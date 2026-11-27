Časně ráno ve čtvrtek se Ronny Deila vracel taxíkem domů z večera v Tel Avivu. Podle toho, co o několik dní později, 4. května 2026, zveřejnila izraelská televize N12, se cesta pokazila v cíli. Taxikářka tvrdí, že ji norský trenér zasypal sexuálně explicitními otázkami a návrhy. Jízdné prý odmítl zaplatit a policii nakonec přivolali kolemjdoucí. Následoval výslech pro podezření ze sexuálního obtěžování a Deila během pár dní skončil u lídra izraelské ligy Maccabi Tel Aviv. O sedm měsíců později sedí na lavičce Sparty. Případ byl mezitím podle zahraničních médií uzavřen bez obžaloby. Uzavřený případ ale neznamená vyvrácené obvinění.
Od výslechu k „osobním důvodům“
Do Tel Avivu přišel Deila na přelomu ledna a února 2026 se smlouvou do konce sezony. Sportovně se mu dařilo. Podle N12 prohrál v prvních dvanácti zápasech jen dvakrát a vrátil Maccabi do boje o titul. Poslední výsledek před zlomem však nebyl povzbudivý: prohra 2:4 s Beitarem Jeruzalém.
Pak přišla noc s taxíkem.
Prohlášení Maccabi Tel Aviv ze 4. května mělo jen pár řádků. Klub se s trenérem „po vzájemné dohodě“ shodl na okamžitém volnu z osobních důvodů a mužstvo převzal Kenny Miller. V textu nepadla zmínka o policii ani o taxikářce. N12 ale odchod spojila přímo s výslechem a prohlášení označila za první oficiální reakci klubu na incident. Stejná televize navíc zmínila nejméně dva další případy nevhodného chování po večerech venku, mimo jiné v jednom z telavivských podniků.
Deila se k věci vyjádřil sám. Pokud taxikářku svými slovy urazil, omlouvá se jí, klubu i fanouškům. Dodal, že si podrobnosti nepamatuje, protože toho večera příliš pil. Nepřiznal tedy vinu, ale ani nepopřel, že by se něco stalo. Takové vyjádření ponechává otevřenou otázku, co se v taxíku skutečně odehrálo.
Uzavřeno neznamená vyvráceno
Dva dny po zveřejnění kauzy přinesl server Walla verzi samotné taxikářky. Podrobněji incident rozebírat nechtěla, řekla jen, že doufá, že už ho má za sebou. Server zároveň napsal, že spis putoval k prokuratuře. Podle zdrojů obeznámených s případem vyšetřovatelé považovali její výpověď za věrohodnou, protože ji podala bezprostředně po události.
Na podzim se objevila zpráva o konci vyšetřování. Belgický web VoetbalPrimeur s odkazem na Het Laatste Nieuws a britský The Sun 6. října napsal, že případ byl uzavřen bez dalšího postupu. Údajně šlo o skutek na hraně trestnosti. Primární rozhodnutí izraelské prokuratury se nám dohledat nepodařilo a neznámé zůstává i přesné datum uzavření. Dostupné zdroje neuvádějí ani žádný veřejně známý kamerový či zvukový záznam z vozu. Deila po zprávě o uzavření řekl, že může jít dál a těší se na návrat k trénování.
Právně je situace jasná. Obžaloba nepřišla, soud nerozhodoval a Deila je nevinný. Veřejně ale nikdo neprohlásil, že taxikářka lhala, a její výpověď nebyla zpochybněna. Trenér si podle vlastních slov nic nepamatuje. Kauza tak zůstává v šedé zóně, kde chybí soudní rozhodnutí i očištění. A právě takové kauzy se ve fotbale vracejí.
Redakce SportyŽivě.cz zaslala na tiskové oddělení Maccabi dotazy na trenérovu minulost a vzájemné vztahy, ale reakce doposud nedorazila.
Trofeje, kvůli kterým Sparta podstupuje riziko
Proč tedy Sparta sáhla po jednapadesátiletém Norovi? Odpověď je v jeho trofejích. Deila dovedl Strømsgodset k norskému poháru v roce 2010 a k ligovému titulu v roce 2013, což byl první mistrovský titul klubu po desítkách let. Celtic s ním dvakrát vyhrál skotskou ligu a jednou Ligový pohár. Největší úspěch přišel v roce 2021, kdy New York City FC získal po penaltovém finále s Portlandem MLS Cup. Trénoval také Standard Lutych, Club Brugge, Al Wahdu a Atlantu United.
Ronny Deila Brian Priske (Sparta) Hlavní trofeje 2× skotský titul, skotský Ligový pohár, MLS Cup 2021, norský titul a pohár 2× český titul, MOL Cup (double) Bilance Silný u favoritů, slabší v budovaných projektech 170 soutěžních zápasů, v lize 222 bodů z 98 utkání Úspěšnost v lize bez údaje 75,5 % (podle Chance Ligy)
FotbalPortal popisuje Deilu jako trenéra se dvěma tvářemi. S týmy, které jsou zvyklé vyhrávat, jako Celtic, Bruggy nebo Maccabi, dosahuje výsledků. V projektech, kde se teprve buduje, jako v Atlantě nebo Al Wahdě, už tolik ne. Sparta patří jednoznačně do první skupiny. Na Letné se titul nepovažuje za cíl, ale za samozřejmost. Klub tak podle nás sází na prostředí, ve kterém Deila dosáhl svých největších úspěchů.
Výchozí situace je přitom slabá. Priske odcházel 23. listopadu po patnácti kolech se ztrátou třinácti bodů na Slavii a s pěti soutěžními zápasy bez výhry. Zároveň skončil Tomáš Rosický a sportovním ředitelem se stal Tomáš Sivok. Deila je tedy první velkou volbou nového vedení. Sivok ho v
oficiálním oznámení Sparty představil jako trenéra s úspěchy, který zvládá tlak velkého klubu a zná prostředí, kde se očekávají jen výhry. Deila řekl, že chce vyhrávat a vrátit Spartě titul, který naposledy získala před dvěma lety.
S Deilou přichází asistent Kenneth Dokken, se kterým spolupracoval už v Maccabi. Lukáš Bláža zůstává druhým asistentem nejméně do konce podzimu. Oznámení zmiňuje i jednu zajímavost: na konci hráčské kariéry hrál Deila za norský klub Sparta Bragerøen.
Mlčení, které vydrží jen do první porážky
V oficiálním oznámení Sparty izraelská kauza nepadla ani jednou. Text představuje Deilu výhradně přes jeho sportovní kvality. Klub přitom o kauze musel vědět. Byla veřejně dohledatelná od května a v říjnu se o ní psalo znovu kvůli uzavření vyšetřování. Zda ji Sparta před podpisem prověřovala a jak ji vyhodnotila, veřejně neřekla. Smlouva je víceletá, ale případná ustanovení o chování mimo hřiště klub nezveřejnil.
Právně Deilovi nic nehrozí. Reputační riziko ale Sparta přebírá spolu s ním. Trenér přichází do jedné z nejvypjatějších atmosfér, jaké Letná v posledních letech zažila. Po porážce s Alkmaarem stáli hráči před kotlem a poslouchali kritiku, z tribun zaznívalo „Sundejte dresy“ a „My chceme Spartu“. Fanoušci zatím řeší výsledky, ne izraelskou minulost nového trenéra. Hromadnou reakci na kauzu jsme nezaznamenali, stejně jako jakékoli vyjádření hráčů nebo sponzorů.
Podle nás to platí jen do první série neúspěchů. Dokud bude Sparta vyhrávat, zůstane noc v Tel Avivu poznámkou pod čarou. Pokud přijde další krize, kauza se vrátí do diskusí, na transparenty i do otázek novinářů. Sivok a jeho trenér pak budou muset vysvětlovat nejen výsledky, ale i to, proč klub při oznámení o kauze mlčel.
Deila poprvé povede Spartu 29. listopadu ve Zlíně, tři dny po podpisu smlouvy. Sparta potřebuje body a novému trenérovi nejvíc pomůžou výhry. Klidné zápasy na Letné ale nedokážou odpovědět na otázku, kterou izraelská prokuratura nechala otevřenou.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl