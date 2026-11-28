Není nutné kvůli tomu zahajovat rodinnou konferenci. Od 6:40 je navíc Měsíc bez hlavních aplikujících aspektů až do změny znamení. Dopoledne je proto vhodnější na dokončení běžných věcí než na složité nové začátky. Ve 12:20 vstupuje Měsíc do Lva a atmosféra se viditelně mění. Přichází větší chuť vyrazit mezi lidi, něco zažít, hezky se obléknout, zajít na kulturu, pozvat někoho na návštěvu nebo si prostě sobotu trochu užít. A právě dnes dostává tato nálada silnou podporu.
Ve 13:04 českého času se přesně propojují Venuše ve Vahách a Jupiter ve Lvu. Astrologicky je to jeden z nejpříjemnějších vztahových a společenských aspektů: podporuje vstřícnost, velkorysost, setkávání, radost a ochotu vidět na druhých spíš to dobré. Pozor jen na jednu drobnost: Jupiter všechno zvětšuje. Takže také chuť utrácet, objednat ještě jeden chod nebo usoudit, že když už kupujeme dárek, „tak pořádný“.
Odpoledne bude ještě zajímavější. V 15:06 se Měsíc harmonicky propojí s Neptunem. Hodí se to pro kulturu, hudbu, fotografování, tvoření nebo obyčejnou chvíli, kdy člověk nemusí být praktický. Kolem 18:09 se ale Měsíc postaví proti Plutu. Tady může na chvíli zesílit tvrdohlavost nebo potřeba prosadit svůj názor. Jen o čtyři minuty později, kolem 18:13, vytvoří příznivý sextil s Uranem, takže mnohem zajímavější než boj bude zkusit něco jinak. A pozdě večer, kolem 23:27, vytvoří Měsíc harmonický trigon se Sluncem ve Střelci. Den tak může skončit podstatně klidněji, než jak vypadal kolem šesté.
Heslo dne: Udělejte si radost. Jen z ní nemusíte dělat investiční projekt.
Dnešní praktická drobnost: Než pověsíte vánoční světýlka, vyzkoušejte je
První adventní neděle je už zítra. Jestli tedy vytahujete krabici s vánočním osvětlením, udělejte jednu jednoduchou věc: nejdřív řetěz celý rozložte a pořádně ho prohlédněte. Zaměřte se hlavně na kabel, vidlici, napájecí zdroj a místa, kde vodič vstupuje do jednotlivých částí řetězu. Pokud vidíte popraskanou izolaci, odkrytý vodič, poškozený konektor nebo něco uvolněného, řetěz raději nepoužívejte. Hasičský záchranný sbor doporučuje před použitím kontrolovat, zda nejsou kabely vánočního osvětlení poškozené, používat výrobky s českým návodem a respektovat, do jakého prostředí jsou určené. Řetěz určený jen do interiéru tedy nepatří ven na balkon, terasu ani zahradu. Pokud je řetěz v pořádku, rozsvíťte ho ještě předtím, než ho pracně omotáte kolem stromku, zábradlí nebo okna. Je to drobnost. Ale hledat vadnou žárovičku na stole je výrazně příjemnější než ji hledat ve chvíli, kdy stojíte na třetím schůdku štaflí a půl řetězu už visí pod střechou.
Beran
Dopoledne může být spíš domácí.
Měsíc ještě prochází Rakem a možná bude potřeba něco zařídit kolem rodiny, bydlení nebo běžných sobotních povinností.
Udělejte nutné minimum.
Po 12:20 se totiž Měsíc přesune do ohnivého Lva a pro vás začne mnohem příjemnější část dne. Otevírá radost, koníčky, kulturu, děti, vnoučata a chuť něco podniknout jen proto, že vás to baví.
Venuše s Jupiterem tomu dávají velmi příjemnou společenskou atmosféru.
Jestli dostanete pozvání, zkuste ho přijmout.
Jen pozor na beraní způsob nadšení: z nápadu na krátkou procházku nemusí vzniknout celodenní výprava se třemi zastávkami.
Kolem šesté večer se také vyhněte sporu o to, kdo rozhoduje o programu.
Sobotní rada Beranům: Když je něco příjemné, nemusíte to ještě vylepšovat tím, že toho bude dvakrát tolik.
Býk
Ráno může přinést několik telefonátů, krátkou cestu nebo něco, co potřebujete vyřídit.
Uděláte-li to dopoledne, budete mít zbytek dne mnohem příjemnější.
Po poledni se totiž Měsíc přesune do Lva a obrátí vaši pozornost hlavně k domovu a rodině.
Venuše s Jupiterem mohou přinést chuť udělat si doma hezky, někoho pozvat nebo připravit něco dobrého.
To vám pravděpodobně nebude proti mysli.
Jen si hlídejte velkorysost. Předadventní nákup může velmi snadno začít větou „vezmu jen pár věcí“ a skončit vozíkem, jehož obsah by vystačil menšímu penzionu.
Večer může někdo v rodině přijít s vlastní představou. Nemusí být horší jen proto, že není vaše.
Sobotní rada Býkům: Pohostinnost se neměří počtem druhů občerstvení. Návštěva obvykle přežije i bez sedmého.
Blíženci
Dopoledne se můžete zabývat penězi nebo praktickým nákupem.
Buďte rozumní, protože dnešní Venuše s Jupiterem mají jednu vlastnost: všechno hezké vypadá ještě o něco potřebnější.
Po poledni ale Měsíc vstupuje do Lva a rozsvěcuje rozhovory, menší cesty, setkání a zvědavost.
To je prostředí, ve kterém se budete cítit dobře.
Někam vyrazte. Zavolejte člověku, kterého jste dlouho neviděli. Podívejte se na výstavu, trh nebo místo, kolem kterého pořád jen projíždíte.
Večer může přijít překvapivá informace nebo nápad.
Uran je ve vašem znamení a dnešní Měsíc se s ním příznivě propojí. Něco vám může ukázat cestu, kterou jste dosud vůbec nezvažovali.
Sobotní rada Blížencům: Když dnes objevíte něco zajímavého, nemusíte o tom ještě večer přečíst celý internet.
Rak
Dopoledne máte Měsíc ještě ve svém znamení.
Udělejte proto něco podle sebe.
Nemusíte automaticky začít sobotu tím, co potřebují ostatní.
Po 12:20 Měsíc odchází do Lva a pozornost se přesune k penězům, nákupům a tomu, co vám dělá radost.
A právě zde bude trochu disciplíny užitečné.
Venuše s Jupiterem vytvářejí nádhernou atmosféru pro příjemné věci, ale také umějí peněženku přesvědčit, že větší je lepší.
Předvánoční nabídky tedy berte s nadhledem.
Večer může přijít debata kolem společných peněz nebo rozdílných priorit. Nedělejte z ní boj.
Sobotní rada Rakům: Sleva není úspora, pokud jste původně vůbec nic kupovat nechtěli.
Lev
Odpoledne patří vám.
V 12:20 vstoupí Měsíc do vašeho znamení a téměř současně vrcholí příjemný sextil Venuše s Jupiterem, který je rovněž ve Lvu.
Můžete být společenskější, optimističtější a mít chuť někam vyrazit, vidět lidi nebo udělat něco hezkého.
Využijte to.
Tohle je výborná sobota pro kulturu, setkání, návštěvu, dobrý oběd nebo činnost, kterou máte rádi.
Jen si dejte pozor na lví specialitu: když se něco daří, není nutné to okamžitě zvětšit.
Kolem šesté večer navíc Měsíc stojí proti Plutu. Někdo blízký může mít úplně jiný názor.
Není to výzva k souboji.
Sobotní rada Lvům: Dnes můžete zazářit. Nemusíte ale současně obsluhovat reflektor, řídit program a hodnotit potlesk.
Panna
Mars je čerstvě ve vašem znamení a možná už máte chuť něco dělat, opravovat a organizovat.
Dopoledne vám v tom rodinný Měsíc v Raku může docela pomáhat.
Ale po poledni se Měsíc přesune do klidnější části vašeho horoskopu.
A tím vám nebe trochu nenápadně říká:
stačí.
Nemusíte využít sobotu k odstranění všech nedostatků domácnosti.
Venuše s Jupiterem přejí spíš odpočinku, příjemné společnosti a tomu, že si dovolíte nemít program do poslední minuty.
Večer může přijít zajímavý nápad nebo zjištění. Zapište si ho.
Nemusíte kvůli němu okamžitě otevírat nový pracovní seznam.
Sobotní rada Pannám: Pokud dnes najdete zásuvku, která potřebuje vytřídit, klidně ji zase zavřete. I zítra bude vědět, kde vás najde.
Váhy
Pro vás je dnešek astrologicky velmi příjemný.
Venuše je ve vašem znamení a přesně se propojuje s Jupiterem. To podporuje vztahy, společnost, radost a ochotu udělat si den hezčí.
Nechte se pozvat.
Nebo někoho pozvěte sami.
Po poledni se navíc Měsíc přesune do Lva a zvýrazní přátele, známé, kluby a lidi, se kterými něco sdílíte.
Je tedy téměř škoda trávit celou sobotu povinnostmi.
Pokud máte chuť na kulturu, návštěvu nebo předadventní setkání, dnešek tomu přeje.
Jediné upozornění patří k večeru: rozdíl mezi „udělat radost“ a „přehnat to“ dnes může být poměrně tenký.
Sobotní rada Vahám: Nemusíte koupit dárek každému člověku, na kterého si dnes vzpomenete. Některým můžete prostě zavolat.
Štír
Dopolední Měsíc v Raku vám sedí.
Může přinést chuť někam vyrazit, něco poznat nebo se zabývat tématem, které vás zajímá.
Po poledni se ale pozornost přesune k cílům a výsledkům.
Možná se ozve povinnost, o které jste doufali, že počká do pondělí.
Pokud je důležitá, vyřešte ji.
Ale nenechte jí sníst celou sobotu.
Venuše s Jupiterem vytvářejí spíš jemnou a příjemnou atmosféru a možná vám prospěje něco, co nemá vůbec žádný praktický výsledek.
Kolem šesté večer pozor na přetahování s někým z rodiny nebo okolí.
Sobotní rada Štírům: Když někdo nechce dělat věc vaším způsobem, nemusí to být tajný plán proti vám.
Střelec
Dnešek se může postupně rozjet velmi příjemně.
Dopoledne ještě možná řešíte něco praktického nebo finančního, ale po 12:20 vstupuje Měsíc do Lva a pro vás se otevírá oblast cestování, poznávání a dobrodružství.
A to už zní podstatně lépe.
Slunce je navíc ve vašem znamení a Venuše s Jupiterem podporují příjemné společenské zážitky.
Pokud můžete někam vyrazit, jeďte.
Nemusí to být daleko.
Večer může Uran přinést nečekanou změnu programu. Tentokrát může být právě ona tím nejlepším, co se stane.
Jen se nenechte unést výdaji.
Sobotní rada Střelcům: Spontánní výlet je skvělý. Spontánně rezervovat cestu na tři týdny už je jiný sport.
Kozoroh
Dopoledne bude hodně o druhých lidech.
Měsíc v Raku stojí proti vašemu znamení a partner nebo někdo blízký může mít jasnou představu, co by se mělo dělat.
Nechte ho chvíli vést.
Po poledni se pozornost přesune ke společným penězům, dohodám nebo tomu, co s někým sdílíte.
Dnešní Venuše s Jupiterem jsou velmi příjemné, ale mají sklon k velkorysosti.
Pokud tedy plánujete větší nákup nebo dárek, stanovte si předem hranici.
Není nutné dokazovat náklonnost cenovkou.
Večer může přijít originální nápad, jak nějakou finanční nebo organizační věc vyřešit jinak.
Poslechněte si ho.
Sobotní rada Kozorohům: Rozpočet nemusí kazit radost. Někdy ji naopak chrání před lednovým výpisem z účtu.
Vodnář
Dopoledne je vhodné udělat jednu praktickou věc, kterou jste odkládali.
Ale opravdu jednu.
Po poledni se totiž Měsíc přesune přímo proti vašemu znamení do Lva a hlavní roli převezmou druzí lidé, partner a společný program.
Venuše s Jupiterem tomu dávají velmi příjemnou atmosféru.
Dobrá sobota na výlet ve dvou, návštěvu nebo setkání.
Kolem šesté večer ale Měsíc stojí proti Plutu ve vašem znamení. Můžete být tvrdohlavější, než si uvědomujete.
Naštěstí téměř okamžitě přichází příznivá vazba s Uranem.
Řešení může být jednoduché: udělat něco úplně jinak.
Sobotní rada Vodnářům: Kompromis není situace, kdy druhému dostatečně dlouho vysvětlujete, až pochopí, že jste měli pravdu.
Ryby
Dopolední Měsíc v Raku vám může udělat velmi příjemnou sobotu.
Přeje koníčkům, rodině, tvoření, kultuře a radosti.
Pokud něco rádi děláte, ale pořád na to není čas, udělejte si ho dnes.
Po poledni se Měsíc přesune do Lva a začne připomínat běžné povinnosti.
Nenechte je převzít celý den.
Mars v Panně navíc aktivuje partnerství a druzí lidé mohou mít v příštích týdnech více požadavků nebo energie.
Dnes se ale vztahová atmosféra díky Venuši a Jupiteru nese spíš v příjemném duchu.
Tak toho využijte.
Večer už seznam povinností neotvírejte.
Sobotní rada Rybám: Když máte hezký den, nemusíte ho večer pokazit zjišťováním, co všechno jste během něj nestihli.