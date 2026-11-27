Microsoft 1. září 2026 na svém IT Pro Blogu oznámil, že od října začne prostřednictvím běžných aktualizací postupně zapínat funkci Memory Integrity, oficiálně označovanou jako Hypervisor-protected Code Integrity (zkráceně HVCI), na dalších kompatibilních počítačích s Windows 11. Říjnová náhledová aktualizace KB5127936 tuto změnu zavedla pro verze 25H2 a 26H2 a listopadová bezpečnostní aktualizace KB5132061 ji následně převzala. Funkce chrání jádro operačního systému tím, že omezuje spouštění neověřeného kódu a ovladačů. Má to ale i svou nevýhodu. Nezávislé benchmarky ukazují, že ve hrách, kde je výkon omezený procesorem, může dojít k průměrnému poklesu výkonu přibližně o 5 až 6 %. V některých titulech a specifických scénářích se ztráta může vyšplhat i přes 8 %. Často zmiňovaných „až 10 %“ tedy nepředstavuje běžný průměr, ale spíše horní hranici naměřenou v nejnáročnějších situacích, kdy je procesor hlavním úzkým hrdlem. I tak může jít o rozdíl, který hráči zaznamenají, zejména v podobě horší plynulosti a občasných záseků.
Proč „potichu“ a co přesně se stalo
Označení „potichu“ si zaslouží malé upřesnění. Microsoft změnu ve skutečnosti nezatajil. Informoval o ní na svém IT Pro Blogu, ve Windows Message Center i v poznámkách k vydání říjnové náhledové aktualizace. Tyto informační kanály ale sledují především IT administrátoři, nikoli běžní uživatelé a hráči.
Při instalaci aktualizace se navíc neobjevilo žádné upozornění ve stylu „Zapínáme novou bezpečnostní funkci. Souhlasíte?“. Zavádění probíhá postupně podle kompatibility hardwaru, ovladačů a dalších interních kontrolních mechanismů, které mohou instalaci na některých zařízeních odložit. Čeští uživatelé jsou součástí stejné globální vlny jako zbytek světa, ale změna se neprojeví u všech ve stejný den a HVCI se nezapne automaticky na každém počítači.
Důležitý je také jeden detail. Podle Windows Message Center by se zařízení, na kterých uživatel nebo správce funkci Memory Integrity dříve ručně vypnul, neměla automaticky přepnout zpět do zapnutého stavu. Zavádění se zaměřuje především na počítače, které tuto funkci dosud neměly aktivní a splňují potřebné hardwarové požadavky.
Co přesně Memory Integrity dělá a kolik výkonu bere
Memory Integrity je součástí funkce Core isolation, která využívá technologii Virtualization-based Security (VBS). Windows díky ní vytvoří izolované prostředí založené na virtualizaci, ve kterém kontroluje kód běžící na úrovni jádra operačního systému. Ovladače a další moduly v režimu kernel-mode tak musí splňovat bezpečnostní požadavky. Pokud je nesplní, systém jim nedovolí spustit se. Bezpečnostní přínos je skutečný. Funkce pomáhá blokovat útoky využívající zranitelné nebo škodlivé ovladače, chrání integritu kódu běžícího v jádře a ztěžuje malwaru převzetí kontroly nad počítačem. Jenže virtualizační vrstva si zároveň může vyžádat část výkonu.
Konkrétní výsledky nezávislých testů:
- Tom’s Hardware naměřil podle použitého procesoru průměrnou ztrátu výkonu v rozmezí 3,3–5,7 %. V některých hrách, například Red Dead Redemption 2 nebo Project Cars 3, se pokles pohyboval kolem 8 %.
- ComputerBase zaznamenal na procesoru Ryzen 7 5800X při testování v rozlišení 720p, kdy byl výkon omezený procesorem, 6% pokles průměrných FPS a 8% zhoršení frametimes. Ve hře Diablo II: Resurrected se v tomto ukazateli propad přesáhl dokonce 30 %, šlo však o extrémní testovací scénář.
Microsoft sám žádné univerzální procento výkonové ztráty neuvádí. Připouští ale, že starší procesory bez hardwarové podpory technologií MBEC/GMET mohou být zatíženy výrazněji. Problémy s HVCI mohou mít také některé systémy ochrany proti podvádění ve hrách (anti-cheat) nebo starší ovladače, které s touto funkcí nejsou kompatibilní.
Jak zjistit, jestli vás změna zasáhla
Ověření zabere přibližně minutu:
- Otevřete Zabezpečení Windows (Windows Security).
- Přejděte do sekce Zabezpečení zařízení (Device security).
- Klikněte na Podrobnosti izolace jádra (Core isolation details).
- Zkontrolujte přepínač Integrita paměti (Memory integrity). Pokud je zapnutý, HVCI je aktivní.
Pokročilejší uživatelé mohou využít také nástroj Systémové informace. Spusťte msinfo32 a ve spodní části okna vyhledejte informace o stavu VBS a HVCI.
Další možností je PowerShell. Zadejte následující příkaz:
Get-CimInstance -ClassName Win32_DeviceGuard -Namespace root\Microsoft\Windows\DeviceGuard
Pokud položka SecurityServicesRunning obsahuje hodnotu 2, je Memory Integrity aktivní.
Verzi Windows ověříte v nabídce Nastavení → Systém → O systému, v části Specifikace Windows. Listopadové buildy jsou 26200.9974 pro verzi 25H2 a 26300.9974 pro verzi 26H2.
Jak funkci vypnout a co tím riskujete
Pokud benchmarky nebo vlastní zkušenost potvrdí, že vám HVCI ubírá výkon, můžete funkci vypnout:
- Otevřete Zabezpečení Windows → Zabezpečení zařízení → Podrobnosti izolace jádra.
- Přepněte Integritu paměti do polohy Vypnuto.
- Restartujte počítač.
Pokud je přepínač zašedlý a nelze s ním manipulovat, může být funkce vynucována firemními zásadami správce. Microsoft navíc doporučuje před vypnutím nejprve aktualizovat ovladače. Příčinou problémů totiž může být konkrétní nekompatibilní ovladač, nikoli samotná funkce HVCI.
Nejlepší způsob, jak zjistit skutečný dopad na herní výkon, je provést srovnávací A/B test. Spusťte stejnou hru, ve stejné scéně a se stejným nastavením grafiky, přičemž mezi testováním zapnuté a vypnuté funkce počítač restartujte. Nesledujte přitom pouze průměrné FPS, ale také hodnoty 1% low a frametimes. Právě na nich se případné zhoršení plynulosti může projevit výrazněji.
Co vypnutím ztrácíte? Především část ochrany proti útokům, které zneužívají ovladače s nízkou úrovní oprávnění k získání kontroly nad systémem. Na počítačích s certifikací Secured-core tím navíc snižujete celkovou úroveň zabezpečení zařízení.
Pro běžného domácího hráče to samozřejmě neznamená okamžitou bezpečnostní katastrofu. Jde ale o vědomý kompromis: část bezpečnostní ochrany vyměníte za potenciálně vyšší herní výkon.
Proč to Microsoft dělá právě teď
Oficiální argument Microsoftu je poměrně jednoduchý: bezpečnostní ochrana má být součástí systému už ve výchozím nastavení, nikoli pouze volitelnou funkcí, kterou si uživatel musí sám zapnout. Společnost chce postupně zvýšit úroveň zabezpečení Windows 11, zjednodušit správu zařízení a připravit systém na další bezpečnostní funkce.
Dříve se HVCI automaticky zapínala především při čistých instalacích Windows. Nyní ji Microsoft poprvé systematicky rozšiřuje také na již používaná zařízení prostřednictvím běžných aktualizací.
Na rozdíl od TPM nebo Secure Boot, které se zaměřují především na zabezpečení hardwaru a procesu spouštění počítače, HVCI chrání systém i během běžného provozu. Právě proto může mít ze zmíněných technologií nejvýraznější přímý dopad na výkon při hraní her.
Rozhodnutí je nakonec na každém uživateli. Kdo hraje kompetitivní tituly a využívá hardware téměř na hranici jeho možností, může si rozdíl změřit a případně HVCI vypnout. Kdo počítač používá hlavně k práci a hraní se věnuje jen občas, pravděpodobně ocení dodatečnou ochranu více než několik ztracených snímků za sekundu.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda