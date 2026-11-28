12. května 1942 přišli do věznice Great Meadow na severu státu New York návštěvníci, jaké běžný trestanec nepotká. Za Charlesem „Lucky“ Lucianem, odsouzeným v červnu 1936 na 30 až 50 let za kuplířství, dorazil jeho advokát Moses Polakoff a vedle něj Meyer Lansky, finanční mozek newyorského podsvětí. Postupně se připojili Joe „Socks“ Lanza, Frank Costello i Willie Moretti. Luciana sem z odlehlé věznice Clinton přemístili na přání amerického námořnictva, které potřebovalo mít muže s autoritou v docích po ruce. Spolupráce později známá jako operace Underworld je zdokumentovaná do překvapivých podrobností. Vděčíme za to vyšetřovateli Williamu Herlandsovi, který ji v roce 1954 na pokyn státu New York rozebral krok za krokem.
Hořící Normandie a ponorky u pobřeží: proč stát zaklepal u mafie
V únoru 1942 vzplál u manhattanského mola zaoceánský parník Normandie, právě přestavovaný na vojenskou loď Lafayette. Námořnictvo podezíralo sabotáž a v zemi, která byla ve válce teprve pár týdnů, se ta myšlenka šířila rychle. U atlantického pobřeží mezitím řádily německé ponorky. Vojáci se obávali, že informace o odplouvajících konvojích prosakují z přístavních hospod a že někteří rybáři zásobují nepřítele palivem či potravinami.
Newyorský přístav přitom představoval uzavřený svět. Tlumočit tam zájmy státu dokázal jen ten, koho stevedoři, odboráři a překupníci respektovali. Uniforma k tomu nestačila. Velitel zpravodajské sekce Třetího námořního okruhu Charles Haffenden proto hledal cestu dovnitř tam, kde ji měli lidé z podsvětí. Ředitel námořní rozvědky Carl Espe v roce 1954 písemně potvrdil, že služba chtěla „vyčerpat všechny dostupné zdroje“ a nevynechala ani ty s kriminální minulostí.
Great Meadow: vězeňská návštěvna jako zpravodajská centrála
Luciano nepotřeboval nikam odcházet. Stačilo, aby jeho prostředníci přinesli zprávu, že spolupráce s námořnictvem má jeho požehnání. Jeho jméno pak v docích otevíralo dveře, které by agenti jinak marně vyráželi. Podle Herlandsovy zprávy přinesla tahle síť několik konkrétních služeb:
- hlášení podezřelého dění v přístavu a dohled nad možnými sabotážemi,
- odborářské průkazy pro agenty námořní rozvědky, kteří se tak mohli nenápadně zapojit mezi přístavní dělníky,
- informátory rozmístěné v docích, hotelech, barech, restauracích i mezi řidiči nákladních aut,
- vytipování lidí, jimž se dalo věřit, a varování před těmi, u nichž hrozilo prozrazení.
Lanza, který ovládal rybí trh na Manhattanu, měl k rybářským lodím blíž než kterýkoli důstojník. Lansky zase obstarával kontakty v italské komunitě. Herlands popisuje, že návštěvy ve věznici sloužily hlavně k tomu, aby Luciano upřesnil, komu a jak lze jeho jméno předložit. Z cely tak spíš otevíral dveře, než aby řídil operace v terénu. Pro námořnictvo to mělo nesmírnou cenu.
Sicilské mapy, emigranti a historka o žlutém šátku
Na přelomu let 1942 a 1943 se pozornost stočila ke Středomoří. V lednu 1943 padlo v Casablance rozhodnutí o invazi na Sicílii a americká rozvědka zjistila, jak chabě ostrov zná. Chyběly podrobnosti o přístavech, o terénu i o lidech, kteří by mohli spojencům pomoci. Lucianovy kanály tu sehrály další roli. Zprostředkovaly výslechy sicilských přistěhovalců v New Yorku, kteří vydali fotografie, dopisy i dokumenty ze svých rodných obcí. Od nich pocházely údaje o kotvištích, cestách a také jména spolehlivých lidí na ostrově. Mezi nimi figurovaly i mafiánské osobnosti.
