Hala v Boloni byla nabitá deseti tisíci Italů a ve hře zbývalo jedenáct míčů. Jiří Lehečka a Tomáš Macháč vedli v tie-breaku třetího setu 2:0, pak 3:1. Česko bylo v tu chvíli na dosah prvního finále Davis Cupu od roku 2013. Pak přišly tři italské body v řadě. Po českém vyrovnání na 4:4 další tři. Lorenzo Musetti s Andreou Vavassorim vyhráli 3:6, 6:1, 7:6 (7:4) a domácí Itálie jde do nedělního finále za čtvrtým titulem v řadě. Neprohrál ale tým, který na favorita nestačil. Prohrál tým, který měl finále na raketě, a právě to bolí nejvíc.
Jeden zápas od finále
Semifinále začalo pro Česko nepříjemně. Jakub Menšík podlehl Musettimu 3:6, 4:6, přestože nastřílel 13 es. Rozhodly nevyužité šance na returnu: z šesti brejkbolů neproměnil ani jeden a ve druhém setu přišel o klíčový míč dvojchybou. „Měl jsem příležitosti v prvním i druhém setu,“ připustil Menšík. Musetti mu podle jeho slov neustálým střídáním rytmu nedovolil chytit tempo.
Vyrovnání musel zařídit Lehečka a zařídil ho proti nejlépe postavenému hráči celého utkání. Světovou sedmičku Flavia Cobolliho porazil 6:2, 1:6, 6:3. Po prvním setu měl zápas pevně v rukou, ve druhém se Ital rozehrál a hala ožila. Lehečka ale ve třetím setu sebral soupeři podání ve čtvrtém gamu a náskok už nepustil. „Nejtěžší bylo vrátit se po druhém setu,“ řekl pro ČT. Za hodinu a čtyřicet minut bylo 1:1.
Před utkáním kapitán Tomáš Berdych tvrdil, že pokud Italové nepřidají, „misky vah jsou spíš na naší straně“. Po dvou dvouhrách se jeho slova zdála prorocká.
Debl, který začal podle plánu
Rozhodující čtyřhra přinesla dvě sestavy, se kterými se před turnajem úplně nepočítalo. Berdych nenasadil specializovanou dvojici Adam Pavlásek/Petr Rikl, ale vsadil na singlisty Lehečku s Macháčem. Riziko bylo zřejmé: Lehečka měl krátce předtím v nohách třísetovou bitvu s Cobollim.
Ani italský kapitán Filippo Volandri ale nemohl postavit, koho chtěl. Matteo Berrettini podle Eurosportu nebyl po duelu s Koreou stoprocentně fit, a tak se k deblovému specialistovi Vavassorim, desítce žebříčku čtyřhry, přidal Musetti, čerstvě po vítězné dvouhře. Spolu předtím odehráli jediný zápas v kariéře, v Sofii v roce 2021, a prohráli ho. Sehranou dvojici tedy nepostavil ani jeden tým.
První set potvrdil, že Češi nejsou v roli outsidera. Hráli aktivně, soupeře přetlačovali a set získali 6:3. Pak přišel zlom. Ve druhé sadě podle Sport.cz „vypadli z role“, na italské podání se nechytali a sami dvakrát přišli o servis. Za 1:6 se nedalo nic schovávat. Italové proměnili v celém zápase oba své brejkboly, Češi jen jeden ze čtyř. Druhý set byl jediným úsekem utkání, kdy domácí dominovali. Stačil jim.
Třetí set a sedm míčů, které rozhodly
Rozhodující sada se vrátila do rovnováhy. Nikdo nezaváhal na podání, gamy plynuly a napětí v hale rostlo. Za stavu 4:3 měli Češi dvě šance na brejk, který by je poslal servírovat na finále. Italové obě odvrátili a do konce setu nepustili ani jeden ze šesti servisních gamů. Přesný průběh obou míčů z dostupného přenosu popsat nedokážeme, statistika ale mluví jasně: 0 ze 2.
Pak tie-break. Podle bodového záznamu na
Onlajny.com vypadal takto (z českého pohledu):
Stav Co se stalo 1:0, 2:0 Česko začíná dvěma body 2:1 Lehečka posílá bekhend do sítě 3:1 Největší český náskok 3:2 Macháč po druhém podání nezvládne míč pod nohy 3:3, 3:4 Italové vyrovnávají a poprvé vedou 4:4 Češi ještě srovnávají 4:5 Lehečka pod tlakem chybuje do sítě 4:6, 4:7 Itálie dotahuje servisem a volejem
Od vedení 3:1 získali Češi jediný bod ze sedmi. Italské série tří míčů za sebou přišly dvakrát a pokaždé v momentě, kdy se vývoj mohl zlomit opačně. Za stavu 3:1 stačilo vyhrát čtyři z dalších šesti výměn. Nepodařilo se ani to.
Selhání, nebo ztracená pozice?
Slovo selhání tu sedí na koncovku, ne na celý zápas. Češi vyhráli první set, ve třetím drželi krok s domácím párem včetně specialisty z desítky deblového žebříčku a v tie-breaku si vypracovali náskok, z něhož se obvykle vyhrává. Pak ho pustili. Tím se tahle porážka liší od běžné prohry s favoritem: rozhodla série několika míčů, v nichž byla výhodnější pozice na české straně.
Srovnání podle aktuálního
žebříčku ATP ukazuje, jak vyrovnané síly proti sobě stály: Flavio Cobolli: 7. místo ATP Jiří Lehečka: 14. místo ATP Jakub Menšík: 15. místo ATP Lorenzo Musetti: 27. místo ATP Tomáš Macháč: 59. místo ATP Andrea Vavassori: 10. místo deblového žebříčku
Itálie měla nejvýše postaveného singlistu, deblového specialistu a halu, která tlačila každý míč. Česko mělo dvě opory na hranici první patnáctky a hráče, který o pár hodin dřív porazil světovou sedmičku. Nehratelná překážka to nebyla.
Hledat jednoho viníka by bylo laciné. Menšík neproměnil šest brejkbolů, Lehečka v tie-breaku dvakrát trefil síť, Macháč nezvládl jeden nízký míč. Každá z těch chyb ale padla proti soupeři, který v klíčových chvílích hrál aktivně a sám si body bral. Otevřenou otázkou zůstává Berdychova volba dvojice. Podle nás šlo o obhajitelné riziko: kapitán vsadil na formu a kvalitu singlistů před sehraností specialistů. Únava Lehečky po třísetové dvouhře je faktor, který z výsledku nelze vyčíst, ale nelze ho ani přehlédnout. Bezprostřední reakce hráčů a kapitána po čtyřhře zatím chybí.
Nejlepší výsledek po dvanácti letech
S odstupem patří ročník 2026 k nejlepším českým za poslední dekádu. Tým prošel kvalifikací přes Švédsko 3:1 a v září přes USA 3:2, kde postupový bod vybojoval právě Lehečka. Ve čtvrtfinále v Boloni přidal výhru nad Kanadou a poprvé od roku 2014 se dostal do semifinále. Loni přitom skončil ve čtvrtfinále po porážce 1:2 se Španělskem. Finále hrálo Česko naposledy v roce 2013, kdy získalo druhý titul v řadě.
Itálie se ve finále podle
oficiálního programu představí v neděli 29. listopadu 2026 v BolognaFiere Areně proti vítězi duelu Španělska s Velkou Británií. ČT2 začíná přenos ve 14:45. Proti Španělům s Carlosem Alcarazem a Jódarem v první desítce by podle nás byla Itálie spíš v roli outsidera. Proti Britům, jejichž největší zbraní je čtyřhra Patten/Skupski, by mohla těžit z převahy v singlech. Pro české opory sezona prakticky končí, další starty zatím potvrzené nejsou.
V Boloni zůstal obraz, který si český tenis ponese do zimy: tabule s vedením 3:1 a dva Češi u sítě, čtyři míče od finále. Takové šance se v Davis Cupu nerozdávají každý rok.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný