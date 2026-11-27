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Všichni Slavíci jsou pro rok 2026 rozdáni. Český slavík letos nabídl rozmanité pěvecké žánry a umělce. Moderátoři Aleš Háma (53) a Ondřej Sokol (55) bodovali svým humorem u lidí v sále i u televize. Zpěvačka Ewa Farna (33) předvedla proklatě krátké šaty a Vašek Noid Bárta (46) převálcoval Marka Ztraceného (41).
Noid převálcoval Ztraceného
Obrovským překvapením byl zpěvák Václav Noid Bárta, který z minulého roku obhájil Zlatého slavíka. Převálcoval tak zpěváka Marka Ztraceného, který skončil bronzový. Stříbrný skončil zpěvák Vojtěch Dyk.
Objev roku Charlotte Gottová
V kategorii Skupina se na třetím místě umístili Mirai, druzí byli Chinaski a Zlatého slavíka si odnesla kapela Kabát. Cenu Objev roku předávala zpěvačka Helena Vondráčková. V kategorii zvítězila Charlotte Gottová.
Farna s proklatě krátkými šaty
Obrovský rozruch sklidil svým outfitem zpěvák a herec Milan Peroutka. Svými proklatě krátkými šaty překvapila také čerstvě single Ewa Farna. Jak zmapovala redakce Aplausin.cz v kategorii Zpěvačka si bronzového Slavíka odnesla Monika Absolonová.
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Na Charlotte jsem se připravila a na sebe vůbec. Říkala jsem si, že jste mě odměnili až dost. Strašně moc děkuji," řekla Absolonová, která přebírala cenu za Charlotte Gottovu. Ta je v zahraničí a na Českého slavíka se nemohla dostavit. Poslala alespoň vzkaz.
Stříbrného Slavíka získala zpěvačka Lucie Bílá. "
Vážím si toho, že takový pořad je. My jsme velmi křehcí a zranitelní. Někdy, když se usmíváme, tak nám do toho úsměvu není. Děkuji svému muži a svému synovi. Mějme se rádi, protože se budeme potřebovat," pronesla svou děkovnou řeč Lucie Bílá.
Zlatou Slavicí se stala zpěvačka Ewa Farna, která také během večeru zazpívala. "
Děkuji fanouškům za hlasy. Jsem ráda, že vás SuperStar neodradila. Je to můj nejúspěšnější rok a zároveň nejneúspěšnější rok. Nikdy jsem asi neměla tolik důvodu ke slavní, ale také k pláči. Děkuji své kapele, úžasným dětem. Ještě jsem si to neprožila, ještě to dojede," řekla Ewa Farna se slzami v očích. Zdroj: Aplausin.cz