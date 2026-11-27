Česko letos přispívá CERNu 16 milionů franků. Jeho vědci pracují hlavně v univerzitních týmech
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Česko letos přispívá CERNu 16 milionů franků. Jeho vědci pracují hlavně v univerzitních týmechZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 27.11.2026 17:15
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