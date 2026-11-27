V CERNu srážejí jádra atomů a z jejich stop čtou minulost vesmíru
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V CERNu srážejí jádra atomů a z jejich stop čtou minulost vesmíruZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 27.11.2026 16:02
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