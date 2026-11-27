V Rusku podle demografa loni zemřelo o 764 tisíc lidí více, než se narodilo
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V Rusku podle demografa loni zemřelo o 764 tisíc lidí více, než se narodiloZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 27.11.2026 18:28
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