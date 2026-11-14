Hradby Ibizy přežily 500 let díky renesančnímu úhlu zdiva, který rozkládá sílu dělových koulí. UNESCO je chrání dodnes

Říjen 1543. U solných lagun Ses Salines přistávají turecké galéry spjaté s flotilou obávaného admirála Barbarossy. Vojáci táhnou k opevněnému městu na kopci a útočí. Obránci podle dobových listin vydrží, ale městská rada vzápětí naléhavě žádá o munici, střelný prach a zkušené dělostřelce. Bylo zřejmé, že staré středověké hradby příští nápor nemusejí ustát. O dvanáct let později, v lednu 1555, začali stavitelé budovat zcela novou pevnost. Ta dodnes obepíná historické jádro Ibizy a podle nás patří k nejpůsobivějším důvodům, proč na ostrov letět. Stačí na chvíli zapomenout na pláže a kluby a podívat se nahoru, nad přístav.
Turecké galéry a korzáři: proč Ibiza potřebovala novou pevnost
Ibiza měla v 16. století mimořádnou strategickou hodnotu. Ležela na námořní trase mezi Španělskem a Itálií, tedy na tepně, kterou si Karel I. a po něm Filip II. potřebovali uhájit proti Francii i Osmanské říši. Středomoří navíc brázdili korzáři, kteří přepadávali pobřežní osady, odváželi zajatce a pálili úrodu. Španělská koruna proto modernizovala celou síť pobřežních obran a Ibiza do ní zapadla jako jeden z klíčových článků.
První projekt nakreslil italský vojenský inženýr Giovanni Battista Calvi. Podle městského přehledu renesančních hradeb se jeho fáze odehrávala v letech 1554 až 1575. Poté převzal stavbu korunní inženýr Jacobo Paleazzo Fratín a do roku 1585 upravil trasu hradeb. Letopočet 1585 dodnes zdobí pamětní nápis na hlavní bráně Portal de ses Taules, zedníci ovšem pracovali ještě v posledním desetiletí století.
Výsledek je impozantní i v číslech. Hradby obemykají celý pahorek Puig de Vila o rozloze zhruba 10 hektarů, jejich obvod měří asi 1 800 metrů a v jejich linii stojí sedm bastionů.
Renesanční úhel zdiva: jak šikmé hradby krotily dělové koule
Středověké město se bránilo vysokými kolmými zdmi. Proti lukostřelcům a žebříkům fungovaly výborně, proti dělům však ztrácely smysl. Kamenná koule dopadající kolmo na svislou stěnu předávala zdivu plnou energii a opakované zásahy rozdrolily i silné hradby. Renesanční stavitelé proto obrátili logiku obrany naruby.
Nové hradby byly nižší, mnohem tlustší a vyplněné kombinací kamene a zeminy. Klíčem se stalo zešikmení. Městské prameny popisují, jak Calvi nahradil starší úseky moderními „ataluzados“, tedy skloněnými zdmi. Koule, která narazí na šikmou plochu, nepůsobí kolmo. Část energie sklouzne stranou a zbytek pohltí masa zeminy za kamenným pláštěm. Před hradbami se navíc rozkládal svažitý násyp, takzvané glacis, který zakrýval patu zdi před přímou palbou.
Renesanční úhel přitom nelze zúžit na sklon jedné stěny. Jde o celou geometrii pevnosti, kde svou roli hraje každý lom půdorysu.
- Šikmý líc zdi odkláněl a tlumil nárazy dělových koulí.
- Zemní výplň absorbovala energii, kterou kamenný plášť nepřesměroval.
- Glacis drželo nepřátelská děla v nevýhodném, plochém úhlu střelby.
- Hrot bastionu vybíhal do pole tak, aby na něj útočník nemohl mířit čelně.
Sedm bastionů Dalt Vila: palba ze všech stran
Bastion je vlastně šípovitý výběžek hradby. Má dvě čelní stěny, které se sbíhají do ostrého hrotu, a dvě boční stěny, takzvané flanky, které jej připojují k hlavní zdi. Odborná literatura uvádí, že úhel hrotu bastionu bývá ostřejší než vnitřní úhel mnohoúhelníku, z něhož pevnost vychází. Ten ostrý klín je tím, co návštěvník na Ibize vnímá jako typickou siluetu hradeb.
Skutečná genialita se však skrývá ve flancích. Z nich mohli obránci pálit podél sousedních úseků zdi, takzvaných kurtin, i na čelo vedlejšího bastionu. Nepřítel, který se dostal až k hradbě, se tak ocitl v křížové palbě. Mrtvé kouty, kam středověcí lučištníci z cimbuří nedohlédli, zmizely. Turistický portál města výslovně zdůrazňuje, že každý ze sedmi bastionů Dalt Vila byl navržen tak, aby poskytoval dostatečné úhly střelby.
Pevnost se tím proměnila ze svislé bariéry v promyšlený palebný stroj. Kámen sloužil jako štít, geometrie jako zbraň. Podle nás je to nejpřesvědčivější lekce, kterou Dalt Vila nabízí: obrana vítězila matematikou dřív, než se stihla projevit síla zdí.
Pět set let hradeb a pečeť UNESCO
Lokalitu „Ibiza, biodiverzita a kultura“ zapsalo UNESCO na seznam světového dědictví v roce 1999. Centrum světového dědictví UNESCO označuje Dalt Vila za vynikající příklad renesanční vojenské architektury a připomíná, že zdejší opevnění ovlivnilo i španělské pevnosti v Americe. Zápis je smíšený a vedle hradeb zahrnuje fénické sídliště Sa Caleta, punskou nekropoli Puig des Molins a podmořské louky posidonie mezi Ibizou a Formenterou.
Proč hradby přečkaly pět staletí v tak výborné kondici? UNESCO jmenuje dva důvody. Město se v 18. a 19. století rozvíjelo jen pomalu, takže hradby nemusely ustoupit novým čtvrtím. A armáda je využívala téměř do 70. let 20. století, tudíž je průběžně udržovala. Historické mapy ze 16. a 17. století navíc potvrzují, že dnešní podoba věrně odpovídá původnímu návrhu.
Pod renesančním pláštěm leží přes 2 500 let osídlení. Kopec obývali Féničané, Arabové i Katalánci a z jejich epoch zůstaly stopy včetně zbytků středověké hradby a brány Sa Portella.
Ve srovnání se slavnějšími sousedy má Dalt Vila vlastní profil. Maltská Valletta vyrostla po Velkém obléhání roku 1565 jako zcela nové plánované město s pravidelnou sítí ulic. Dubrovník zase stojí především na středověké minulosti námořní republiky. Ibiza nabízí obojí v jednom: prastaré město na kopci zabalené do jediného uceleného bastionového projektu 16. století.
Ochranu v praxi zajišťují španělské, baleárské a městské úřady. Dalt Vila má vlastní plán ochrany PEPRI a od roku 2002 i konsorcium světového dědictví, které práce koordinuje a financuje. Letos radnice představila zástupcům UNESCO a organizace ICOMOS investice přesahující 250 milionů Kč do obnovy historických čtvrtí a do usměrnění turistických davů.
Z Prahy na bastiony: prohlídka, vstupné, průvodce v češtině a odpoledne v Ses Salines
Doprava. V letní sezoně létají na Ibizu přímé spoje z Terminálu 2 Letiště Václava Havla Praha. Mimo sezonu bývá nutný přestup, čistý čas ve vzduchu pak činí zhruba 3 hodiny 15 až 40 minut. Letový řád je dobré ověřit před rezervací. Z ibizského letiště je do hlavního města jen několik kilometrů.
Prohlídka. Uličky starého města jsou přístupné nonstop a zdarma. Okruh po hradbách zabere 60 až 90 minut, s posezením a muzei počítejte s hodinou a půl až dvěma hodinami. Ideální trasa:
- Portal de ses Taules, hlavní brána s mostem a královským erbem,
- bastion Santa Llúcia s výhledem na přístav,
- Sant Pere, kde výklad ukazuje, jak se hradby stavěly,
- Sant Jaume se zbraněmi a dělostřeleckou technikou 16. a 17. století, včetně kasemat,
- Ronda Calvi se zbytky starší středověké hradby,
- Sant Jordi a Sant Bernat s panoramaty nad mořem.
Vstupné na komentovanou prohlídku. Radnice pořádá divadelně pojaté prohlídky. Dospělí zaplatí asi 250 Kč, děti od 7 do 16 let, senioři, studenti a místní kolem 125 Kč, rodinná vstupenka vyjde na 625 až 750 Kč.
V češtině. Soukromý český průvodce nabízí procházku po Dalt Vila s renesančními hradbami a vyhlídkami včetně sklenky sangrie za 1 500 Kč na osobu, další varianty začínají kolem 2 375 Kč.
Kdy jet. Nejpříjemnější jsou květen, září a říjen. V červenci a srpnu vyrazte na hradby brzy ráno nebo navečer, polední slunce na kamenných bastionech dokáže pořádně potrápit.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková