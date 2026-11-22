Malopolské moře pod horskými štíty: Rożnowské jezero láká na romantické zátoky, tajemné hrady i ptačí ostrov
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Rożnowské jezero, Gródek nad Dunajcem, hrad Czchów, hrad Tropsztyn, Opičí ostrov RożnówZdroj: Jakub Hałun / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Článek byl publikován 22.11.2026 21:54
Retro klenot pod pískovcovými skalami: Prvorepubliková plovárna ve Mšeně okouzluje stylem art deco a...
Kdybyste se do Kamýku nad Vltavou vydali v 10. století, tak už byste tu nalezli osadu u knížecího dvorce...
Kam se řadíte? Mezi ty, kteří s příchodem podzimního chladného počasí trpí a nemohou se dočkat, až zase...
Ocelová lávka nad hlubokou propastí: Český unikát na Dolní Moravě uchvátil svět a láká k testu odvahy. Když...
SvetCestovatele.cz je online magazín pro všechny milovníky cestování – od dobrodruhů, kteří rádi vyrážejí do neznáma, až po pohodové cestovatele hledající inspiraci na víkendový výlet nebo rodinnou dovolenou. Přinášíme autentické tipy, ověřené rady a aktuální informace ze světa cestování, které...Všechny články tohoto autora →
- Let do Milána přes Alpy je sám o sobě atrakce, ale město vyhrává z jiného důvodu. Klíčem je kompaktnost centra na pár čtverečních kilometrech
- Za biatlonem do Alp, k zamrzlým jezerům i do Osla. Osm míst, která stojí za zimní výlet
- Hradby Ibizy přežily 500 let díky renesančnímu úhlu zdiva, který rozkládá sílu dělových koulí. UNESCO je chrání dodnes
- Voda u Whitehaven Beach mění barvu každou hodinu. Za proměnlivé vzory stojí písečné lavice z křemíku, které se přelévají s přílivem