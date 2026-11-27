Aleš Háma a Ondřej Sokol opět v přímém přenosu hudební ankety Český slavík 2026 uráželi české hudební hvězdy, kapely i internetové tvůrce. Urážky chrlili na Ornellu Koktovou, Agátu Hanychovou, Bohuše Matuše, Evu Burešovou, Lukáše Langmajera a Jitku Boho i na Ewu Farnou.
„Partneři Hanychové se štosují před Karlínem“
„My jsme si říkali, že za Ornellu Koktovou by zaskočil její exmanžel Josef Kokta. Akorát by vám nesměla ta cena upadnout na zem, protože to bychom se mohli dočkat peprného děkovného,“ naráželi moderátoři na kauzu, kdy Kokta sprostě řval na své děti za to, že převrátily barel s vodou.
Moderátoři tak tradičně glosovali dění v uplynulém roce a přitom uráželi snad každého. Tradičně nevynechali ani Agátu Hanychovou. „Naši nabídku předat cenu s radostí přijali všichni expartneři Agáty Hanychové. Od rána se nám štosují před Fórem Karlín. Pokud nás někdo z expartnerů slyší a teprve vyráží, fronta v tuto chvíli vede kolem Vyšehradu. Ráno by měla být někde kolem Frankfurtu nad Mohanem,“ řekli jedovatě Háma se Sokolem.
Naráželi tak na počet partnerů, které Hanychová vystřídala, než se provdala za expartnera Miroslava Dopitu. Před ním chodila například s bývalým majitelem TV Barrandov Jaromírem Soukupem, vdaná byla za herce Jakuba Prachaře a kratší dobu randila s celou řadou dalších.
„Překvapený byl i Přemek Forejt“
„Jak už asi víte, Eva Burešová se nám oficiálně přejmenovala. Teď je z ní Eva Saya Burešová. Docela překvapený byl i Přemek Forejt, když zjistil, že ho Eva také přejmenovala na Přemka Saye Forejta. Přemka Saye,“ pokračoval Sokol. „Nevrtej do toho. To je asi přechodník Saya,“ okřikl jej Háma.
Následuje rychlý vztahový přehled uplynulého roku. „Lukáš Langmajer se rozešel s manželkou. Lukáš Langmajer se navždy zamiloval do Jitky Boho. Lukáš Langmajer se rozešel s Jitkou Boho. Lukáš Langmajer se opět navždy zamiloval do svojí manželky. Tak to byly události jednoho týdne a ve vztahové problematice pokračujeme,“ smáli se moderátoři.
„Ano řekl i Michal David“
Nevyhnuli se ani rozchodovým kauzám zpěváka Bohuše Matuše. „Bohuš Matuš se rozešel se svou ženou Lucinkou. Bohuš Matuš se nerozešel se svou ženou Lucinkou. Bohuš Matuš se opravdu rozešel se svou ženou Lucinkou. Nakonec se Bohuš Matuš opravdu nerozešel se svou ženou Lucinkou. Máme za sebou události jednoho odpoledne a teď už pokračujeme na zbytek roku. Měli jsme tu fůru tajných svateb,“ dodali moderátoři.
„Tajné svatby měli i David Prachař, Jakub Prachař. Svoje ano letos řekl i Michal David. A to se neženil,“ kopli si také do hudebníka Michala Davida, který vystoupil na předvolební akci hnutí ANO.
„Aby byl český showbyznys v rovnováze, tak tajné svatby střídají velmi veřejné rozvody. Děkujeme všem účastníkům. Ano, například Lela Vémolová se teď musí po rozchodu s Karlosem opravdu snažit, aby sobě i svým dětem zajistila důstojný život, který by na fotkách na Instagramu vypadal aspoň malinko snesitelně,“ míní moderátoři. „Ano, aby si mohla koupit aspoň základní SUV a minimální dovolenou na Maledivách,“ dodali Sokol s Hámou.
„Ewa bude bez chobota“
Nevynechali ani problémy fotbalisty Martina Fenina s alkoholem. „Bývalý fotbalista Martin Fenin slavně navštívil premiéru filmu Ženy v lihu. Ne, to jsi vyčetl špatně, v lihu byl Fenin,“ dodali moderátoři ironicky.
„Kaira Hrachovcová prohlásila, že odteď už ji zajímají pouze fanoušci. V překladu tedy only fans. A my samozřejmě víme, že doba se posunula. Je moderní,“ řekli moderátoři.
Připomněli také velké koncerty Ewy Farne v Edenu. A samozřejmě i její rozvod s hudebníkem Martinem Chobotem. „Někteří zpěváci jsou normální. No ano, jiní si zase nechali změnit pohlaví. Ano, ale my víme stoprocentně, že na rozdíl od Conchity Wurst Eva Farna už bude definitivně bez chobota,“ spojili Sokol s Hámou zpěvačku s rakouským zpěvákem a drag queen, vystupujícím jako vousatá zpěvačka Conchita Wurst.
Ewa Farna v publiku jen nevěřícně a poněkud naštvaně kroutila hlavou. Televize Nova do vysílání vložila nápis, že vyjádření interpretů nereprezentuje názor televize.
Zdroje: Autorský text, TV Nova
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