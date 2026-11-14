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Hradby Ibizy přežily 500 let díky renesančnímu úhlu zdiva, který rozkládá sílu dělových koulí. UNESCO je chrání dodnes

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Nad přístavem Ibizy se od 16. století zvedá sedm bastionů Dalt Vila. Šikmé zdi a ostré hroty měly odrážet osmanská děla, UNESCO je chrání od roku 1999.
Hradby Ibizy přežily 500 let díky renesančnímu úhlu zdiva, který rozkládá sílu dělových koulí. UNESCO je chrání dodnes

Hradby Ibizy přežily 500 let díky renesančnímu úhlu zdiva, který rozkládá sílu dělových koulí. UNESCO je chrání dodnes

Zdroj: Slug56 / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 14.11.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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