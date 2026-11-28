V dubnu 1909 stáli před federálním soudem farmáři z údolí Deer Lodge a tvrdili, že komín huti Washoe nad městem Anaconda chrlí deset až třicet tun arzenu denně. Firma Anaconda Copper Mining Company se hájila technickými potížemi a provoz běžel dál. O sto sedmnáct let později dal žalobcům za pravdu led. Studie publikovaná 10. listopadu 2026 v časopise Nature Sustainability spojila prudký nárůst arzenu v arktických vrstvách s výrobou mědi právě v tomto montanském závodě. Podle modelu tehdy dýchalo vzduch se zvýšeným obsahem arzenu 50,5 milionu Američanů a 600 000 Kanaďanů. Šlo o víc než polovinu tehdejších obyvatel Spojených států. Zabránit se tomu dalo: technologie existovala už od roku 1908.
Arzen zamrzlý v Grónsku: jak deset ledových vrtů ukázalo na Montanu
Tým Josepha McConnella z amerického Desert Research Institute (DRI) rozebral deset ledovcových vrtů z Grónska, ruské Arktidy a severní Kanady. V každé roční vrstvě změřil arzen, olovo, antimon, bismut a další prvky. Jednotlivé roky přitom datoval podle chemických signálů, podobně jako se čtou letokruhy stromů.
Metoda těží z jedné vlastnosti těžkých kovů: v atmosféře vydrží jen několik dní, nanejvýš týdnů. Co napadlo do sněhu v roce 1914, pochází z emisí téhož roku. Led tak funguje jako kalendář, v němž každá stránka zachycuje jinou sezonu.
Samotný kalendář by však nestačil. Rozhodlo prostorové rozložení. Vrty nesly nejsilnější signál tam, kde k nim mířilo proudění ze severu Severní Ameriky. Vědci proto sáhli po atmosférickém modelu a historických výrobních statistikách. Křivka arzenu v grónském ledu téměř kopírovala množství mědi, které Anaconda podle záznamů amerického geologického ústavu rok po roce vyprodukovala. Izotopové složení olova odpovídalo rudám z Montany.
Zbývalo vyřadit konkurenci. Huť v Tacomě byla příliš malá. Kanadské Sudbury mělo neodpovídající izotopy. Měď z michiganského poloostrova Keweenaw se těžila v ryzí podobě, a její zpracování proto skoro žádný arzen neuvolňovalo. Na seznamu podezřelých zůstal jediný kandidát.
Proč se na pachatele přišlo až teď? Arzen nemá izotopový otisk jako olovo a v ledu se vyskytuje ve stopových množstvích. McConnellova laboratoř spolehlivé měření vyvinula teprve nedávno.
Huť Washoe na Smelter Hill: 11 000 tun arzenu ročně a mapa otráveného vzduchu
Washoe Reduction Works, v Americe známá spíš jako Anaconda Smelter, se tyčila na kopci Smelter Hill v jihozápadní Montaně. Tavila rudu z nedalekého Butte, tehdy jednoho z nejbohatších měděných ložisek planety. Starší provoz Old Works běžel od roku 1884, nový komplex na kopci zhruba od roku 1902.
Podle studie stoupal arzen v ledu zhruba od poloviny osmdesátých let 19. století do roku 1918. Vrchol přišel kolem roku 1914, kdy válečná poptávka hnala výrobu mědi vzhůru. V nejhorších letech huť podle odhadu vypouštěla 11 000 tun arzenu a 4 400 tun olova ročně. Pro představu: celý dnešní český průmysl nevypustí za rok ani zlomek takového množství.
Jemné částice z vysokých komínů unášel vítr přes Montanu, Wyoming a Středozápad. Jejich stopa sahá až do západního Grónska, víc než 4 000 kilometrů od zdroje. Autoři překryli modelovanou mapu koncentrací se sčítáním lidu z let 1910 a 1911 a stanovili práh 1 nanogramu arzenu na metr krychlový vzduchu. Nad touto hodnotou se ocitlo 50,5 milionu Američanů a 600 000 Kanaďanů, tedy asi jedenáct procent obyvatel tehdejší Kanady. Vzduch se zvýšeným obsahem olova dýchalo 1,4 milionu lidí. Nejhůř dopadla samotná Montana a přilehlé části Wyomingu a Idaha.
Odlučovače existovaly od roku 1908. Anaconda s nimi otálela deset let
Frederick Cottrell si elektrostatický odlučovač patentoval v roce 1908. Zařízení zachycuje prach a aerosoly v elektrickém poli dřív, než opustí komín, a první komerční instalace následovaly prakticky okamžitě. Mířily do hutí a cementáren. Podle historického manuálu americké Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) si západoamerické hutě vyvíjely vlastní verze pod licencí a pokusy s plyny z měděných konvertorů začaly už roku 1911.
Anaconda si na odlučovače počkala do let 1919 až 1923. U soudu v roce 1909 firma argumentovala, že dostupné metody nezvládnou objem plynů, kyselé výpary ani „jedovaté bahno“, které by zachycováním vznikalo. McConnell vidí příčinu jinde. Montanská pravidla podle něj vyžadovala kontrolu znečištění jen tehdy, když se znečistiteli vyplatila.
Ledový záznam ukazuje, jak velký rozdíl zařízení udělalo. Po instalaci klesly emise těžkých kovů zhruba o 65 procent a křivka v grónských vrstvách se zlomila. Kdyby huť odlučovače zprovoznila o dekádu dřív, do ovzduší by podle autorů neuniklo dalších zhruba 60 000 tun arzenu a 24 000 tun olova. Federální soud v pozdějším sporu Montana v. Atlantic Richfield ostatně konstatoval, že většina škod na okolních pozemcích vznikla na počátku 20. století, ještě před nasazením Cottrellových filtrů.
Rakovina plic, nižší IQ a jedy v půdě: co expozice znamenala
Studie modeluje expozici; zdravotní záznamy konkrétních lidí z let 1914 nebo 1916 nezkoumala. Opírá se o dnešní poznatky toxikologie. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je anorganický arzen silně jedovatý a dlouhodobý kontakt s ním souvisí s rakovinou plic, kožními lézemi, nemocemi srdce i cukrovkou. Narušit může i vývoj mozku u dětí.
U olova autoři odhadují potenciální kognitivní dopad odpovídající poklesu IQ o 2,6 bodu. WHO spojuje olovo u dětí s poruchami učení, hyperaktivitou a zpomaleným růstem; ohroženy jsou rovněž těhotné ženy.
Montana se s dědictvím huti potýká dodnes. Provoz skončil v roce 1980, tři roky poté, co komplex koupila společnost Atlantic Richfield. V září 1983 zařadila EPA lokalitu na seznam nejzávažnějších kontaminovaných míst Spojených států. EPA v
profilu lokality popisuje zamořené území o rozloze přes 500 kilometrů čtverečních, kde arzen, olovo a další kovy prostoupily půdu i vodu. Sanace vyčistila přes 1 600 domů a firemních pozemků a odvezla víc než 2,3 milionu metrů krychlových odpadu. Úřad dál doporučuje testovat děti z okolí na olovo. V sousedním Butte vyšlo jedno z vyrovnání z roku 2020 na zhruba 3,5 miliardy korun. Příbram, Kutná Hora a české limity: jak velké bylo staré znečištění
Česko podobnou kontinentální kauzu nezažilo, historické zátěže však má. Podle
Registru kontaminovaných ploch ÚKZÚZ se zvýšený obsah arzenu v půdách soustřeďuje na Kutnohorsku, Příbramsku a v severních a severozápadních Čechách.
Kutná Hora nese stopu staletí těžby stříbra. Městský dokument o těžkých kovech řadí mezi nejvýraznější zátěže právě arzen, k němuž se přidávají kadmium a olovo. Nejvíc zatížené jsou haldy a půdy pod nimi. Příbram zase připomíná montanský příběh v menším měřítku. Územní podklady spojují znečištění s Kovohutěmi a dlouhou důlní historií a uvádějí půdy se 400 až 5 000 miligramy olova a až 15 miligramy kadmia na kilogram. Na některých polích severozápadně od města, směrem k Obecnici a Bratkovicím, se nedoporučuje pěstovat potraviny.
S dnešním ovzduším je to jinak. Nejvyšší roční průměr arzenu naměřil Český hydrometeorologický ústav v roce 2024 na stanici Ostrava-Přívoz, tedy v nejzatíženější průmyslové aglomeraci země. V roce 2025 nebyly limity arzenu, niklu ani olova nikde překročeny.
Ukazatel Arzen (ng/m³) Olovo (ng/m³) Práh expozice v modelu Anacondy 1 1 Běžné hodnoty v USA a Evropě dnes 0,1 až 0,5 bez údaje Nejvyšší roční průměr v ČR 2024 (Ostrava-Přívoz) 1,4 12 Roční imisní limit ČR a EU 6 500 Riziková koncentrace podle WHO 6,6 500
Tabulka ukazuje měřítko. Práh, od kterého studie počítala zasažené obyvatele, převyšuje dnešní běžné evropské hodnoty dvakrát až desetkrát; v okolí Anacondy byly koncentrace mnohonásobně vyšší. Data shrnuje
ročenka kvality ovzduší ČHMÚ. Arzen přitom podle WHO žádnou bezpečnou hranici nemá: s každým nanogramem riziko rakoviny o něco stoupá.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková