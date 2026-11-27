Obce a kraje držely na účtech přes 620 miliard korun. Hampl otevřel otázku, kde peníze ukládat
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Obce a kraje držely na účtech přes 620 miliard korun. Hampl otevřel otázku, kde peníze ukládatZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 27.11.2026 13:36
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