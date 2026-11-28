České Honzovky jsou u nás přesně ten typ buchet, který z plechu mizí ještě vlažný. Tyhle marmeládové peču z vláčného kynutého těsta s citronovou kůrou a hned po vytažení z trouby je znovu přetřu máslem. Díky tomu zůstanou hezky měkké, voňavé a tak akorát na nedělní kávu i na svačinu, pokud do druhého dne vůbec něco zbude.
Na Honzovkách je sympatické, že na nich není
nic zbytečně složitého. Jen se nedají úplně uspěchat. Těsto se zadělává s olejem, takže se s ním pracuje příjemně, netrhá se a dobře se plní. Rozpuštěné máslo mezi zase pomůže tomu, aby se po upečení neslepily v jeden velký kus. buchtami Honzovky mají v české kuchyni svoje jisté místo
Honzovy buchty, často zkráceně prostě Honzovky, patří ke staré české klasice. Někdo je plní mákem, jiný tvarohem, povidly nebo marmeládou. Recept na poctivé marmeládové Honzovky
Počet porcí: 18 až 24 buchet Ingredience pro přípravu 600 g polohrubé mouky 350 ml vlažného mléka 42 g čerstvého droždí 4 lžíce cukru krystal 7 lžic oleje špetka soli jemně nastrouhaná kůra z 1 citronu 125 g rozpuštěného másla na vymazání plechu a potírání buchet 250 až 300 g husté marmelády nebo povidel Postup přípravy tradičních Honzových buchet
1. Do menší misky rozdrobte
droždí, přilijte část vlažného mléka a přisypte trochu cukru z odměřeného množství. Promíchejte jen krátce a misku nechte stát na teplejším místě, dokud kvásek nevzejde. Obvykle to zabere asi 10 až 15 minut.
2. Do velké mísy prosejte
polohrubou mouku. Přidejte zbytek cukru, špetku soli, citronovou kůru, olej a vzešlý kvásek. Zbytek vlažného mléka přilévejte postupně, podle toho, jak si těsto bere tekutinu.
3. Vypracujte hladké a vláčné
kynuté těsto. Jde to ručně i v robotu, hlavní je neskončit po dvou minutách. Dobře zadělané těsto se začne odlepovat od stěn mísy a na dotek je pružné.
4. Mísu přikryjte čistou utěrkou a nechte těsto kynout zhruba
1 hodinu. Mělo by znatelně nabýt, ideálně přibližně na dvojnásobek.
5. Plech nebo hlubší pekáč pečlivě vymažte částí
rozpuštěného másla. Buchty se díky tomu nepřichytí ke dnu a zároveň dostanou o něco lepší kůrku.
6. Vykynuté
těsto vyklopte na lehce pomoučený vál a rozválejte ho na silnější plát. Nakrájejte ho na podobně velké čtverce, aby se buchty pekly rovnoměrně a některé nebyly hotové dřív než zbytek plechu.
7. Doprostřed každého čtverce dejte lžičku až dvě marmelády. Rohy těsta stáhněte k sobě a spoj pořádně zamačkejte, náplň jinak při pečení snadno vyteče. Hotovou buchtu otočte spojem dolů.
Skládání a pečení
Tvarohové buchty z kynutého těsta. Měkké, vláčné a bohatě plněné tak, jak je máme rádi
8. Jednotlivé
buchty skládejte těsně vedle sebe na připravený plech. Každou z boků i svrchu lehce potřete rozpuštěným máslem. Tenhle jednoduchý fígl pomáhá, aby se po upečení daly oddělit bez trhání.
9. Naplněné buchty nechte na plechu ještě asi
10 minut dokynout. Během té doby si předehřejte troubu na 180 °C.
10. Těsně před vložením do trouby buchty znovu potřete tenkou vrstvou
másla. Povrch pak při pečení lépe zezlátne a nezůstane suchý.
11. Pečte přibližně
25 minut při 180 °C, dokud nejsou Honzovky na povrchu zlatavé. Trouby se umějí chovat dost rozdílně, takže posledních pár minut raději zkontrolujte pohledem.
12. Horké
buchty hned po upečení potřete zbylým rozpuštěným máslem. Podávat je můžete vlažné i studené, ideálně jen lehce pocukrované. V dobře uzavřené dóze zůstanou měkké i do druhého dne. Foto: Cooky.cz, Honzovy buchty Rady Na náplň se hodí hlavně hustá marmeláda nebo povidla. Řidší marmeláda při pečení ráda vytéká. Jemnější vůni dodá těstu ještě špetka vanilky. S citronovou kůrou funguje velmi dobře. Po upečení nechte buchty pár minut stát v pekáči. Budou se lépe oddělovat a méně se potrhat. Proč se vyplatí potřít buchty máslem dvakrát
U Honzovek nejde jen o náplň. Hodně udělá i povrch a střídka. Dvojí potření
rozpuštěným máslem má při domácím pečení jednoduchý důvod. Před pečením pomůže vytvořit jemnou kůrku a oddělí buchty od sebe. Po upečení zase změkčí povrch a dodá jim tu známou máslovou vůni, která se z kuchyně šíří dřív, než se plech vůbec položí na stůl.
Univerzální těsto s droždím bez kynutí je rychlé, spolehlivé a využijete ho nasladko i naslano
Rolované makové buchty: Připravované trochu jinak, vláčné a plné chuti v každém kousku
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková