařte společně ještě přibližně 15 až 20 minut.
8. Hotová dršťková se pozná i tak, že se na hladině objeví trochu
tuku a chuť se spojí do hutnějšího celku. Když je polévka moc hustá, dolijte vývar nebo horkou vodu. Jestli je naopak řídká, nechte ji pár minut probublávat bez pokličky.
9.
Dršťkovou polévku podávejte horkou, ideálně s bílým pečivem. Na talíři jí prospěje špetka čerstvé majoránky nebo petrželky. V lednici bez problémů vydrží do druhého dne a za mě bývá právě tehdy nejlepší. Foto: Cooky.cz, Polévku podávejte horkou s kouskem bílého pečiva. Proč tahle polévka funguje i v domácí verzi Plnější chuť udělá silný masový vývar. Voda polévku nezničí, ale na talíři je rozdíl znát poměrně rychle. S paprikou zacházejte opatrně. Jakmile ji přidáte do základu, nenechávejte ji dlouho na horkém tuku, protože připálená paprika umí pokazit celý hrnec. Komu vadí výraznější vůně drštěk, tomu pomůže dvojí krátké povaření v čisté vodě. U nás doma se tenhle krok prostě nepřeskakuje.
Dršťková může vypadat jako polévka, se kterou je spousta práce, ale ve skutečnosti stojí na několika pevných věcech.
Cibule, mouka a paprika udělají základ, kořenová zelenina ho zjemní a česnek s majoránkou dodají vůni, bez které by to nebylo ono. Když se vaření nehoní, vznikne hustší, sytá a lehce pikantní polévka, která má blízko k hospodské klasice i domácímu hrnci na plotně.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková