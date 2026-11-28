Když se doma pustím do jablečného štrúdlu, kuchyně se zaplní skoro hned. Těsto dělám vlastní a válím ho opravdu natenko, žádná hutná vrstva kolem dokola. V závinu pak dostanou prostor hlavně šťavnatá jablka, skořice a pár rozinek. Je to moučník, který se dá stihnout i obyčejné odpoledne po práci. A většinou se krájí ještě vlažný.
Tenhle recept mám ráda i proto, že není svázaný jedním jediným postupem. Záleží na jablkách, na náladě, někdy i na tom, co zrovna
zůstalo ve spíži. Sladší znamenají méně cukru, jablka kyselejší si o něj trochu řeknou. Když chci náplň výraznější, přisypu ořechy. Těsto válím asi na 1 mm, protože doma prostě nikdo nestojí o vysoký okraj bez náplně. Výsledek má být křehký, vláčný a poctivě jablečný.
Můj tip: Nastrouhaná jablka před plněním jen lehce vymačkejte. Ne úplně dosucha, ale tolik, aby z nich netekla šťáva proudem. Spodek závinu pak zůstane příjemně křupavý. Recept na domácí jablečný štrúdl s tenkým těstem
Doba přípravy: 25 minut Doba pečení: 35 až 40 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: 2 záviny Ingredience k přípravě Suroviny na těsto 400 g hladké mouky 250 g másla nebo Hery 1 ks vejce 2 lžíce octa 6 lžic vody Z čeho udělat jablečnou náplň 6 až 8 ks větších jablek 3 až 5 lžic cukru podle sladkosti jablek 1 balíček vanilkového cukru 1 až 2 lžiček mleté skořice 3 lžíce strouhanky 30 g rozinek 2 lžíce rumu nebo horké vody na namočení rozinek 2 lžíce nahrubo nasekaných vlašských ořechů, volitelně Dokončení 1 ks vejce na potření 1 lžíce másla na opražení strouhanky, volitelně moučkový cukr na posypání Postup přípravy jablečného štrúdlu s ořechy
1. Do mísy nasypte
hladkou mouku. Přidejte na menší kousky nakrájenou Heru, vejce, ocet a vodu. Rukama nebo v robotu vypracujte hladké těsto. Má být vláčné, ale ne lepivé; když se trochu chytá prstů, přidejte jen nepatrně mouky.
2. Hotové
těsto zabalte do fólie, případně ho přikryjte čistou utěrkou, a nechte alespoň 20 až 30 minut odpočinout. Tenhle čas se vyplatí. Odleželé těsto se netrhá tak snadno a jde vyválet do opravdu tenké vrstvy.
3. Připravte si
rozinky. Pokud je do náplně dáváte, zalijte je na chvíli rumem nebo horkou vodou. Stačí pár minut, aby změkly a nebyly v závinu tvrdé.
4.
Jablka oloupejte, vykrojte jádřince a nastrouhejte je nahrubo. Potom je lehce vymačkejte. Nejde o to zbavit je veškeré šťávy, ale přebytek musí pryč. Tenhle krok si hlídám, protože na něm závisí spodek štrúdlu.
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5. Na pánvi krátce opečte
strouhanku na troše másla. Jen do světle zlaté barvy, žádné hnědnutí. Pak ji nechte chvíli stranou, ať trochu vychladne. V závinu bude fungovat jako pojistka proti rozmočenému těstu. Troubu předehřejte na 180 °C
6. Plech vyložte pečicím papírem.
7. Odpočinuté
těsto rozdělte na dvě stejné části. Každou rozválejte na pomoučeném válu co nejtenčeji, klidně kolem 1 mm. Tenké těsto je u tohohle štrúdlu důležité; náplň pak není schovaná v těžkém obalu.
8. Každou placku posypte částí
opražené strouhanky. Navrch rozložte vymačkaná jablka, přidejte cukr, vanilkový cukr a skořici. Nakonec přijdou rozinky a podle chuti také ořechy. Foto: Cooky.cz, Před naplněním vymačkejte přebytečnou vodu z jablek.
9. Těsto zaviňte do nohavice. Pracujte opatrně, ale zbytečně se s tím nemažte, aby těsto dlouho nestálo s vlhkou náplní. Konce založte dovnitř a záviny přeneste na plech spojem dolů.
Foto: Cooky.cz, Těsto nenechávati zbytečně dlouho stát s vlhkou náplní.
10. Povrch potřete rozšlehaným
vejcem. Horní část můžete párkrát jemně propíchnout vidličkou nebo špejlí. Pára z jablek pak při pečení odchází ven a těsto nemá takovou tendenci praskat.
11. Pečte ve vyhřáté troubě asi
35 až 40 minut, až povrch zezlátne. Některé recepty počítají i s vyšší teplotou, u tradičního taženého těsta se používá třeba 220 °C. U tohoto domácího těsta se mi ale dlouhodobě nejlíp osvědčilo klidnější pečení na 180 °C. Foto: Cooky.cz, U štrúdlu se osvědčilo spíš klidnější pečení na 180 stupňů.
12. Upečený
štrúdl nechte chvíli stát, teprve potom ho pocukrujte a krájejte pilkovým nožem. Vlažný je nejlepší, o tom doma nebývá spor. Dobrý ale zůstane i druhý den. Skladujte ho přikrytý při pokojové teplotě, ne uzavřený v plastové krabici, aby zbytečně nenavlhl. Foto: Ccooky.cz, Po upečení nechte štrúdl chvíli odstát, poté krájejte. Rady a tipy hospodyňky U hodně šťavnatých jablek přidejte do náplně o jednu lžíci víc strouhanky. Chuť náplně příjemně změní i jedna pevnější hruška. Na krájení se hodí pilkový nůž. Tenké těsto se s ním tolik nedrolí a neláme. Pokud chcete, aby byl štrúdl po upečení křehký i nahoře, nechte ho prvních deset minut chladnout odkrytý. Pod utěrkou se drží pára a povrch rychle změkne.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková