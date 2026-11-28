Dnes jsme si připravili kvíz o jedné z nejoblíbenějších českých pohádek všech dob. Pyšná princezna baví diváky už přes 70 let a my jsme pro vás připravili otázky, které prověří i skutečné znalce.
Příběh o dívce, která si o sobě myslí příliš mnoho a teprve tvrdší zkušenost ji srazí zpátky na zem, samozřejmě nezačal až filmem. Byl zachycen již dříve v pohádce a právě k ní se později vracel režisér při přípravě filmové verze. Stejný půdorys se dá najít i v jiných látkách. Je to motiv hodně starý, ale drží. Pýcha tu nakonec nepraskne pod ranou trestu, ale pod tlakem lásky, jen cesta k ní není zrovna pohodlná. V našem kvízu na In-Lifestyle si vyzkoušíte, jak dobře Pyšnou princeznu znáte.
Potrestaná pýcha: starý motiv, který se pořád vrací
Na Pyšné princezně je dodnes zajímavé, jak pečlivě je Krasomilina proměna poskládaná. Král Miroslav v podání Vladimíra Ráže nepřijede na zámek jako oslnivý vladař, před kterým se všichni klaní. Vezme to oklikou, přes roli zahradníka. Princezně vypěstuje zpívající květinu, jenže ta má jednu podmínku: bude zpívat až do rána jen tehdy, pokud Krasomila nebude tak pyšná. Nápad funguje jako docela jednoduchý, ale přesný mechanismus celého děje. Den za dnem stojí princezna mezi vlastní ješitností a tou zvláštní hudbou.
Film měl premiéru v roce 1952 a v československých kinech ho viděly miliony diváků. Dodnes se uvádí jako nejnavštěvovanější film v české kinematografii, což je údaj, který v dnešních poměrech působí skoro z jiného světa. Úspěšný nebyl jen doma; v Polsku na něj přišlo přes 3,5 milionu lidí. Natáčelo se na více místech v Čechách i na Moravě, od Olomouckého kraje přes Vysočinu po České Švýcarsko.
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Krasomila, král a láska
Princeznu Krasomilu hrála Alena Vránová a pro velkou část publika už se od téhle role nikdy úplně neoddělila. Byla to její nejslavnější filmová postava, i když její herecká dráha se samozřejmě nedá zúžit na jednu pohádku. Méně často se připomíná, že souhra s Vladimírem Rážem nezůstala jen před kamerou.
Bořivoj Zeman ale nestavěl film jen na hlavní dvojici, byť byla výrazná. Opřel se i o herce, kteří pohádce dali pevnější tvar a místy i jinou chuť. Stanislav Neumann zahrál krále s laskavou komikou, Miloš Kopecký zase přinesl svůj snadno rozpoznatelný herecký rukopis. Výsledek proto nepůsobí jen jako romantická pohádka o princezně, která se polepší. Drží ho i obsazení v dalších rolích, někdy právě v těch menších, kde stačí pár scén a člověk si postavu pamatuje.
Není tedy divu, že se látka dočkala návratu v podobě animované verze Pyšné princezny od Davida Lisého a Radka Berana. Autoři mluvili o inspiraci disneyovskou estetikou, současně ale nechtěli přijít o český ráz krajiny. Mírné kopce, skály, pohádková malebnost, která nepůsobí úplně cize – něco z atmosféry původního filmu tu zůstalo, jen převedené do jiného animačního jazyka. Dnešní děti tak mají svoji Krasomilu. Jestli se k ní budou vracet tak samozřejmě jako starší generace k filmu z roku 1952, to se pozná až časem.
Připravili jsme kvíz. Neptá se jen na děj, ale i na drobnosti z natáčení a na novější souvislosti kolem animované verze. Zkuste si vzpomenout – některé otázky vypadají na první pohled snadněji, než nakonec jsou.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, ČSFD, Filmový přehled
Tento příspěvek Kvíz pro fanoušky Pyšné princezny: Podle 10 otázek se ukáže, kdo má dobrou paměť byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.