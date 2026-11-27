Ještě před rokem patřil k nejvytíženějším hráčům West Hamu, dnes se do zápasu dostane většinou až z lavičky. Souček po zranění kotníku sice zase hraje, ale druholigový klub ho v hierarchii zálohy posunul hluboko dozadu. Právě to podle fanouškovského webu Claret & Hugh neuniklo klubům z nejvyšší soutěže. Jeden z hráčových zástupců webu řekl, že Souček má nabídku od jednoho klubu z Premier League a že zájem projevily další dva. Jména klubů zdroj neuvádí. Hráč, který v říjnu podepsal novou smlouvu, se tak před lednovým přestupovým oknem stává jedním z nejzajímavějších jmen v kádru West Hamu.
Z pilíře sestavy střídajícím specialistou
Propad Součkovy role je nejlépe vidět na číslech. Podle oficiálního profilu na webu
West Ham United odehrál v sezoně 2024/25 celkem 38 soutěžních zápasů, z toho 35 ligových v základní sestavě, a vstřelil devět gólů. O rok později nastoupil do 39 soutěžních utkání, z toho 35 v Premier League, a skóroval šestkrát. Na hřišti byl téměř pořád.
V aktuální sezoně je situace úplně jiná. Opta Analyst mu v Championship připisuje devět zápasů, 174 minut, tři góly a žádnou asistenci. Ještě výmluvnější je srovnání s konkurencí v záloze. Podle FotMobu, který data průběžně aktualizuje, měl v době posledního přepočtu na kontě:
Hráč Odehrané minuty v Championship Arne Engels 1 317 Divine Mukasa 969 Mohamadou Kanté 792 Lewis Orford 254 Tomáš Souček 145
V týmové minutáži patří Souček zhruba na dvacáté místo v kádru. Engels toho odehrál víc než devětkrát tolik.
Ve stejných číslech je ale i druhá strana příběhu. Tři góly za 174 minut odpovídají podle našeho výpočtu zhruba jednomu gólu každých 58 minut. Tak dobrou efektivitu nemá v kádru West Hamu skoro nikdo. Na malém vzorku se poměr samozřejmě může rychle změnit, přesto vysvětluje, proč o něj prvoligové kluby mají zájem. Souček nezapomněl hrát fotbal. Přestal ale dostávat prostor.
Kotník z mistrovství světa a podpis po návratu
Sezona se Součkovi zkomplikovala ještě předtím, než pořádně začala. Kotník si podle West Hamu poranil v posledním skupinovém zápase Česka s Mexikem na mistrovství světa 2026. Vrátil se až 9. října v utkání s QPR. Spoluhráči v záloze mezitím odehráli celý úvod sezony, sehráli se a získali důvěru trenéra.
Pak přišly dva rychlé kroky. Klub uvádí, že 13. října Souček podepsal novou smlouvu do 30. června 2028. Hned druhý den dal dva góly Lincolnu. Navenek to vypadalo jako začátek nové kapitoly: zkušený záložník je zdravý, upsal se klubu a hned skóruje.
Proč klub prodlužoval smlouvu hráči, kterého následně posadil na lavičku, ve veřejně dostupných textech nikdo podrobně nevysvětlil. Podle nás to v tu chvíli dávalo smysl oběma stranám. West Ham si pojistil zkušeného hráče s velkým vlivem v kabině, který zná anglický fotbal. Souček potvrdil, že ke klubu, kde působí od ledna 2020, pořád patří. Role náhradníka se mohla ukázat naplno až potom, co se konkurence v záloze usadila a tým se dostal do herní krize.
Ta krize je skutečná. West Ham po sezoně 2025/26 sestoupil, přestože v posledním kole porazil Leeds. Rozhodlo, že Tottenham ve stejnou chvíli porazil Everton, jak připomněla Premier League. Druhá liga měla být jen krátká zastávka. Po 17 kolech ale klub s bilancí šesti výher, šesti remíz a pěti porážek a skóre 38:25 drží s 24 body 13. místo. Tým Scotta Parkera navíc naposledy prohrál výmluvně: 24. listopadu podlehl Portsmouthu 0:1 po gólu Odina Baileyho, poprvé v sezoně neskóroval a nevyhrál už šest zápasů v řadě.
Redakce SportyŽivě.cz požádala zástupce klubu o odpovědi, jaké plány má kouč se Součkem, ale reakce jsme se zatím nedočkali.
Nabídka z Premier League: co víme a co jen tušíme
Celá přestupová zpráva stojí na jednom zdroji.
Claret & Hugh, web zaměřený na West Ham, napsal 26. listopadu, že mluvil přímo s jedním ze Součkových zástupců. Podle něj má Souček nabídku od „velmi dobrého týmu Premier League“ a zájem projevily ještě dva další prvoligové kluby. Zástupce zároveň zdůraznil, že Souček odchod nevynucuje.
Nejde tedy o potvrzení od klubu ani o oficiální nabídku, kterou by zveřejnil West Ham nebo kupující klub. Je to informace z prostředí hráče a West Ham se k ní zatím nevyjádřil. Neozval se ani Souček, ani Parker.
Mnohem spekulativnější jsou jména konkrétních klubů. Web Football FanCast, jehož text převzal Yardbarker, zmínil jako možné destinace Everton, Newcastle a Sunderland. Sám ale přiznává, že jde o odhad, protože původní zdroj kluby nejmenoval. Každá z těch adres přitom má nějakou logiku:
Everton vede David Moyes. Ten Součka v lednu 2020 přivedl do West Hamu, nejdřív na hostování ze Slavie, a v létě 2020 natrvalo. Premier League tehdy citovala jeho slova, že Souček přesně odpovídá profilu hráče, kterého chtěl. Moyes se do Evertonu vrátil v lednu 2025 a vede ho i v aktuální sezoně. Newcastle by v Součkovi získal fyzicky jiný typ středního záložníka, než jaký v kádru má. Sunderland by potřeboval rozložit zátěž na širší kádr.
Jde ale pouze o mapování možností, ne o seznam zájemců. Profilově by Součkovi podle nás nejlépe seděl klub, který potřebuje zkušenost, sílu v soubojích, hlavičky při standardních situacích na obou stranách hřiště a náběhy do vápna. Tohle všechno Souček v Premier League předváděl roky.
Leden jako křižovatka pro klub, hráče i reprezentaci
Termíny jsou jasné. Podle
Premier League se zimní přestupové okno v Anglii otevře 1. ledna 2027 a zavře 1. února ve 23:00 britského času, tedy o půlnoci našeho času. Rozhodnout se může kdykoli během ledna. Pokud se ale bude dlouho vyjednávat, poslední den okna bude rozhodující.
Vyjednávací pozice West Hamu je silná. Souček nemá končící smlouvu a klub ho nemusí prodávat levně, aby o něj nepřišel zadarmo. TransferBOL odhaduje jeho tržní hodnotu na zhruba 150 milionů korun. Web West Ham World uvádí reportovaný plat kolem 2,6 milionu korun týdně. Oficiální údaj to není a může vycházet i z předchozí smlouvy. Pro druholigový klub, který se nedrží v postupových příčkách, ale jde o vysoký náklad na hráče, který nastupuje na pár minut. Tady se dostávají do střetu sportovní a ekonomická úvaha. Klub si může nechat zkušeného hráče pro jarní boj o postup, nebo zpeněžit zájem, dokud trvá.
Pro Součka jde o víc než o klubový dres. Česká reprezentace má před sebou kvalifikaci na EURO 2028, jejíž skupinová fáze podle UEFA poběží od března do listopadu 2027. Během mistrovství světa 2026 ho UEFA řadila do pevné osy českého týmu. Vyjádření českého realizačního týmu k jeho klubové situaci se nám dohledat nepodařilo. Riziko je ale zřejmé: kvalita mu nechybí, chybí mu zápasy. Pokud zůstane střídajícím hráčem v Championship, přijede na jarní reprezentační sraz s malou herní zátěží. Při lednovém přestupu do klubu, kde by pravidelně nastupoval, by do března stihl odehrát několik zápasů v Premier League.
Tady je podle nás jádro celé situace. West Hamu Souček užitečný být nepřestal, góly to dokazují. Jeho současná role ale neodpovídá ani tomu, jak efektivně hraje, ani jeho ambici vrátit se mezi nejlepší. Hráč, který dává gól zhruba každou hodinu, sedí na lavičce týmu, který naposledy vyhrál před šesti koly.
Souček přišel do Londýna jako hostující hráč ze Slavie a vyrostl v jednu z tváří klubu. Teď má na stole smlouvu do roku 2028 i nabídku z ligy, ze které klub sestoupil. Jestli se do Premier League vrátí s West Hamem, nebo už v lednu bez něj, se rozhodne nejpozději v noci na 2. února.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Redakce SportyŽivě