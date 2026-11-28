Počátkem 12. století pozval byzantský císař Alexios I. Komnenos do paláce muže jménem Vasil, mnicha a hlavu bogomilů v Konstantinopoli. Vladař předstíral zájem o jeho učení a nechal si ho trpělivě vykládat. Za závěsem mezitím seděl písař a zaznamenával každé slovo. Podle Anny Komneny pak císař odhrnul závěs a před shromážděnými hodnostáři i duchovními držel v ruce usvědčující zápis. Vasil skončil na hranici na hipodromu. Byzanc tak zlikvidovala vůdce, jenže hnutí přežilo. Jeho myšlenky se dál šířily Balkánem, pronikly do Itálie i jižní Francie a v Bulharsku se o nich synody přely ještě ve 14. století. Moc tu narazila na soupeře, kterému nešlo nic sebrat, protože nic nevlastnil.
Kněz Bogomil a víra, kterou šlo nosit v hlavě
Kořeny hnutí sahají do Bulharska první poloviny 10. století, do doby cara Petra I., který vládl v letech 927 až 969. Středověké prameny za zakladatele hnutí označují kněze Bogomila, jehož jméno se dá přeložit jako „milý Bohu“. Z prostředí venkova a městské chudiny vzešlo učení, které obracelo zažitý obraz světa naruby.
Bogomilové věřili, že viditelný, hmotný svět je dílem zla. Jeho tvůrcem byl podle nich Satanael, padlý Boží syn a starší bratr Krista. Tělo, majetek i pozemská nádhera tak patřily do jeho říše. Z toho plynulo odmítání všeho, co pravoslavná církev považovala za posvátné: kříže, ikon, relikvií a velké části svátostí. Kříž pro ně představoval nástroj, na kterém zemřel Kristus. Uctívat ho jim připadalo absurdní.
Místo liturgie stavěli na modlitbě Otčenáš, duchovním křtu a přísné askezi. Přísnější členové se zříkali masa, vína i manželství. Byzantští a bulharští autoři je škatulkovali jako „manichejce“ či „messaliány“, tedy pomocí starších nálepek pro dualisty. Dnešní výzkum v bogomilství vidí spíš svébytné spojení paulikiánských, apokryfních a slovanských prvků.
Nic k zabavení, nikde terč
Středověká represe měla osvědčený postup. Zabrat chrám, zkonfiskovat statky, sesadit preláta, rozpustit klášter. Proti bogomilům ovšem tyhle páky selhávaly, protože hnutí žádné chrámy, pozemky ani úřady nevlastnilo. Moc mohla uvěznit kazatele nebo rozehnat vesnickou skupinu. Myšlenky ale putovaly dál s dalším poutníkem.
Podle nás právě v tom spočívá paradox celého příběhu. To, co vypadalo jako slabost, fungovalo jako štít. Hnutí bez pokladnice a bez pevností přišlo o vůdce, načež se jeho učení vynořilo v jiné obci, mezi chudými měšťany nebo ve skupině putujících kazatelů.
Druhou obranou byla schopnost splynout s okolím. Bogomilové navenek působili jako zbožní asketové. Postili se, modlili a chodili skromně oblečení. Anna Komnena si stěžuje, že hnutí dlouho existovalo skrytě a umělo napodobovat ctnost tak dobře, že jeho stoupence bylo těžké rozpoznat. Pravoslavný soused tak mohl léta žít vedle heretika a nic netušit.
Proti církvi i panovníkovi stály tytéž zásady. Bulharský kněz Kosma, autor nejstaršího spisu proti bogomilům, jim vyčítal, že brojí proti carovi, hanobí bojary a učí, aby nikdo nepracoval pro pány. Kdo věřil, že pozemský svět patří Satanaelovi, nemohl vnímat pozemskou moc jako posvěcenou Bohem. Daně, feudální poslušnost i hierarchie tím ztrácely nebeské razítko. Pro stát šlo o rozvratnou nauku, pro rolníky o lákavé slovo útěchy.
Kataři hořeli rychleji. Bogomilové zmizeli ze zorného pole
Srovnání se Západem ukazuje, jak cenná byla neviditelnost. Bogomilské představy podle Encyclopaedia Iranica patřily k zásadním inspiračním zdrojům katarů, kteří ve 12. století zakořenili v jihofrancouzském Languedocu a v Itálii. Dualismus, odpor k hmotě i asketičtí „dokonalí“ kazatelé tvořili společný základ.
Kataři však na Západě vybudovali mnohem zřetelnější strukturu. Měli vlastní biskupství, těšili se přízni mocných šlechtických rodů a jejich sídla se dala zakreslit do mapy. Papež Innocenc III. proto dostal jasný cíl. Albigenská křížová výprava v letech 1209 až 1229 obrátila meč proti křesťanům označeným za kacíře a následná inkvizice dokončila, co rytíři započali. Viditelnost, která katarům pomohla k rychlému vzestupu, je zároveň vydala napospas.
Valdenští, další pronásledovaní souputníci, vyrostli z hnutí apoštolské chudoby kolem lyonského kupce Valdese. Dualismus jim byl cizí, s bogomily je však pojila kritika bohaté církve a důraz na kázání. Valdenské stopy vedou i do Čech. Prameny zmiňují vazby na husitské prostředí, pražskou školu U Černé růže a jižní Čechy kolem Kozího hrádku a Ústí nad Lužnicí. S bogomily nás spojuje spíš vzdálené příbuzenství evropských proudů nedůvěřivých k institucím než doložená přímá cesta jejich učení.
Kdo se chce do tématu ponořit česky, najde oporu u religionisty Davida Zbírala z Masarykovy univerzity. Jeho odborný profil na FF MU uvádí práce o vztahu bogomilství a katarství i o apokryfu Otázky Jana Evangelisty.
Tarnovo 1393 a ozvěny v zaříkáních
Bulharský car Boril svolal roku 1211 synodu, která bogomily slavnostně proklela. Následovaly další zásahy ve 14. století. Skutečný konec ale přinesla až proměna celého světa kolem nich. 17. července 1393 padlo po tříměsíčním obléhání Tarnovo, hlavní město středověkého Bulharska, do rukou Osmanů. Domácí církevní a státní instituce, které bogomily tři staletí pronásledovaly, se rozpadly. S nimi mizelo i prostředí, kde se o hnutí psalo jako o domácí herezi. Jeho zbytky se zřejmě postupně rozpustily v místní lidové zbožnosti.
Stopy však přetrvaly. Jihoslovanská zaříkadla a lidové pověsti dodnes vyprávějí o souboji dobré a zlé moci při stvoření světa. Apokryf známý latinsky jako Interrogatio Johannis, rozhovor apoštola Jana s Kristem o Satanaelově pádu, doputoval až ke katarům. Badatelé nicméně upozorňují, že řada motivů může být starší a bogomilové je pouze převzali.
Celý příběh přitom známe hlavně z per protivníků. Kosma, patriarcha Theofylakt, Borilův synodikon, Anna Komnena i teolog Euthymios Zigabenos psali, aby kacíře usvědčili. Anna navíc oslavovala vlastního otce jako neochvějného obránce pravé víry, takže scéna se závěsem slouží i dvorské propagandě. Vlastních bogomilských spisů se dochovalo minimum. I to vypovídá o jejich strategii: hnutí, které nestavělo chrámy ani nepsalo kroniky, nezanechalo ani archiv, který by šlo spálit.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková