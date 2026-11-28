Potápěč u ostrova Bartolomé klesne pod mělčiny, kde se láva mění v šedý písek. Chvíli nevidí nic, dokud se jeden z „kamenů“ nepohne. Hnědavé zploštělé tělo se nadzvedne na čtyřech opěrách, udělá pár nemotorných kroků a znovu znehybní. Z hlavy mu trčí tmavý roh a ústa lemují rty sytě rudé jako lak na nehty. Takhle vypadá chřestivec Darwinův (
Ogcocephalus darwini), ryba, kterou internet miluje kvůli „rtěnce“. My jsme v rešerši došli k tomu, že jeho největší kuriozita sedí jinde. Tenhle tvor oceán prochází spíš pěšky. Ploutve místo nohou: jak chřestivec Darwinův kráčí po mořském dně
Nadace Charlese Darwina ve své galapážské databázi popisuje jeho prsní a břišní ploutve jako útvary, které „vypadají spíše jako nohy“. Prsní ploutve vyrůstají ze stran těla na jakýchsi pažích, břišní sedí vpředu pod hlavou. Dohromady fungují jako čtyři podpěry, na kterých ryba spočívá na písku i na vulkanické suti.
Přímý záznam takové chůze pořídili brazilští biologové u blízkého příbuzného
Ogcocephalus vespertilio. Ve studii v časopise Ocean and Coastal Research popisují dva režimy. V prvním ryba střídavě pokládá prsní a břišní ploutve a pomalu se šine vpřed. Ve druhém se odrazí prsními ploutvemi, břišní vysune dopředu a provede rychlý výpad podobný skoku. Do vodního sloupce se pouští jen výjimečně, na kratičké úseky a dost nešikovně. Čistě plaveckou kariéru by si u něj nikdo nepředstavoval.
Podle nás právě tady leží jádro celé věci. Chřestivec kvůli své neohrabanosti o nic nepřichází, naopak šetří energii. Kdo loví na dně, nepotřebuje vytrvalost pro honičku ve volné vodě. Potřebuje stabilitu, trpělivost a schopnost přiblížit se ke kořisti o pár centimetrů, aniž by zvířil oblak sedimentu.
Roh na čele a návnada v úkrytu: zbraň na krátkou vzdálenost
Výrazný výrůstek na hlavě je špičatý rypec, odborně rostrum. Katalog
Shorefishes of the Eastern Pacific Smithsonova tropického výzkumného ústavu (Smithsonian Tropical Research Institute) pod ním popisuje malou dutinu. V ní se skrývá vlastní rybářské náčiní: návnada zakončená trojicí masitých výběžků.
Chřestivci patří do řádu ďasů, tedy do příbuzenstva slavných hlubokomořských „rybářů“. Jejich lákadlo vzniklo evoluční přeměnou prvního paprsku hřbetní ploutve. Tenký prut se jmenuje illicium, jeho koncová vnada esca. Chřestivec ji umí vysunout a zase zatáhnout zpátky do schránky v hlavě. Podle
Smithsonian Ocean vnada u chřestivcovitých uvolňuje chemickou látku, která kořist přitahuje blíž k tlamě. Brazilští vědci zmiňují pokusy, v nichž se chemická přitažlivost potvrdila u druhu Ogcocephalus cubifrons.
Samotný útok trvá zlomek vteřiny. U
O. vespertilio badatelé natočili, jak se ryba připlíží k drobnému korýši a vymrštěnou tlamou ho prudce nasaje. Když mine, nasaje alespoň písek a hned ho vyplivne. Jídelníček galapážského druhu tvoří podle FishBase drobní bezobratlí. Chovatelský web Saltcorner k nim přidává kraby, červy a plže, občas i mlže či malé rybky.
Lovecký postup tak dává smysl jako celek. Pomalé popocházení, maskovací zbarvení a vnada nachystaná přímo nad ústy tvoří jednu sladěnou výbavu, ve které rychlé plavání prostě nemá místo.
Rudé rty a netopýří křídla: odkud se vzala internetová sláva
Anglicky se mu říká red-lipped batfish, doslova „netopýří ryba s rudými rty“. Netopýra připomíná tvarem roztažených ploutví. Biologové z Ústavu mořských věd Texaské univerzity v Austinu přirovnávají jeho chůzi k netopýrovi, který se belhá po vlastních křídlech.
Rty jsou kapitola sama o sobě. Odborný přehled galapážských chřestivců od Bradburyho, McCoskera a Longa je označuje jako „třešňově rudé“. Proč jsou tak křiklavé, vědci s jistotou nevědí. Texaští badatelé i organizace Ocean Conservancy uvádějí hypotézu, že barva pomáhá při námluvách nebo při vzájemném rozpoznávání jedinců. Definitivní odpověď zatím chybí.
Česky se druh jmenuje chřestivec Darwinův a čeleď chřestivcovití, jak uvádí taxonomická databáze AQUATAB. Původ rodového jména „chřestivec“ jsme dohledat nedokázali. Vědecké jméno
Ogcocephalus naopak podle časopisu Akvárium vzniklo složením řeckých výrazů pro mohutnost či výrůstek a pro hlavu, což sedí na nápadnou lebku s rohem. Druh vědecky popsal Carl L. Hubbs v roce 1958 a dlouho platil za galapážského endemita. Později přibyly nálezy z Peru.
Zvíře samo měří zhruba 18 až 21 centimetrů, údaje se podle metodiky mírně liší. Do dlaně dospělého člověka by se tedy pohodlně vešlo, kdyby se k němu kdo dostal.
Hvězdář zahrabaný v písku: jiná cesta k životu bez plavání
Chřestivec nemá na život na dně monopol. Jen v jeho čeledi existuje kolem šedesáti druhů s podobně přestavěnými ploutvemi. Po ploutvích připomínajících ruce chodí také australské ryby z čeledi Brachionichthyidae (anglicky handfish), další vzdálení příbuzní. Zajímavější srovnání ovšem nabízí ryba z úplně jiné větve:
Astroscopus guttatus, hvězdář z amerického pobřeží Atlantiku.
I on tráví většinu života na dně, ba dokonce pod ním. Floridské přírodovědné muzeum popisuje jeho prsní ploutve jako lopaty. Ryba je nepoužívá ke kráčení, ale k zahrabávání. Do písku se zavrtá tak, že nad povrchem zůstanou jen oči a tlama, a čeká. Jakmile kolem propluje menší ryba, hvězdář ji spolkne vcelku. Za očima navíc nosí elektrický orgán, který slouží především k obraně.
Chřestivec Darwinův Astroscopus guttatus Pohyb pomalá chůze a výpady po dně zahrabání do písku, minimum pohybu Úprava ploutví opěrné „nohy“ lopatovité ploutve k zavrtávání Lov přiblížení a nasátí kořisti, chemická vnada léčka ze zálohy, polknutí vcelku Zvláštnost rudé rty, výsuvná návnada elektrický orgán za očima
Obě ryby dospěly ke stejnému výsledku: plavání se nevyplácí. Zatímco chřestivec se ke kořisti opatrně přišourá, hvězdář nechá kořist, ať ho najde sama. Dva protilehlé recepty na tutéž úlohu.
Kde chřestivce potkat: Galapágy, písčité hlubiny a česká obrazovka
Rozšíření vymezuje FishBase na jihovýchodní Tichý oceán od Galapág po Peru, v hloubkách 3 až 120 metrů. Nadace Charlese Darwina upřesňuje, že obývá písčitý a vulkanický podklad v rozmezí zhruba 3,5 až 73,5 metru, katalog Shorefishes zmiňuje obvyklých 10 až 20 metrů. Galápagos Conservancy jmenuje hlubší písčité partie potápěčské lokality u ostrova Bartolomé. Organizace REEF eviduje u mysu Douglas na ostrově Fernandina místo, které nese jméno přímo po něm: Red-lipped Batfish Dive.
Pro šnorchlaře to bývá trochu hluboko, pro potápěče s trpělivostí ideální. FishBase přitom připomíná, že se s ním lze setkat po celém souostroví, ovšem nikde v hojném počtu. Mezinárodní svaz ochrany přírody ho v roce 2022 zařadil mezi málo dotčené druhy. Člověku neublíží.
V českých zoo ani akváriích jsme veřejně dohledatelný chov nenašli. Saltcorner varuje, že do běžného útesového akvária se nehodí a patří spíš do specializovaných veřejných expozic. V obchodech se objeví vzácně, nejčastěji jako náhodný úlovek z vlečných sítí. Kdo ho chce vidět v pohybu bez cesty do Ekvádoru, najde krátký díl „Chřestivec Darwinův: chodící ryba“ v pořadu Planeta YÓ České televize.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková