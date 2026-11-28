Dnes jsme si pro vás připravili kvíz o hudbě, kterou komunistický režim v Československu zakazoval. Zkuste, jestli si vzpomenete na kapely a písně, které se hrály jen na tajňačku.
Pustit si oblíbenou písničku a počítat s tím, že se kvůli ní můžete ocitnout u výslechu, dnes působí skoro nepochopitelně. V Československu za normalizace to ale pro část lidí nebyla přehnaná obava. Hudba tehdy nebyla jen kulisa k práci nebo večerní zábava. Režim ji sledoval, třídil, podezíral. Pro jiné se naopak stala jednou z mála možností, jak vyslovit věci, které se do novin ani do televize dostat nemohly. Zavzpomínejte v našem kvízu na In-Lifestyle na hudebníky, kteří to za minulého režimu neměli jednoduché.
Hudba byla tehdy formou odporu
Komunistická moc dobře věděla, že písnička se šíří jinak než projev z okresní konference. Rychleji, nenápadněji a někdy nečekaně. Umělecké svazy, komise a povolovací mechanismy proto rozhodovaly, kdo smí na pódium a kdo už je problém. Kapely chodily na takzvané přehrávky. Nešlo jen o to, jestli umějí hrát. Posuzovala se i „vhodnost“, tedy hlavně politická přijatelnost. Kdo neprošel, nedostal povolení. A hrát bez něj nebyla drobná klukovina. Mohlo to skončit zákazem, výslechem, sledováním i horšími následky.
Hudba si přesto hledala jiné cesty. Mimo oficiální sály, mimo kulturní domy s razítkem a povoleným plakátem. Vedle písní o budování socialismu nebo neškodných tématech vznikal prostor mnohem méně přehledný. Byty, sklepy, chalupy někde stranou. Pozvánky se nelepily na nástěnky, spíš se šeptaly mezi známými. Kazety putovaly z ruky do ruky, často přehrané tolikrát, že kvalita byla bídná. Jenže i to k té době patřilo. Paralelní kultura režimu vadila mimo jiné proto, že ji nešlo jednoduše zapsat do tabulky, schválit a mít pod kontrolou.
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Nešlo jen o hlasité kytary nebo dlouhé vlasy, i když už to mnoha funkcionářům stačilo. Rockový vzhled v nich vyvolával skoro fyzický odpor. Důležitější ale byl obsah. Texty o svobodě, o každodenní absurditě života pod dohledem, o lásce bez povinného ideologického nátěru. Někdy přitom píseň nemusela říct nic úplně napřímo. Stačila neurčitost, obraz, nálada, dojem, že autor nehraje podle předepsaných pravidel. Pro cenzory to bývalo nepříjemné: nedalo se to snadno označit jednou větou za nepřátelské, ale dráždilo je to stejně.
Připravili jsme kvíz, který prověří, jak dobře se v téhle neoficiální scéně vyznáte. Poznáte kapely, interprety a příběhy, které se za normalizace odehrávaly mimo dohled soudruhů?
Zdroj: autorský text redakce In-Lifestyle, zpracováno s využitím veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, Český rozhlas, Archiv bezpečnostních složek
Tento příspěvek Kvíz o zakázané hudbě z dob komunismu: Kdo zodpoví alespoň 7 z 10 otázek, ten se opravdu vyzná byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.