Svědci před Herlandsem označili výsledky za „konstruktivní“ a tvrdili, že pomohly plnit úkoly na Sicílii, ovšem vždy „spolu s dalšími informacemi“. Ty pocházely z amerických a britských monografií, z leteckého snímkování a z průmyslových průzkumů. Sám guvernér Thomas E. Dewey později zákonodárcům napsal, že Luciano pomáhal získávat informace o možném nepřátelském útoku, „ačkoli skutečná hodnota získaných informací není jasná“.
Samotné vylodění pak stálo na drtivé konvenční převaze. Podle oficiální historie Centra vojenských dějin americké armády začala invaze 10. července 1943 po týdnech bombardování letišť, železnic a přístavů. Do 12. července spojenci drželi Syrakusy, kolem 23. července padlo Palermo a 17. srpna organizovaný odpor skončil. Nejtvrdší boje probíhaly na východě ostrova, kde se v horách bránily německé jednotky.
Z téže doby pochází i nejbarvitější vrstva příběhu. Podle legendy shazovala americká letadla nad Villalbou žlutý šátek s písmenem L a pro místního bosse Calogera Vizziniho si dojel tank. Historikové původ této scény dohledávají hlavně u novináře Michela Pantaleoneho a v publicistice 50. a 60. let. Americké vojenské dokumenty ji nepotvrzují. Na Sicílii se mafiánský vliv projevil spíš o něco později a mnohem prozaičtějším způsobem.
Starostové z mafiánských rodin: kde se nouzový kontakt proměnil v moc
K pochopení stačí vrátit se o dvě desetiletí zpět. V lednu 1926 telegrafoval Benito Mussolini prefektu Cesaru Morimu, že Sicílii je třeba od mafie „osvobodit“ bez ohledu na postavení pachatelů. Fašistický stát v ní viděl konkurenční mocenský systém s vlastním násilím a vlastní sociální kontrolou. Následovaly hromadné zátahy a procesy. Tahle perzekuce paradoxně dala mafiánům po roce 1943 cennou vizitku: mohli se vydávat za oběti fašismu.
Spojenecká vojenská správa okupovaných území, známá pod zkratkou AMGOT, potřebovala bleskově nahradit fašistické starosty a úředníky. Důstojníci neznali místní poměry, nemluvili sicilským nářečím a opírali se o ty, kdo se jim představili jako antifašisté. Šlo o notáble, kněze a staré liberální elity, často propojené právě se „ctěnými muži“. Italská parlamentní dokumentace k mafii a politice cituje hlášení lorda Rennella z AMGOT. Důstojníci podle něj v některých případech z neznalosti dosadili přímo bosse, případně je nechali navrhnout poslušné náhradníky. Vizzini usedl do starostenského křesla ve Villalbě a Giuseppe Genco Russo v Mussomeli.
Tady se nouzové spojení navázané ve válečném New Yorku změnilo v politický kapitál starých místních struktur. Jména důvěryhodných lidí, která přicházela z emigrantských kruhů, ukazovala k týmž rodinám, jež pak získaly úřední razítka. Historička Manoela Pattiová píše, že spojenci našli mafii „velmi živou“ a připravenou využít rozpad státu. Ovládla černý trh i příděly potravin, napojila se na separatistické hnutí a postavila se po bok velkostatkářů. Proti rolnickému hnutí, které žádalo půdu, pak nasadila násilí. Odborář Accursio Miraglia byl zavražděn v roce 1947, Placido Rizzotto o rok později a Salvatore Carnevale v roce 1955. Jejich jména se stala symbolem ceny, kterou ostrov zaplatil.
Lucianova odměna: svoboda s jednosměrnou jízdenkou
Luciano za své služby dostal to, oč mu šlo nejvíc, i když s háčkem. Dewey mu 3. ledna 1946 zmírnil trest pod výslovnou podmínkou okamžité deportace a zákazu návratu. Pokud by se do Spojených států vrátil, měl si odsedět zbytek původního maxima. Po zhruba deseti letech za mřížemi odplul 10. února 1946 do Itálie. Klid nevydržel dlouho: v listopadu téhož roku se vynořil v Havaně a svolával tam staré známé. Zemřel 26. ledna 1962 na neapolském letišti.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková