Marta Drottnerová zemřela ve věku 85 let. Výjimečná primabalerína Národního divadla získala řadu mezinárodních ocenění, obdivovala ji i zahraniční publika a její Giselle se stala legendou.
Českou kulturní scénu zasáhla smutná zpráva. Ve věku 85 let zemřela Marta Drottnerová, emeritní primabalerína Národního divadla a žena, která patřila k nejvýraznějším osobnostem českého baletu druhé poloviny 20. století. O jejím úmrtí informovalo Národní divadlo, které připomnělo její mimořádnou kariéru i úspěchy na zahraničních scénách. V redakci In-Lifestyle nás zaujalo také to, jak silnou stopu po sobě tanečnice zanechala. Pod příspěvkem divadla se začaly objevovat vzpomínky lidí, kteří ji obdivovali na jevišti nebo měli možnost poznat ji osobně.
Její Giselle se stala legendou. Zářila také na světových soutěžích
Marta Drottnerová se narodila 26. srpna 1941 v Kvasicích u Kroměříže. K baletu se dostala už jako dítě a první důležité zkušenosti získávala v Ostravě, kde působila pod vedením choreografa a pedagoga Emericha Gabzdyla, připomenul web Divadlo.cz. V roce 1959 nastoupila do Baletu Národního divadla, s nímž následně spojila více než tři desetiletí svého uměleckého života. Už v pouhých dvaceti letech na sebe upozornila vítězstvím na mezinárodní baletní soutěži v brazilském Riu de Janeiru. Další významné úspěchy přišly v bulharské Varně, odkud si v roce 1964 odvezla stříbrnou a o dva roky později zlatou medaili. V roce 1966 se stala sólistkou Národního divadla.
Její kariéra zdaleka nezahrnovala pouze česká jeviště. Studovala v Moskvě, kde měla možnost vystoupit také na slavné scéně Velkého divadla. Hostovala v Londýně, Paříži, Švýcarsku, Španělsku i na Kubě. Diváci Národního divadla si ji mohou spojovat s řadou významných baletních postav, mimo jiné s Odettou a Odilií v Labutím jezeře, Julií v Romeovi a Julii nebo titulní hrdinkou Giselle. Její ztvárnění Giselle se podle Národního divadla stalo legendárním. V roce 1975 byla jmenována národní umělkyní a v roce 2000 získala Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru baletu.
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Její vystoupení zůstala v paměti lidí
„Její Giselle se stala legendou. Svým interpretačním mistrovstvím, kultivovaností pohybu a mimořádnou výrazovou citlivostí však dávala jedinečnou podobu i mnoha dalším baletním hrdinkám. Svým uměním si získala obdiv na světových scénách a významně se zasloužila o mezinárodní renomé českého baletu,“ stojí mimo jiné ve smutečním oznámení Národního divadla. Její výjimečnost potvrzují i komentáře, které se pod příspěvkem začaly objevovat. Kromě řady kondolencí došlo i na osobní vzpomínky. Mnozí lidé připomínali její nezapomenutelná vystoupení. „Byla úžasná tanečnice! Naprosto úchvatná v Labutím jezeře… a nejen v tomto baletu,“ vzpomínala jedna z komentujících.
„Měla jsem tu čest ji vidět tančit. Nezapomenutelný zážitek, v Labutím jezeře naprosto úžasná,“ potvrdila další pamětnice. Jiná komentující připomněla, že už v padesátých letech chodila na její vystoupení v ostravském divadle. A ozvala se i její baletní kolegyně. „Žádná z nás na ni neměla!!“ vysekla poklonu jejímu talentu. „Měla jsem ji ráda. Tak úžasný výraz. Moc krásná. Děkuji za pochopení baletu v jejím podání,“ zavzpomínala další sledující. Je zřejmé, že na výjimečnou umělkyni nezapomněli ani lidé, kteří ji znali především z divadelního hlediště.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Richarda Touše
Tento příspěvek Česká kulturní scéna oplakává ztrátu Marty Drottnerové: Její vystoupení obdivovala i zahraniční publika byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.