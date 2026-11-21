Letadlo z Prahy klesá nad Lombardií. Pod levým křídlem se při jasném počasí rýsuje jižní úpatí Alp a modrá hladina Lago Maggiore. Za nimi se rozprostírá placka Pádské nížiny, do které se zakusuje šedá skvrna druhého největšího města Itálie. Pro mnoho cestovatelů začíná milánský víkend právě tady, ještě před dosednutím na dráhu. Britský magazín Time Out v lednu označil Milán za svou hlavní volbu pro evropský městský výlet letošního roku a odsunul Vídeň s Trenčínem na další příčky. Hlavním argumentem jsou krátké vzdálenosti. Velkoměsto, které by mělo zabrat týden, se podle redakce dá zvládnout za pár dní. My jsme dohledali, jak rychle se z letiště dostanete k dómu, co stojí jízdenka a kolik kilometrů vlastně ujdete.
Výhled na Alpy z okénka: proč si sednout vlevo
Specializovaný průvodce výběrem sedadel WhichSideOfThePlane doporučuje pro let z Prahy na Malpensu místo u okna na levé straně. Při sestupu k letišti odtud bývá nejlepší šance zahlédnout alpské podhůří, jezero Maggiore, údolí řeky Ticino i rovinu Lombardie. Záleží ovšem na oblačnosti, konkrétní trase a dráze, kterou řídící letového provozu zrovna přidělí.
Podle nás je let atrakcí hlavně jako bonus k rychlosti. Cesta vzduchem trvá zhruba hodinu a půl, autem byste po dálnici jeli přes devět hodin. Když se k tomu přidá alpská scenérie, víkend začíná zážitkem, a ne únavou.
Z Česka se do Milána dá letět přímo ze dvou měst:
Praha: Ryanair létá do Bergama a pražské letiště spoj vede i v zimním řádu 2026/27. Na Malpensu podle databáze linek míří easyJet a Neos. Brno: Ryanair provozoval v letní sezoně 2026 přímou linku do Bergama, a to do 24. října. Ostrava: V aktuálním oficiálním letovém řádu se Milán neobjevuje. Z Itálie tam figuruje jen Lamezia Terme v Kalábrii. Proč Time Out dal Milánu přednost před Vídní a Trenčínem
Zpravodajský text, který
Time Out vydal 16. ledna 2026, vyzdvihuje Milán jako hlavní doporučení pro evropský víkendový výlet. Autorka Annie McNamee navazuje na širší průvodce, který vznikl v evropské redakci časopisu. Výběr stojí na zkušenostech redaktorů a cestovatelských autorů, bodovací tabulku magazín nezveřejňuje.
Zdůvodnění je přímočaré. Milán je sice druhým největším italským městem, jeho dóm, historické centrum a řada dalších slavných míst však leží „těsně u sebe“. K tomu Time Out připočítává módu a obchody, výbornou kuchyni a energii, kterou do města přinesly zimní olympijské hry Milano Cortina 2026. Mezi tipy na jídlo nechybí ani skromný kiosek Chiosco Squadre Calcio v parku Sempione, kde prodávají sendviče pojmenované po fotbalistech.
Druhá Vídeň má v roce 2026 nabitý kalendář výročí. Vídeňská turistická centrála připomíná 270 let od narození Mozarta, 250 let Burgtheateru i Albertiny a 150. narozeniny hotelu Sacher. Rakouská metropole tedy láká programem, Milán tempem a krátkými vzdálenostmi mezi zážitky.
Třetí Trenčín je letos Evropským hlavním městem kultury pod heslem Awakening Curiosity, tedy probouzení zvědavosti. Z Česka jde o nejdostupnější město celé trojice. Z Prahy tam přímý vlak dojede zhruba za čtyři hodiny, z Brna asi za dvě a půl.
Centrum Milána pěšky: dóm, Scala a hrad během dvou dnů
Jádro Milána připomíná hustě popsaný list. Z náměstí Piazza Duomo vedou kroky přímo do Museo del Novecento a Palazzo Reale. Prosklenou pasáží Galleria Vittorio Emanuele II projdete za pár minut k opeře La Scala. Severozápadním směrem pak leží bohémská Brera a mohutný Castello Sforzesco. Od dómu k hradu je to podle návštěvnického průvodce asi 1,2 kilometru, tedy čtvrthodina chůze.
Oficiální hranice turistického centra neexistuje. Podle našeho odhadu se pěší okruh od dómu přes galerii, Scalu a Breru až k hradu vejde zhruba do dvou až tří kilometrů čtverečních. Celé město přitom zabírá skoro 182 kilometrů čtverečních. Návštěvník tak tráví víkend na zlomku plochy, a přesto vnímá velkoměsto v plné síle.
Oficiální turistický portál
Italia.it skládá dvoudenní program právě z těchto bodů:
Den Dopoledne a odpoledne Večer 1. Dóm, Museo del Novecento, módní čtvrť Večeře v centru 2. Brera, Castello Sforzesco, případně CityLife nebo muzeum vědy Kanály Navigli
Jako časový orientační bod poslouží katedrála. Podle oficiálního letáku je dóm i s terasami otevřený denně od 9 do 19 hodin, poslední vstup je v 18 hodin. Dómské muzeum má otevřeno od 10 do 19 hodin a ve středu zavírá. Kdo chce přidat Poslední večeři, galerie nebo moderní čtvrti, udělá dobře, když si naplánuje tři dny.
Večery patří obchodům a jídlu. Menší prodejny bývají otevřené zhruba od 9 do 13 a od 15 do 20 hodin, velké obchodní domy a značkové butiky jedou bez polední přestávky. Nákupní centrum Piazza Portello zavírá až ve 21 hodin. K večeři svádí Brera, okolí parku Sempione a hlavně Navigli, kde se u kanálů pije aperitiv.
Z Malpensy i Bergama do centra za necelou hodinu
Přílet na Malpensu znamená přesednout do vlaku Malpensa Express. Na hlavní nádraží Milano Centrale jede zhruba 50 minut, odjíždí každých třicet minut a jízdenka ve druhé třídě stojí asi 375 Kč.
Kdo přiletí do Bergama, nastoupí do autobusu. Orio Shuttle dojede přímo k Milano Centrale za 50 minut a jízdné začíná na 250 Kč. Konkurenční Autostradale vypravuje spoje velmi hustě a cestu zvládne zhruba za hodinu.
Uvnitř města pak stačí nohy a občas metro. Jízdenky prodává dopravní podnik
ATM Milano: jednotlivá jízdenka na 90 minut za zhruba 55 Kč, platná v metru, tramvajích, autobusech i na vybraných vlacích, celodenní jízdenka asi za 190 Kč, třídenní jízdenka přibližně za 390 Kč.
Papírový lístek ani nepotřebujete. V metru i v povrchové dopravě stačí přiložit bezkontaktní kartu a systém na konci dne sám spočítá nejvýhodnější tarif. V centru se osvědčuje kombinace chůze a krátkých přejezdů metrem, třeba z hradu k Navigli.
Milán proti Římu, Florencii a Benátkám
Srovnání s Římem vychází jasně. Věčné město se podle italského statistického úřadu rozkládá na 1 288 kilometrech čtverečních, Milán je tedy zhruba sedmkrát menší. Mezi Koloseem, Vatikánem a čtvrtí Trastevere se v Římě nachodíte i najezdíte, kdežto v Miláně na sebe hlavní zastávky navazují v rozmezí desítek minut chůze.
Florencie i Benátky lákají hlavně renesanční a lagunovou scenérií. Milán k historii přidává rytmus metropole: módní přehlídky, designové obchody, moderní mrakodrapy CityLife a restaurace všech cenových hladin. Podle nás právě v tom spočívá jeho trumf. Návštěvník dostane dojem velkoměsta, aniž by musel řešit jeho složitou víkendovou logistiku. Přílet, dóm, galerie, hrad, Brera a večeře u kanálu zapadnou do pohodlného rytmu dvou až tří dnů.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková