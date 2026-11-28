Hák šel po kratší dráze, než stihl kdokoli zareagovat, a Jiří Procházka se složil dvě vteřiny před koncem druhého kola. Pro část českých fanoušků to byla rána, jaká potká každého. Pro druhou část důkaz, že bojovník, který roky snášel v kleci nepředstavitelné dávky, už tolik nevydrží. Debata o skleněné bradě, jak se tomu na sítích říká, se rozjela dřív, než Procházka vstal. Jeden hlas z brněnské scény ji chce zarazit a jeho argument jde přeměřit oficiálními výsledky i lékařským stanoviskem.
„Absolutní blbost,“ vzkázal Kalašnik těm, kdo Procházkovi počítají rány
Andrej Kalašnik, bojovník české organizace OKTAGON MMA spojovaný s Brnem a s bilancí 13-7-0, mluvil o prohře svého kolegy v podcastu MMA letem světem. Jeho slova zveřejnil 26. listopadu 2026 server Káóčko s odkazem na epizodu pořadu.
„Stirling trefil ten hák přesně na bradu. Takové ty hlouposti, co čteme, se nemají vůbec zmiňovat – jakože ta brada už není taková, jako byla. Absolutní blbost,“ řekl Kalašnik. Citace je v článku ve znění, které publikovalo Káóčko; v samotném záznamu epizody ověřená není.
Jiří Procházka je 34letý český bojovník polotěžké váhy, do 93 kg, bývalý šampion UFC s bilancí 32-7-1. Navajo Stirling je 29letý Novozélandec z aucklandského gymu City Kickboxing, který do zápasu v Dauhá nastupoval neporažený a po něm má bilanci 12-0-0. Sám Procházka podle MMA Fighting zveřejnil na Instagramu krátké vyjádření o přijetí prohry a návratu k práci. O bradě v něm nepadlo ani slovo.
Jenže čísla z posledních dvou Procházkových zápasů ukazují něco, co se obhajuje hůř než jedna nešťastná rána.
Třináct minut v kleci, dvě prohry a jedno jméno, které do toho nepatří
Z oficiálních výsledků obou turnajů, do kterých redakce MMAmag nahlédla, plyne jednoduchá věc: Procházka v posledních dvou prohraných zápasech dohromady neodboxoval ani čtrnáct minut. Carlos Ulberg ho na turnaji UFC 327 v Miami 11. dubna 2026 místního času složil levým hákem na bradu ve 3:45 prvního kola, jak popsala i agentura AP. Stirling pak 21. listopadu 2026 v Dauhá ukončil zápas ve 4:58 druhého kola, oficiální bodovací lístky UFC uvádějí KO pravou rukou.
|Zápas
|Datum
|Čas v kleci
|Carlos Ulberg, UFC 327
|11. 4. 2026
|3:45
|Navajo Stirling, 1. kolo
|21. 11. 2026
|5:00
|Navajo Stirling, 2. kolo do KO
|21. 11. 2026
|4:58
|Součet
|—
|13:43
Sečteno: 3:45 a 9:58 dává 13 minut a 43 sekund čistého zápasového času. To číslo měří jen hodiny v kleci, nic víc. O odolnosti, zdraví ani o nahromaděných ranách z předchozích let neříká nic.
A ještě jedna oprava, protože se v diskuzích vrací často. Do téhle série nepatří Aleksandar Rakić. Toho Procházka na UFC 300 13. dubna 2024 naopak sám zastavil údery ve 3:17 druhého kola.
Věta o helmě, kterou si přečtou i ringoví lékaři
ANALÝZA Kalašnik to postavil takhle: „Když tě takhle někdo trefí na bradu, tak můžeš mít klidně helmu nebo chránič. To byla prostě čistá brada.“ A přidal obrázek, kterému rozumí každý v šatně: „Tam tě může trefit šedesátikilový borec, ačkoliv máš metrák, a hotovo. Trefil to přesně, měl to najeté. S tou taktikou tam i šel.“
V pozičním stanovisku Association of Ringside Physicians k chráničům hlavy, které sdružení ringových lékařů vydalo v časopisu The Physician and Sportsmedicine, redakce MMAmag našla větu, jež dává Kalašnikovi nečekanou oporu: „Na chrániče hlavy by se nemělo spoléhat jako na prostředek ke snížení rizika otřesu mozku nebo jiného traumatického poranění mozku.“ Jenže tentýž dokument dodává, že opakované zásahy do hlavy zůstávají pravděpodobným rizikovým faktorem dlouhodobých následků. A to je přesně ta část, kterou Kalašnikova věta neřeší.
Skleněná brada je fanouškovský výraz, ne lékařský pojem, a z videa ji nikdo nikomu nepřipíše. Doložitelné je jen obecné zjištění: studie KO z UFC, publikovaná v roce 2019 v American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, uvádí jako silné prediktory přechodné ztráty vědomí rotační zrychlení hlavy a zásahy do dolní či horní čelisti. O místě zásahu, ne o síle vůle.
Zajímavý je i Kalašnikův obrat v čase. V anketě, kterou 19. listopadu 2026 sebral server Fight-Live a v níž redakce MMAmag jeho odpověď dohledala, tipoval: „Jirka vyhraje KO, 2. kolo.“ O týden později vysvětluje, že o KO ve druhém kole rozhodla přesnost. Kolo seděl. Jen ta ruka patřila někomu jinému.
Co dál s Procházkou
Káóčko za citacemi dodává, že Procházka si po prohře potřebuje hlavně odpočinout, než do toho znovu skočí. Jak dlouhá má ta pauza být, v textu nestojí.
Rozhodovat budou komise a lékaři, ne diskuze pod příspěvky.
Proti přesně trefené bradě by helma nepomohla, v tom má Kalašnik oporu i u ringových lékařů. Proti nasčítaným minutám možná pomůže čas. A ten jediný leží mimo klec.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek