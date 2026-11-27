Zpráva přišla v posledním listopadovém týdnu: na listopadové odměny nejsou peníze. Podle iSportu dostali hráči Dukly tuto informaci přímo od klubu a pokladna na Julisce má být téměř prázdná. Server inFotbal.cz doplnil, že finance chybějí i na běžný provoz a že majitel Matěj Turek oslovil několik vlastníků jiných klubů s prosbou o pomoc. Koho konkrétně oslovil a zda někdo kývl, zveřejněno není. Paradox celé situace je vidět v tabulce. Sportovně je Dukla v pořádku a útočí na návrat do první ligy. Ekonomicky ale řeší, jak přečkat měsíc.
Redakce SportyŽivě.cz poprosila o reakci, ale z klubu zatím žádné další odpovědi nepřišly.
Pět měsíců od slibu, že se půjčovat nebude
Ještě v červnu zněl Turek sebevědomě. V rozhovoru pro
Seznam Zprávy krátce po sestupu popsal, že pád z nejvyšší soutěže připraví klub zhruba o 30 milionů korun ročně. Díru chtěl zalepit navýšením kapitálu. Půjčovat si nechtěl. Dukla měla být soběstačná, bez opakovaného sanování ztrát, a měla přivést pět až sedm posil s cílem okamžitého návratu mezi elitu.
Turek tehdy mluvil i o expanzi. Fotbal popisoval jako investiční segment, kterému se většina investorů vyhýbá, a proto v něm vidí příležitost. Podle svých slov finalizoval vstup do tří zahraničních klubů v nižších soutěžích velkých evropských zemí. Jejich jména neřekl.
Od rozhovoru uběhlo pět měsíců a hotovost na výplaty chybí. Přímé vysvětlení, kam se peníze poděly, klub ani majitel nezveřejnili. Podle dostupných informací jde o problém s tokem hotovosti po propadu příjmů. Žádné důkazy o čemkoli horším nejsou. Podle nás ale rozpor mezi červnovým plánem a listopadovou realitou ukazuje minimálně na selhání v načasování: buď kapitál nepřišel včas, nebo se nenaplnily příjmy z přestupů a sponzorů, se kterými klub počítal.
Turek, zakladatel investičního fondu 10X, převzal většinový podíl v Dukle od Petra Pauknera na konci března 2025. Klub tedy řídí teprve druhou sezonu.
Kolik stojí pád z první ligy
Čísla, která Turek v červnu uvedl, jsou tvrdá. Za televizní práva a solidární platby dostane klub v první lize zhruba 40 milionů korun ročně, ve druhé lize kolem 10 milionů. Tři čtvrtiny této jistoty sestupem zmizí.
Jak moc Dukla na nejvyšší soutěži závisela, ukazuje i její poslední uzavřená výroční zpráva. Po postupu mezi elitu vyskočily tržby z prodeje služeb z 50,6 milionu na 109,7 milionu korun. Hospodaření za sezonu 2024/25 skončilo ziskem 8,6 milionu korun. Na papíře tedy klub nevypadal jako tonoucí.
Ukazatel (sezona 2024/25) Hodnota Čistý obrat 109,7 mil. Kč Zisk po zdanění 8,6 mil. Kč Neuhrazená ztráta minulých let 143,6 mil. Kč Cizí zdroje 20,4 mil. Kč
Tabulka ale skrývá i starší zátěž. Neuhrazená ztráta z minulých let přesahuje 143 milionů korun. Neznamená to automaticky platební neschopnost dnes, ukazuje to ale, jak tenký polštář Dukla historicky měla. Jakmile klub z první ligy vypadne, zisková sezona se může během několika měsíců otočit.
Dukla v tom není sama. Příbram po sestupu do druhé ligy a odchodu sponzorů žádala město o půjčku 7 milionů korun, roční chod klubu přitom odhadovala na 22 milionů. Mnohem tvrdší příběh napsalo Dynamo České Budějovice, které letos nezískalo profesionální licenci, mimo jiné kvůli dluhům vůči klubům a hráčům. Dukla od takového scénáře zatím daleko je. Budějovický případ ale ukazuje, kam může neřešená finanční krize v českém fotbale vést.
Na prodej jsou čtyři hráči
Nejrychlejší cesta k penězům vede přes kabinu. Podle inFotbal.cz jsou na prodej čtyři hráči: Seif Ali Hindi, Boubou Diallo, Olatoundji Tessilimi a Diego Velasquez. Jejich orientační tržní hodnoty podle specializovaných databází:
Seif Ali Hindi: zhruba 4,9 milionu Kč Boubou Diallo: zhruba 4,3 milionu Kč Olatoundji Tessilimi: zhruba 4,9 až 7,3 milionu Kč Diego Velasquez: zhruba 9,8 milionu Kč
Dohromady to dělá přibližně 24 až 26 milionů korun. Částka se nápadně blíží ročnímu výpadku po sestupu. Jde ovšem o algoritmické odhady, ne o skutečné nabídky. Klub, o kterém celá liga ví, že nutně potřebuje peníze, nemá při vyjednávání silnou pozici. Kupci to vědí a dá se čekat, že budou tlačit cenu dolů. Reálný zimní výnos tak může být výrazně nižší.
Prodej má i sportovní cenu. Odchod čtyř hráčů v zimě oslabí kádr přesně v momentě, kdy se v jarní části rozhoduje o postupu.
Co mohou hráči udělat a co hrozí klubu
Opožděná výplata je porušení smlouvy. Podle manuálu, který pro hráče sepsala
Česká asociace fotbalových hráčů, musí hráč nejprve klub písemně vyzvat k úhradě. Dlužné částky pak může vymáhat u rozhodčích orgánů FAČR nebo FIFA. Pokud dluh dosáhne výše dvou měsíčních odměn, může hráč po výzvě a uplynutí patnáctidenní lhůty smlouvu vypovědět a odejít.
Jedna chybějící listopadová výplata tedy hráče z Julisky okamžitě neosvobodí. Kdyby se ale v prosinci situace opakovala, klub by mohl o část kádru přijít zadarmo, a to by bylo horší než jakýkoli nucený prodej.
Pro klub samotný platí přestupní řád FAČR. Dluh z profesionální smlouvy se stává splatným po písemné výzvě věřitele a dodatečné lhūtě nejméně deseti dnů. Bezdůvodné prodlení delší než 30 dnů může podléhat sankcím podle pravidel FIFA, včetně zákazu registrace nových hráčů. Automatický odečet bodů za jednu opožděnou výplatu z pravidel nevyplývá.
Podstatné je i to, co doložené není. Nic nenasvědčuje tomu, že by Dukla byla v insolvenci nebo před zánikem. Jde o akutní nedostatek hotovosti, ne o doložený kolaps. Zda dostali výplatu trenéři a další zaměstnanci, také zveřejněno nebylo. Potvrzení existuje jen u hráčů. A termín, kdy budou listopadové peníze doplaceny, zatím nikdo neoznámil.
Juliska jako zavazující jméno
Slovo „slavná“ si Dukla vysloužila. První titul získala v roce 1953 ještě pod názvem ÚDA, v šedesátých letech vyhrála čtyři tituly v řadě a v sezoně 1966/67 došla do semifinále Poháru mistrů evropských zemí. Jedenáctý mistrovský titul přidala v sezoně 1981/82. Josef Masopust, vítěz Zlatého míče z roku 1962, je dodnes nejznámější tváří československého fotbalu.
Dnešní Dukla je ale jiný klub. Fanouškovskou základnou se Spartě ani Slavii nevyrovná a velká historie jí nepřináší velký rozpočet. Jméno zavazuje, platit z něj ale nejde.
Hřiště zatím drží. Podle tabulky
Chance Národní ligy má Dukla po patnácti zápasech bilanci devět výher, tři remízy a tři porážky. Se třiceti body je třetí, bod za Karvinou a dva za Jihlavou, i když týmy mají odehraný rozdílný počet zápasů. Dopad krize na výsledky zatím změřit nejde. Riziko leží v zimě: odchody, nálada v kabině, užší kádr pro jaro.
Dukla má reálnou šanci vrátit se mezi elitu, jenže o ní teď rozhoduje hlavně Turkova schopnost sehnat peníze během několika týdnů. Pokud se podaří zaplatit hráče a prodat čtyři jména za rozumnou cenu, může klub na jaře útočit na postup. Pokud ne, bude se na Julisce místo o bodech mluvit o výpovědích.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl