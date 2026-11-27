Muž, kterému nikdo nechtěl věřit
Koncem sedmdesátých let se v Moskvě začal odehrávat zvláštní příběh. Sovětský inženýr Adolf Tolkačov se opakovaně pokoušel navázat kontakt s pracovníky amerického velvyslanectví. Pro americkou CIA to byla neobvyklá situace.
Zpravodajská služba se v Sovětském svazu pohybovala pod velmi silným dohledem KGB. Moskva patřila mezi nejnebezpečnější prostředí pro tajné operace a americké zpravodajské služby měly s tamním získáváním agentů značné potíže.
Člověk, který se sám aktivně snažil nabídnout spolupráci, proto mohl působit podezřele. Američané museli počítat s možností provokace, jejímž cílem by bylo odhalit jejich pracovníky nebo získat informace o metodách CIA. Tolkačov však ve svých pokusech pokračoval. Postupně přesvědčil americké zpravodajce, že má skutečný přístup k mimořádně cenným sovětským vojenským informacím. Zpočátku netušili, že právě získali jednoho z nejvýznamnějších agentů celé studené války.
Inženýr, který znal tajemství sovětských radarů
Adolf Tolkačov pracoval v sovětském výzkumném prostředí zaměřeném na vojenskou elektroniku. Měl přístup k dokumentaci související s radarovými systémy, avionikou a dalšími technologiemi používanými v sovětském vojenském letectví. Pro Spojené státy představovaly tyto informace mimořádnou hodnotu.
Během studené války totiž obě supervelmoci investovaly obrovské prostředky do vývoje vojenských letadel, radarů, raketových systémů a prostředků elektronického boje. Úspěch v případném konfliktu často závisel na tom, zda jedna strana dokáže odhalit protivníkova letadla a rakety dříve než on ji.
Znalost technických parametrů radarů a jejich omezení proto mohla výrazně pomoci při vývoji amerických zbraňových systémů. Tolkačov předával CIA dokumenty obsahující citlivé technické informace. Američtí analytici díky nim získávali přehled o sovětských vojenských technologiích, který by jinak museli vytvářet prostřednictvím mnohem nákladnějšího výzkumu a zpravodajských metod.
Podle amerických odhadů mohl jeho přínos představovat úspory dosahující miliard dolarů. Právě proto získal přezdívku „Billion Dollar Spy“, tedy špion za miliardu dolarů.
Proč riskoval vlastní život?
Jednou z nejpozoruhodnějších otázek celého případu jsou Tolkačovovy motivy. Podle později zveřejněných dokumentů nešlo pouze o člověka, který chtěl získat peníze. Tolkačov vyjadřoval hluboké nepřátelství vůči sovětskému politickému systému. Jeho osobní postoje souvisely také s historií rodiny jeho manželky, kterou zasáhly stalinské represe.
Během velkého teroru ve třicátých letech byly miliony lidí vystaveny zatýkání, deportacím a politickému násilí. Tolkačovova tchyně byla popravena a jeho tchán skončil v pracovním táboře. Tyto zkušenosti měly podle dostupných svědectví významný vliv na jeho postoje.
Tolkačov chtěl sovětskému režimu způsobit co největší škody. Američané mu za informace poskytovali finanční odměny a další formy podpory, ale samotné peníze zřejmě nepředstavovaly jediný ani hlavní důvod spolupráce. Jeho požadavky někdy působily překvapivě obyčejně. Pro svého syna například chtěl západní hudební nahrávky, které byly v Sovětském svazu obtížně dostupné.
Špionáž v ulicích Moskvy
Spolupráce s Tolkačovem vyžadovala mimořádně pečlivé plánování. V Moskvě operovala rozsáhlá kontrarozvědná síť KGB, která sledovala americké diplomaty a snažila se odhalovat jejich kontakty se sovětskými občany. Předávání dokumentů proto nemohlo probíhat běžným způsobem.
CIA využívala tajná setkání, skryté komunikační postupy a speciální techniku. Tolkačov vynášel citlivé dokumenty z pracoviště a pořizoval jejich fotografie. Podle zveřejněných zpravodajských záznamů používal například fotoaparát upevněný v domácím prostředí, aby mohl dokumenty fotografovat relativně rychle. Získané materiály předával americkým důstojníkům během pečlivě připravovaných kontaktů.
Jedna z nejslavnějších epizod celé operace se odehrála v prosinci 1982. CIA tehdy potřebovala obnovit kontakt s Tolkačovem, ale její pracovníky intenzivně sledovala KGB. Američtí důstojníci proto využili neobvyklé zařízení přezdívané „jack-in-the-box“. Šlo o mechanismus, který dokázal v automobilu vytvořit siluetu sedícího člověka.
Když agent opustil vozidlo, zařízení mělo oklamat sledovací tým a vyvolat dojem, že uvnitř stále sedí. Podle popisu operace zveřejněného deníkem The Washington Post tento trik skutečně fungoval. Americký důstojník mohl uniknout bezprostřednímu sledování a pokračovat v tajné operaci.
Zrada, která přišla z vlastní strany
Ani mimořádně pečlivá ochrana však nedokázala Tolkačova zachránit. V roce 1985 byl zatčen sovětskou KGB. Jeho odhalení je spojováno především se zradou bývalého pracovníka CIA Edwarda Lee Howarda, který předával informace Sovětskému svazu.
Pozdější vyšetřování však ukázalo, že na odhalování amerických agentů v Sovětském svazu se podílel také Aldrich Ames, další významný americký zrádce. Právě proto není historicky přesné redukovat Tolkačovův konec pouze na jediného člověka.
Dostupné zpravodajské dokumenty ukazují složitější řetězec kompromitací, při němž se různé informace mohly vzájemně doplňovat. Tolkačov byl po zatčení odsouzen za velezradu. Sovětské úřady jeho popravu veřejně potvrdily v roce 1986. Později zveřejněný záznam jednání sovětského politbyra umožnil určit, že trest smrti byl vykonán 24. září 1986.
Proč se stal legendou zpravodajských služeb
Tolkačovův příběh je mimořádný nejen množstvím předaných informací, ale také tím, jak dlouho dokázal operovat v prostředí jednoho z nejpřísněji kontrolovaných měst studené války. CIA jej vedla jako významný zdroj po několik let.
Jeho dokumenty pomohly americkým analytikům získat podrobné informace o sovětském vojenském výzkumu a pravděpodobně ovlivnily rozhodování o vývoji některých amerických technologií.
Přesná finanční hodnota jeho přínosu se však nedá jednoduše vyčíslit. Část odhadů vycházela z předpokládaných úspor výzkumných nákladů nebo z možného vojenského přínosu získaných informací. Přezdívka „Billion Dollar Spy“ je proto především výrazem mimořádného významu, který mu američtí zpravodajci přisuzovali.
Zároveň jde o příběh člověka, který vědomě riskoval život kvůli odporu k vlastnímu politickému systému. Jeho činnost měla významné důsledky pro zpravodajský souboj mezi oběma supervelmocemi. A jeho konec ukazuje jednu z nejkrutějších skutečností studené války: i velmi úspěšná tajná operace se může zhroutit ve chvíli, kdy selže bezpečnost uvnitř samotné zpravodajské organizace.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT
Zdroje: Kód Enigma [1], CIA – Tolkachev, A Worthy Successor to Penkovsky: An Exceptional Intelligence Operation [2], National Security Archive – Soviet Politburo Discussed Billion-Dollar Spy [3], The Washington Post – How the CIA ran a 'billion dollar spy' in Moscow [4], img ai generated