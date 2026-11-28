Matka ji prý ráda zdobila. Dcera, které v Limě říkali Růže pro jemnou pleť, ozdoby snášela neochotně a jednoho dne si ostříhala vlasy, aby přestala přitahovat pohledy. Tím to začalo. Během následujících let si Isabel Flores de Oliva, narozená 20. dubna 1586 v hlavním městě španělského místokrálovství, vybudovala režim, při kterém se dnes tají dech: hlad, bdění, železo na kůži. Zemřela v jedenatřiceti, 30. srpna 1617. O padesát čtyři let později ji papež Klement X. svatořečil jako vůbec první osobu z amerického kontinentu. Její příběh přitom zapadá do širšího vzorce. Ženská krása v legendách o světicích opakovaně vystupuje jako hrozba a tělo jako bojiště, na kterém se rozhodovalo o manželství, o čistotě i o samotném osudu.
Kovová koruna pod růžemi: co Růžena z Limy dělala se svým tělem
Základní obrys jejího života zachycuje heslo v Catholic Encyclopedia, starší katolické encyklopedii psané ještě v hagiografickém duchu. Rodiče pro ni chystali výhodný sňatek. Růžena se vzepřela, složila slib panenství a za vzor si zvolila Kateřinu Sienskou. Dne 10. srpna 1606 přijala hábit dominikánské terciářky, tedy laické členky řádu, která žije doma, a nikoli v klášteře.
Výčet jejích praktik zní spíš jako protokol než jako zbožné rozjímání:
- vlasy a ruce: ostříhala se a záměrně si zdrsňovala dlaně, aby z nich zmizela dívčí jemnost,
- oděv a jídlo: nosila hrubé šaty, postila se a jedla jen to nejprostší,
- koruna: na hlavě kovový kruh s hroty zevnitř, zakrytý růžemi,
- pás: kolem těla omotaný železný řetěz,
- lůžko: podle životopisců spala na podložce poseté sklem, kamením, střepy i trním.
Nejplastičtěji líčí korunu starší hagiografická biografie. Hroty skryté pod závojem prý trhaly kůži na temeni, při každém pohnutí se zarývaly hlouběji a bolest ji provázela, i když mluvila, kašlala nebo kýchala. Jde o zbožné vyprávění, nikoli o lékařský záznam. Detaily nicméně ukazují, co obdivovatelé na Růženě vyzdvihovali: vytrvalost v trápení.
Vedle askeze stála i velmi pozemská práce. Ruční prací živila zchudlou rodinu a v zahradě za domem ošetřovala nemocné a chudé z okolí. Mezi sebetrýzněním a péčí o druhé tehdy nikdo neviděl rozpor.
Mortifikace: teologie, která proměnila bolest v modlitbu
Dobová katolická zbožnost měla pro podobné jednání přesný pojem. Mortifikace, doslova „umrtvování“, znamenala krocení smyslů a nezřízených tužeb, pokání za vlastní hříchy a napodobování Kristova utrpení. Bolest v této logice fungovala jako oběť, kterou lze darovat dál. Růženini životopisci výslovně tvrdí, že trpěla za obrácení hříšníků i za duše v očistci.
Teologové zároveň kreslili hranici. Asketická teologie, jak ji shrnuje tatáž encyklopedie, odmítala pohled na tělo jako na zlo určené ke zmrzačení. Ideálem bylo podřízení těla duchu, nikoli jeho zkáza. Jenže kde přesně ta mez leží, rozhodovali v praxi zpovědníci a kultura, která hrdinské sebezapření obdivovala. Růžena byla blahořečena roku 1667 a svatořečena 1671, takže církev její cestu nakonec potvrdila jako vzor.
Dnešní oficiální jazyk zní znatelně opatrněji. Katechismus katolické církve zdůrazňuje tělesnou integritu a přímé mrzačení označuje za morálně nepřípustné. Pokání chápe především jako vnitřní obrácení.
Tvrdé zacházení s tělem přitom zdaleka nepatřilo jen ženám. Šimon Stylita strávil posledních 37 let života na sloupech, z nichž nejvyšší dosahoval přes 18 metrů. Gerlach z Houthemu po poutích do Říma a Jeruzaléma podle tradice přebýval v dutém stromě a zemřel roku 1170. Mužská askeze se ovšem v pramenech vypráví hlavně jako odchod ze světa a projev duchovní autority. U žen se do popředí dere jiné téma: panenství, ženich a krása, které je třeba se zbavit.
Gala, Starosta, Kolumba: když krása přitahuje ženichy i nebezpečí
Gala z Říma žila v 6. století a její osud zapsal papež Řehoř Veliký do Dialogů. Mladá vdova odmítla nový sňatek a smířila se s tím, že jí narostl vous. Tělesné znetvoření pro ni zjevně představovalo menší ztrátu než návrat do manželství, protože duši podle Řehoře nijak neublížilo.
Ještě vyhrocenější verzi nabízí legenda o Starostě, v západní Evropě známé jako Wilgefortis. Krásnou dceru chtěl otec provdat proti její vůli, dívka se modlila o vysvobození a přes noc jí zázračně vyrašil plnovous. Ženich couvl, rozzuřený otec ji dal ukřižovat. Historička Hannah Skoda v časopise History Workshop Journal čte vous i jako symbol svobody od nechtěného sexu a manželství. Starosta nikdy neprošla řádnou kanonizací a z oficiálního seznamu světců zmizela roku 1969. Muzejníci připouštějí, že celá postava mohla vzniknout ze špatně pochopených obrazů Ukřižovaného v dlouhém rouchu, typu zvaného Volto Santo neboli Svatá tvář.
Stopy má Starosta i u nás. Muzeum regionu Valašsko eviduje její vyobrazení v pražské Loretě, v Zahrádkách u České Lípy a sochu v Lapidáriu Trojice ve Valašském Meziříčí.
Kolumbu ze Sens klade tradice na konec 3. století. Podle hagiografického vyprávění skončila za odmítnutí sňatku v nevěstinci, kde ji měl ochránit až zázrak. Motiv nevěstince jako trestu pro dívku, která nechce muže, se v raně středověkých legendách o pannách mučednicích vrací opakovaně.
Pro kontrast se hodí Hedvika Slezská (asi 1174 až 1243). Rodina ji provdala ve dvanácti, Hedvika porodila sedm dětí a teprve po letech manželství se naplno věnovala zbožnosti, dobročinnosti a vlastnímu sebezapírání. V českém liturgickém kalendáři má 16. října nezávaznou památku, v ostravsko-opavské diecézi dokonce slavnost jako hlavní patronka Slezska. Její obraz zdobí Karlštejn i malostranský kostel sv. Tomáše.
Všechny tyto příběhy spojuje jedno: ženská přitažlivost v nich funguje méně jako dar a více jako magnet, který přivolá mužský nárok. Zohyzdění pak vystupuje jako jediný dostupný únik. Podle nás právě tady leží jádro: bolest těchto žen vypovídá nejen o soukromé víře, ale také o světě, v němž o ženském osudu často rozhodovalo tělo.
Mezi svatostí a sebepoškozováním: co v Růženě vidí psychiatři
Dnes se pro podobné jednání nabízí jiný slovník. Chilská psychiatrička Rosa Behar ve studii věnované psychosociálnímu rozboru mentální anorexie nachází u světice rysy slučitelné s touto poruchou. Výslovně ale varuje, aby se Růžena nescvrkla na pouhou diagnózu.
Klinická literatura dnes používá pojem nesuicidální sebepoškozování: úmyslné zraňování vlastního těla bez záměru zemřít. Studie z roku 2024 v odborném časopise o poruchách příjmu potravy dokládá, že se toto chování s hladověním často pojí. Paralela s Růženinými půsty a korunou se tak nabízí sama.
Peruánští historici medicíny však upozorňují na háček. Zpětná diagnóza předpokládá, že duševní nemoc, představa normálnosti i povaha pramenů zůstávají napříč staletími srovnatelné. To je přinejmenším sporné, zvlášť když jediné svědectví pochází od obdivovatelů, kteří psali s cílem doložit svatost. Poctivější je říct, že dnešní odborníci by v podobném jednání hledali psychopatologické rysy. Tvrdit, že Růžena „trpěla“ konkrétní poruchou, už nejde.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková