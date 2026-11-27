Turnovští šperkaři chystají brož pro cestu na ISS. Doprostřed zasadí vltavín
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Turnovští šperkaři chystají brož pro cestu na ISS. Doprostřed zasadí vltavínZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 27.11.2026 14:49
Městský soud v Praze zahájil projednávání žaloby Hnutí Duha na ministra zahraničí Petra Macinku. Organizace...
Odvolací soud v Kolíně nad Rýnem přiznal ženě, kterou v dětství sexuálně zneužíval katolický kněz, celkové...
Skiareál Lipno využil ochlazení k výrobě sněhu a začátek lyžařské sezony plánuje na pátek 4. prosince....
Vstupenky na červnovou fotbalovou exhibici Marka Jankulovského v Ostravě jsou podle pořadatele vyprodané....
TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...Všechny články tohoto autora →