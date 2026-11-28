Dnes jsme si připravili kvíz pro fanoušky pohádky Z pekla štěstí 2. Otestujte, co víte o Gottově dvojroli, postavách i zákulisí natáčení tohoto oblíbeného pokračování.
Na konci devadesátých let, konkrétně v roce 1998, se Zdeněk Troška pustil do látky, která na papíře působila skoro až samozřejmě česky: hodný Honza, zlá a panovačná dívka, čerti s měkčím srdcem, než by člověk čekal, a několik kouzel k tomu. Jenže z na první pohled běžného zadání vyrostla pohádka, která u diváků zabrala víc, než se nejspíš předem počítalo. Z pekla štěstí vstoupilo do kin v roce 1999 a velmi rychle si našlo publikum. V návštěvnosti skončilo jako třetí nejnavštěvovanější film roku 1999 v českých kinech. Před ním nezůstaly ani některé zahraniční hity, které tehdy působily jako jasní favorité, třeba Hvězdné války nebo Matrix. V našem kvízu na In-Lifestyle jsme se tentokrát nicméně zaměřili na pokračování této pohádky, tedy Z pekla štěstí 2.
Dvojka přišla po pár letech a přinesla Karla Gotta
Pokračování Z pekla štěstí 2 dorazilo o pár let později. Vrátila se řada známých tváří z prvního dílu: Sabina Laurinová jako princezna , Daniel Hůlka v roli krále nebo zlá sestra Dora. Největší pozornost ale logicky poutalo nové jméno v obsazení. Karel Gott si v pohádce zahrál hned dvojroli – Lucifera a Boha.
Celé to přitom začalo nenápadně. Na premiéře prvního dílu v roce 1999 pronesl Gott přípitek a při něm zmínil, že by si někdy rád zahrál v pohádce. Tvůrci tu poznámku nenechali zapadnout jako zdvořilostní větu z premiérového večera. O dva roky později mu nabídli roli, vlastně rovnou dvě, které se divákům zapsaly do paměti. Gott si tak své přání splnil ve výrazné podobě: v jednom filmu dostal dvě naprosto odlišné postavy.
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Druhý díl už u kritiků ani v internetových databázích nedopadl tak příznivě jako první film. Televiznímu životu pohádky to ale viditelně neuškodilo. Na obrazovkách se objevuje opakovaně a lidé, kteří na ní vyrůstali, k ní často přistupují spíš přes vzpomínky než přes procenta ve filmové databázi. V programu se má brzy objevit znovu, takže malá zkouška paměti není úplně od věci.
Vzpomínáte si ještě, jak ve filmu fungovala Gottova dvojrole? A co všechno se v pokračování stane kolem Honzy a Markýtky? Připravili jsme kvíz zaměřený právě na druhý díl. Třeba se ukáže, že vám v hlavě zůstalo víc detailů, než byste sami čekali.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle.cz, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, ČSFD, Filmový přehled
Tento příspěvek Kvíz o pohádce Z pekla štěstí 2: 10 otázek o úspěšném filmu odhalí, kdo dával pozor byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.