Dnes jsme si připravili kvíz pro všechny, kdo mají rádi československý film. Vaším úkolem bude prokázat znalosti o zlaté éře naší kinematografie. Uvidíte, jestli to zvládnete bez jediné chyby.
Ve střední Evropě není mnoho zemí, které by po sobě ve dvacátém století nechaly ve filmu tak viditelnou stopu jako Československo. Přitom začátek byl spíš opatrný než oslnivý. První roky působily nejistě, místy učňovsky. Hledal se vlastní jazyk, opisovalo se od zkušenějších kinematografií a tvůrci si postupně osahávali, co kamera, střih a nové médium vůbec dovolí. Jenže pak se věci pohnuly. Z pražských ateliérů začaly odcházet filmy, které už nešlo brát jako místní kuriozitu. Na In-Lifestyle jsme připravili kvíz, který prověří vaši znalost československých filmů a herců.
Film, který se nedal jen tak odstavit
Meziválečné období přineslo nástup zvuku, rozšiřování studiového zázemí i herecké tváře, z nichž časem vyrostly legendy. Kino přestávalo být pouťovou atrakcí nebo technickou novinkou pro zvědavé. Zabydlelo se v běžném kulturním životě. Do biografu se chodilo skoro obřadně: lepší šaty, zhasnutý sál, plátno a příběhy, v nichž lidé často zahlédli kus vlastního světa. Nešlo ale jen o večerní pobavení. Film dokázal dobu zachytit, někdy ji po svém okomentovat a občas se s ní pustil i do docela otevřeného sporu.
Po druhé světové válce přišla kapitola mnohem složitější. Znárodnění filmového průmyslu znamenalo omezení, cenzurní tlak a mantinely, o nichž se nedalo dělat, že neexistují. Současně vznikl zvláštní model, nad kterým se filmoví historici dodnes neshodnou úplně jednoduše. Státní financování totiž režisérům v některých obdobích dovolovalo nemyslet pořád jen na tržby a plné sály. Mohli hledat, zkoušet, riskovat. Z takového prostředí pak v šedesátých letech vyrostla nová vlna, dodnes zmiňovaná v učebnicích světové kinematografie. Československé filmy se objevovaly na prestižních festivalech, pronikaly do akademických výběrů a země díky nim nebyla na filmové mapě jen malou poznámkou pod čarou.
Velký kvíz o retru z různých oblastí: 10 otázek prověří paměť nejen starších ročníků
Normalizace tento vývoj tvrdě přerušila. Část tvůrců odešla do emigrace, někteří natáčet nemohli, jiní se snažili přežít v podmínkách, které jim příliš volnosti nenechávaly. Přesto i v těch šedších letech vznikaly filmy, k nimž se diváci vracejí pořád: komedie, pohádky, rodinné příběhy. Možná zabraly právě proto, že nabízely únik, humor a trochu obyčejného tepla v době, kdy ho kolem zrovna moc nebylo. Postupně se z nich stala součást společné paměti. Pár vánočních nebo prázdninových repríz v televizi stačilo a celé generace měly jasno, které hlášky patří k jejich dětství.
Připravili jsme kvíz, který prověří, kam vaše znalosti československého filmu sahají. Nejsou v něm jen otázky na rozehřátí. U některých se možná na chvíli zastaví i ten, kdo má tuhle kinematografii dlouhodobě nakoukanou. Tak do toho.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Filmový přehled, Wikipedie, Wikipedie, ČSFD
Tento příspěvek Retro kvíz o československé kinematografii: 10 záludných otázek může zamotat hlavy i pamětníkům byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.