Čtyři dny po odvolání Briana Priskeho má Letná nového muže na lavičce. Sportovní ředitel Tomáš Sivok sáhl po jednapadesátiletém Ronnym Deilovi, trenérovi, který vyhrával v Norsku, ve Skotsku i v zámořské MLS. Podle oznámení
AC Sparta Praha podepsal víceletý kontrakt a pracovat začíná hned. Spartu poprvé povede v neděli 29. listopadu od 18:00 ve Zlíně. Sbírka trofejí je skutečná. Jenže poslední dvě angažmá se mu nevydařila a jedno z nich skončilo kauzou, kterou si Deila do Prahy přiváží s sebou. Proč zrovna on
Sivok volbu vysvětlil třemi důvody: úspěchy, schopnost unést tlak velkého klubu a herní filozofie, která odpovídá tomu, jak se chce Sparta prezentovat. Výslovně připomněl Celtic a Bruggy, tedy kluby, kde se remíza bere jako zklamání a porážka jako krize. Přesně takové prostředí teď na Letné panuje.
Výběr přitom nebyl přímočarý. Média během týdne skloňovala celou řadu jmen od Adriána Guľi přes Martina Hyského a Karla Geraertse až po Nory Gauteho Helstrupa a Francesca Calzonu. Podle iSportu proběhl se slovenským trenérem Guľou oficiální kontakt, v úterý kolem poledne ale platilo, že „Guľa to nebude“. Sport.cz doplnil, že Guľa po konci v Rize chtěl strávit čas s rodinou. Sparta sama žádné z těchto jmen nekomentovala.
Deila je tak zahraniční volbou podruhé za sebou. Podle nás to není náhoda. Sparta se vrací k receptu, který jí už jednou vyšel: cizí trenér, jasná metodika, vysoká intenzita. S Priskem se tahle kombinace v jeho první éře proměnila v ligové tituly.
Šest trofejí ve třech zemích
Kariéru odstartoval jako obránce v Oddu, Vikingu a Strømsgodsetu. Právě ve Strømsgodsetu se pak stal trenérem a napsal svou nejsilnější kapitolu. V roce 2013 dovedl klub k prvnímu ligovému titulu po 43 letech a pod jeho vedením tam debutoval teprve patnáctiletý Martin Ødegaard, dnes kapitán Arsenalu.
Klub Trofej Sezona Strømsgodset Norský pohár 2010 Strømsgodset Norský titul 2013 Celtic Skotský titul 2014/15 Celtic Skotský ligový pohár 2014/15 Celtic Skotský titul 2015/16 New York City FC MLS Cup 2021
Po Celticu vedl Vålerengu, pak přišel New York a největší úspěch zámořské části kariéry. Následovaly Standard Lutych, Club Brugge, Al Wahda v Emirátech, Atlanta United a nakonec Maccabi Tel Aviv. Devět klubů, šest zemí, tři kontinenty.
Drobná kuriozita na okraj: na sklonku hráčské kariéry příležitostně nastupoval za norský klub Sparta Bragerøen. Do Prahy tedy nepřichází úplně bez sparťanské minulosti.
Kde lesk vybledl
Bruggy Sivok uvedl jako doklad zkušenosti s velkým klubem. Mezi Deilovými šesti trofejemi ale žádná belgická není. Zkušenost s tlakem tedy ano, triumf ne.
Ještě slabší byl rok v Atlantě. Klub ho odvolal po jediné sezoně a v oficiálním oznámení
Atlanty United uvedl neuspokojivou úroveň hry. Bilance ve všech soutěžích: šest výher, třináct remíz a osmnáct porážek. Na trenéra, kterého si Sparta vybírá jako záruku vítězství, je to číslo, které bude jeho kritikům znít hlasitě.
Pak přišel Izrael. Podle N12 prohrál Deila s Maccabi ve dvanácti zápasech jen dvakrát. Sportovně se tedy rozjížděl slušně, jenže angažmá skončilo mimo hřiště. Klub
Maccabi Tel Aviv 4. května 2026 oznámil, že se s trenérem dohodl na okamžitém volnu z osobních důvodů a tým převzal Kenny Miller.
Redakce SportyŽivě.cz požádala tiskové oddělení Maccabi o další vysvětlení, ale z izraelského klubu zatím odpověď nedorazila.
Izraelská stanice N12 k tomu napsala, že odchodu předcházel policejní výslech kvůli podezření ze sexuálního obtěžování taxikářky. Deila ve zveřejněném vyjádření uvedl, že si podrobnosti nepamatuje, protože toho večera příliš pil, omluvil se, pokud řidičku jeho slova urazila, a převzal za situaci odpovědnost. Zdroje, které jsme dohledali, popisují podezření a mediálně známou kauzu, nikoli pravomocné rozhodnutí.
Dá se čekat, že tohle téma padne už na sobotní tiskové konferenci v epet ARENĚ, kde Deilu od 13:30 představí Sivok.
Presink jako společný jazyk
Co Sivok myslí stylem, který odpovídá Spartě, do detailu nerozvedl. Deila ale svou filozofii popsal už při nástupu v Atlantě a jeho slova sedí na Letnou až nápadně. Chce kontrolovat zápas s míčem i bez něj, držet hru na polovině soupeře, diktovat tempo a po ztrátě míče okamžitě dostupovat. K tomu energie, tvrdý presink a útočné nastavení. A týmová kultura, kterou sám označuje jako rodinnou.
Priskeho Sparta podle taktického rozboru Total Football Analysis stála na rozestavení 3-4-3, zónově osobním presinku s jasnými spouštěči a na krajních obráncích, kteří táhli hru po celé délce hřiště. Společný jmenovatel je zřejmý: intenzita a presink. Rozdíl je v důrazu. Priskeho model byl silně svázaný s konkrétní strukturou, Deila víc mluví o dominanci s míčem a fyzické připravenosti.
Pro hráče to podle nás znamená méně revoluce, než by se u nového trenéra dalo čekat. Spíš změnu přízvuku než celého jazyka. Kdo zvládal Priskeho presink, nemusí se učit běhat znovu. Bude ale muset víc držet míč.
Čtvrtá příčka, pět zápasů bez výhry
Deila nastupuje do týmu v krizi. Po patnácti kolech ztrácí Sparta na vedoucí Slavii třináct bodů a pět soutěžních zápasů v řadě nevyhrála. V tabulce je čtvrtá: sedm výher, tři remízy, pět porážek, skóre 27:17 a 24 bodů.
Nejvýmluvnější byl poslední zápas. Proti AZ Alkmaar v Evropské lize vedla Sparta po gólech Brunese a Vydry 2:0, ve druhém poločase ale čtyřikrát inkasovala a prohrála 2:4. Na lavičce tehdy dočasně seděl Lukáš Bláža s Miroslavem Droppou a Janem Blažíčkem. Po pěti kolech ligové fáze má Sparta v Evropě jednu výhru, jednu remízu a tři porážky, tedy čtyři body. Zbývají Salzburg, Crystal Palace a Rennes.
Realizační tým se mění jen částečně:
Kenneth Dokken: norský asistent, kterého si Deila přivádí s sebou Lukáš Bláža: druhý asistent minimálně do konce podzimu Jan Blažíček: zatím kouč standardních situací
Kontinuita se sparťanskými lidmi ve štábu dává smysl. Deila nemá čas se rozkoukávat, první zápas hraje dva dny po podpisu.
Sivok už dřív řekl, že o tom, kdo zůstane po zimní pauze, rozhodnou výkony ve zbytku podzimu. Konkrétní přestupy klub neoznámil. Podle nás ale dává smysl čekat, že nový trenér bude v zimě hledat hlavně hráče, kteří vydrží vysoký presink devadesát minut a umí rychle přepnout po zisku míče. Přesně to Spartě ve druhém poločase s Alkmaarem chybělo.
Deila tedy přichází s trofejemi, které nikdo nezpochybní, a s posledními dvěma kapitolami, které ho budou provázet. Na Letné teď nebude rozhodovat životopis, ale to, jestli jeho tým vydrží hrát svůj fotbal i za stavu 2:0.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl