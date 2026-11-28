Bylo 21. srpna 2017 krátce po půl třetí odpoledne a nad Riverbanks Zoo v americké Columbii zmizelo Slunce. Sedm žiraf se semklo do houfu, zamířilo k noční stáji a pak se rozběhlo napříč výběhem. Čtyři gorily nížinné se mezitím posunuly ke vchodu do vnitřního pavilonu, jako by se chystaly na noc. Zaznamenával to tým biologa Adama Hartstone-Rose, který do zoo vyslal pozorovatele ke 17 druhům a skupinám zvířat. Výsledek ale nedával jednoduchou odpověď. Kolem výběhů totiž stály davy, tleskalo se, odpaloval se ohňostroj a nad hlavami kroužil vrtulník. Badatelé si proto položili otázku, na kterou první pokus nedokázal odpovědět: reagovala zvířata na tmu, nebo na lidi? Odpověď přinesla až další zatmění v dubnu 2024.
Žirafy v úprku, gorily na odchodu do pelechu
Studie vyšla v roce 2020 v odborném časopise
Animals pod názvem „Total Eclipse of the Zoo“. Autoři reakce rozdělili do čtyř skupin: večerní, úzkostné a zcela nové chování a žádná reakce. Večerní režim převažoval. Většina zvířat se chovala tak, jako by nečekaně nastal soumrak, a hlavním spouštěčem byla podle týmu změna světla, případně i pokles teploty.
U žiraf se oba světy prolnuly. Shlukování a přesun ke stáji odpovídají běžnému podvečeru, jenže přecházení sem a tam, koordinovaný běh a kývání tělem už studie řadí k „zjevné úzkosti“. Podobně dvojznačně vyzněly gorily. Všechny čtyři zamířily k vnitřnímu prostoru, což je typická součást jejich večerní rutiny. Samec však zároveň projevoval agresivitu.
Úzkostné reakce vědci zachytili ještě u paviánů, plameňáků a loriů. Nejpodivněji se ovšem chovaly želvy sloní. Začaly se čile pohybovat, shlukovaly se a zase rozcházely a hleděly k obloze. Hartstone-Rose později v rozhovorech zmiňoval, že se během totality dokonce pářily. Příčinu nikdo nezná, a tak zůstává u kuriózního pozorování.
Čtyři skupiny se nenechaly vyvést z míry vůbec: medvědi grizzly, lachtani kalifornští, tuleň obecný a australský ledňák obrovský (kookaburra). Reakce tedy zachytilo zhruba 76 % sledovaných skupin. Autoři přitom sami přiznali slabinu: vliv návštěvníků vyloučit nedokázali. Doporučili, aby příští pozorování lidský faktor lépe hlídala, třeba sčítáním příchozích nebo uzavřením některých expozic.
Fort Worth 2024: řidší dav, poklidnější soumrak
Příležitost přišla 8. dubna 2024, kdy pás úplného zatmění protnul Texas. Hartstone-Rose tentokrát sledoval zvířata v zoo ve Fort Worthu. Areál zdaleka nezel prázdnotou, přesto byl citelně klidnější. Podle stanice NPR na akci dorazilo asi 2 200 lidí, zatímco o běžném víkendu jich zoo navštíví kolem 8 000.
Podle předběžné zprávy
Fort Worth Zoo se želvy, sloni, žirafy, antilopy kudu, bonobové, gorily i nosálové stahovali k branám a vnitřním prostorům, kudy obvykle odcházejí na noc. Lvi, lemuři, mandrilové a psovité šelmy působili spíš zvědavě a ostražitě. Za nejcennější zjištění zoo označila, že u svých svěřenců nezaznamenala žádné známky úzkosti ani stresu. Pixabay
Výmluvný kontrast nabídl sousední Dallas. Tamní zoo pořádala velkou akci s mnohem hustším davem a podle deníku Fort Worth Star-Telegram tam žirafy a zebry před zatměním pobíhaly. Hartstone-Rose spojoval klidnější průběh ve Fort Worthu s menším hlukem a prořídlými zástupy. Pro NPR pak formuloval hypotézu, která celý výzkum posunula: zvířata s úzkostnými projevy možná nereagují ani tak na zmizelé Slunce, jako spíš na to, co při tom předvádějí lidé.
Z toho podle nás plyne nejzajímavější pointa celé série. Zatmění v zoo se proměnilo v nechtěný test dvojího vnímání. Zvířata zaregistrují pohasínající světlo a mnohá z nich navíc vycítí, že se dvounožci za plotem chovají nezvykle. Křik, potlesk a vzrušené pobíhání tvoří pro tvory zvyklé na pravidelný denní rytmus signál stejně zřetelný jako náhlý soumrak.
Granby za zavřenými branami: zvířata bez publika
Nejčistší podmínky si připravili kanadští badatelé v québecké Zoo de Granby, kde zatmění ve stejný den pozorovali v areálu uzavřeném pro veřejnost. Předběžné výsledky zveřejnila zoo v dubnu 2025, recenzovaný článek vyšel letos v červenci v časopise
Zoo Biology. Spoluautorem je astronom Pierre Chastenay, který o výsledcích hovořil pro NPR společně s Hartstone-Rosem.
Ze sledovaných deseti druhů savců a ptáků většina reagovala jen nepatrně. Výrazněji se projevily dvě skupiny. Makakové japonští zvolnili a vyšplhali výš, tedy tam, kde obvykle tráví noc. Zebry naopak zvýšily aktivitu a vykazovaly známky stresu. Žádné panické úprky, žádné hromadné pobíhání.
Srovnání tří míst tak skládá poměrně čitelný obraz. Rušná Columbia přinesla směs večerních, úzkostných i bizarních reakcí. Prořídlý Fort Worth ukázal hlavně spořádaný přesun k nočním stájím. A v liduprázdném Granby zůstala většina zvířat téměř v klidu. Kontrolovaný experiment v pravém slova smyslu to sice není, protože se lišily druhy, počasí i uspořádání výběhů, přesto trend míří stejným směrem.
Ptáci ztichnou, sovy se rozezpívají
Kde lidský faktor odpadá, ukazuje se, jak silně zvířata čtou samotné světlo. Nejpřesvědčivější data nabízejí ptáci. Práce publikovaná v roce 2025 v časopise Science popsala, že po dubnovém zatmění 2024 se mnozí opeřenci chovali jako za svítání. Letos v únoru navázala rozsáhlejší analýza v časopise Ecology and Evolution, která prošla nahrávky 181 druhů ze 873 lokalit.
Při úplném zatmění většina druhů zpívala méně. Noční ptáci a druhy s velkýma očima se naopak ozývali častěji. Výrazné ztichnutí se ovšem objevilo hlavně tam, kde Měsíc zakryl víc než 94 % slunečního disku. Rozhodovala tedy takzvaná světelná nika, tedy to, na jakou intenzitu osvětlení je daný druh evolučně naladěn.
Tady se rozdíl mezi „reakcí na tmu“ a „reakcí na dav“ vyjasňuje. U volně žijících ptáků jde o téměř čistou odezvu na pokles světla. U savců v zoo, zejména primátů a kopytníků, se do ní mísí ještě citlivost na lidské emoce. Proto si výsledky jednotlivých prací zdánlivě odporují, přestože ve skutečnosti popisují dvě různé vrstvy téhož jevu.
Česká stopa: od roku 1999 po letošní srpen
Podobnou zkušenost mají i čeští pozorovatelé. Po zatmění 11. srpna 1999 sesbírala Západočeská pobočka České astronomické společnosti stovky záznamů o chování fauny ve volné přírodě, v zoo i v domácích chovech. Autoři souhrnu poctivě upozornili, že skutečnou reakci na zatmění často nešlo odlišit od náhody. U domácích zvířat podle nich mohlo jít spíš o odezvu na nervozitu majitelů či ošetřovatelů. Stejné podezření tedy v Česku zaznělo o dvě desetiletí dřív než v Texasu.
Letos 12. srpna prošel pás úplného zatmění Španělskem a Islandem. Z Česka bylo vidět výrazné částečné zatmění. Podle
Astro.cz nastalo maximum v Praze ve 20:11 a Měsíc zakryl 86,2 % slunečního povrchu, v dalších městech zhruba 85,5 až 87,1 %. Publikovanou studii z českých zoo jsme nedohledali. Vzhledem k ptačím datům se dá čekat, že by reakce byla slabší než v pásu totality. Večerní načasování se ale přirozeně slilo se skutečným soumrakem, takže některá zvířata mohla zamířit do pelechu o něco dřív.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková