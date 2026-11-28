Richarda Genzera tentokrát v porotě StarDance vystřídá Jan Révai. Jeho návrat otevírá otázku, zda by mohl zůstat i pro další ročníky.
Oblíbená taneční show StarDance je poslední dobou samá změna, ale ta nynější jistě potěší především fanoušky starších řad. Na In-Lifestyle.cz jsem zaznamenali, že porotce Richarda Genzera tentokrát za jeho stolem vystřídá Jan Révai. Ten přitom není v hodnocení tanečních výkonů žádným nováčkem, což jistě ví každý, kdo sleduje soutěž už opravdu dlouho. S jeho návratem se navíc vynořila otázka, jestli by se do poroty nemohl vrátit i v některém z dalších ročníků.
Genzer má tanec v krvi, porotcem je od roku 2019
Nepřítomnost Richarda Genzera v osmém kole letošní StarDance není důsledkem žádného sporu ani náhlého rozhodnutí. Důvodem jsou předem domluvené pracovní povinnosti. Devětapadesátiletý bavič má totiž v termínu přímého přenosu natáčení improvizační show Partička. Pro Genzera je přitom tanec dá se říct přirozeností. Vystudoval taneční konzervatoř, věnoval se baletu i lidovému tanci a velkou část profesního života strávil ve slavné skupině UNO choreografa Richarda Hese. Zkušenosti sbíral i v muzikálech Dracula, Krysař nebo West Side Story.
Nicméně pokud jde o StarDance, vyzkoušel si soutěž nejprve z úplně opačné strany. V roce 2018 totiž na poslední chvíli nastoupil za zraněného Václava Koptu. S tanečnicí Janou Zelenkovou se dostal až do pátého kola deváté řady. O rok později už usedl do poroty a od desáté řady, vysílané v roce 2019, patří k jejím výrazným tvářím, uvedla Česká televize.
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Révai se vrací na známé místo
Dočasné volné křeslo po Genzerovi obsadí Jan Révai. Dvaapadesátiletý herec a tanečník má s hodnocením soutěžících už bohaté zkušenosti. V porotě StarDance působil v letech 2012 až 2016, tedy v páté až osmé řadě. Diváci si ho mohou pamatovat také díky jeho působení v taneční skupině UNO.
Jeho návrat potvrdil PR koordinátor soutěže Josef Ducký: „Během osmého večera letošní řady StarDance v porotě výjimečně nezasedne Richard Genzer, a to kvůli jeho dříve naplánovaným pracovním povinnostem.“ K samotnému náhradníkovi dodal: „Diváci se mohou těšit na herce a tanečníka Jana Révaie. Pro něj rozhodně nejde o novou roli,“ uvedl pro Super.
Bude Révai v porotě i v dalších letech?
Zůstává nám otázka, zda Česká televize vnímá Révaie jen jako jednorázovou náhradu, nebo zda by mohl být zajímavou posilou také pro budoucí ročníky. Jeho předchozí zkušenosti, taneční zázemí i znalost fungování soutěže z něj bezpochyby dělají člověka, který se nemusí dlouze seznamovat s rolí porotce. Richard Genzer svou roli baviče v porotě plní dobře, ovšem pro některé fanoušky může být jeho humor až příliš drsný, na sociálních sítích se objevují i výrazy jako „trapný“ nebo že nepatří na veřejnoprávní televizi. Jde samozřejmě o záležitost vkusu, která je silně individuální.
Redakce In-Lifestyle.cz nicméně oslovila Českou televizi s otázkami, zda byl Jan Révai při hledání náhradníka jasnou volbou, nebo byli osloveni i jiní kandidáti, a jestli o něm někdy uvažovala jako o stálém porotci. Zajímalo nás také, zda by si ho dokázala představit v některé z příštích řad. Do uzávěrky článku jsme odpovědi bohužel neobdrželi.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Radka Konečného
Tento příspěvek StarDance mění porotu: Richarda Genzera zastoupí Jan Révai. Nabízí se otázka, zda by mohl zůstat natrvalo byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.