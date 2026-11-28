Zápas v Atlas Areně v Lodži skončil po 1:18 ve třetím kole. Mamed Chalidov, tvář polského MMA, se ocitl pod tlakem u pletiva, pak šel souboj na zem a za chvíli už legenda odklepávala triangl. Byla to jeho první porážka v KSW, největší polské MMA organizaci, po dvaceti zápasech bez prohry a první prohra v profesionálním MMA od roku 2010. Muž, který ho tam dostal, je Tomasz Narkun, polský bojovník v polotěžké váze do 93 kg s bilancí 22-7-0; k datu pražského turnaje mu bude 37 let. Za pár týdnů stojí naproti Karlosi Vémolovi, 41letému českému bojovníkovi v polotěžké váze s bilancí 39-9-0. Redakce MMAmag proto prošla oficiální výsledky obou polských zápasů z roku 2018 a spočítala z databáze Sherdog, jak často Narkun vůbec nechá zápas dojít k rozhodčím.
Osmdesát sekund, které zlomily tvář polského MMA
Psalo se 3. března 2018 a šlo o hlavní zápas turnaje KSW 42. V oficiálních výsledcích KSW, do kterých redakce MMAmag nahlédla, stojí, že Narkun ukončil Chalidova trianglem ve 3. kole v čase 1:18 a že se bojovalo ve smluveném limitu do 92 kg. V KSW Narkun dlouho držel titul.
Odveta přišla 1. prosince 2018 na turnaji KSW 46 v Gliwicích. Tentokrát rozhodovaly karty: jednomyslné rozhodnutí 30:27, 29:28 a 29:28 pro Narkuna.
A teď to podstatné, co se do titulků obvykle nevejde. Konec kariéry neoznámil nikdo jiný než sám Chalidov. MMA Fighting 1. prosince 2018 citoval jeho slova po zápase: „Před zápasem jsem se rozhodl, že pokud přijde druhá prohra, přijde můj čas. Odkládám rukavice.“ V roce 2019 se ovšem vrátil, jak informoval Sherdog 14. září 2019 u ohlášení duelu se Scottem Askhamem na KSW 52. Jeden triangl ale ještě nic nedokazuje. Teprve rozpis všech dvaadvaceti Narkunových výher ukazuje, jak malá je šance, že se u něj zápas dohraje do konce.
Za celou kariéru pustil výhru k rozhodčím jen jednou
Z rozpisu výher na Sherdogu redakce MMAmag spočítala, že z 22 vítězství skončilo 21 před limitem. To je 95,5 %. Jediná jeho výhra, která došla k verdiktu rozhodčích, zůstává v databázi osamocená.
|Způsob výhry
|Počet
|Podíl z 22 výher
|Submise
|16
|72,7 %
|KO/TKO
|5
|22,7 %
|Rozhodnutí
|1
|4,5 %
Zajímavější je, jak se ten slavný zápas z Lodže lámal. V tabulce, kterou polský web Lowking.pl zveřejnil 7. března 2018, redakce MMAmag našla rozpis zásahů po kolech. V prvním kole vedl Chalidov na významné zásahy do hlavy 13:3. Ve třetím to bylo 12:6 pro Narkuna. Celkově tabulka uvádí významné zásahy 54:50 pro Narkuna a všechny zásahy 68:63, opět pro něj. Nejde o oficiální statistiku KSW, ale o autorskou analýzu Bartłomieje Stachury.
Představa, že Chalidov dominoval a pak se nechal nachytat, tedy čísla nepodporují. Zápas se překlápěl postupně. Že nejde jen o archiv z roku 2018, zjistil 17. října 2026 v Karlových Varech jeden český bojovník.
V Karlových Varech to trvalo jedno kolo
Na turnaji OKTAGON 95, který se konal 17. října 2026 v Karlových Varech, ukončil Narkun Daniela Škvora škrcením zezadu v 1. kole v čase 2:29. Organizace to ve svém výsledkovém článku popsala tak, že si soupeře stáhl do svého světa.
Další zastávkou je Praha. Na kartě, kterou organizace OKTAGON MMA, československá MMA organizace, zveřejnila na stránce turnaje, redakce MMAmag dohledala zápas Karlose Vémoly s Tomaszem Narkunem na akci OKTAGON 100 dne 29. prosince 2026 v pražské hale v Libni, v polotěžké váze do 93 kg. Vémola je bývalý šampion OKTAGONu ve střední i polotěžké váze.
Podle oficiálního žebříčku OKTAGONu ve znění z 12. listopadu 2026 je Vémola v polotěžké váze dvojkou, Narkun trojkou a pás drží Makhmud Muradov. Dvojka proti trojce na jubilejní stovce v největší české hale: promotérsky to sedí jako ulité. O titul se ale nejde.
Místo, kam Vémola chodí nejradši
ANALÝZA Vémola je zápasnický typ. Profil na webu OKTAGONu u něj uvádí řecko-římský zápas jako základ a boj na zemi jako nejsilnější stránku. Proti Narkunovi je přesně tohle ten nejrizikovější možný plán: 16 submisí z 22 výher, zlomený Chalidov z března 2018, Škvor z října 2026. Zbraň se mění v riziko.
Rozdíl v tělesných proporcích to nezlepšuje. Narkun měří podle profilu OKTAGONu 191 cm, Vémola necelých 183 cm podle Sherdogu, tedy zhruba o 8 cm méně. Delší končetiny jsou přesně to, co v Narkunových zápasech končívá odklepáním.
Nezničitelný soupeř to ale není. V bilanci má sedm porážek a některé z nich přišly v dlouhých zápasech rozhodnutých až u rozhodčích. Zjištění zní jinak: scénář, ve kterém si Vémola zem odpracuje do tříkolové výhry na body, nemá v Narkunově kariéře prakticky žádný precedens. Kdo chce Vémolu vidět vyhrát, bude mu 29. prosince přát, aby zůstal na nohou. Zem, která z českého bojovníka udělala hvězdu, patří tentokrát soupeři.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková