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U Havaje zmizel téměř celý ostrov. Stačila jediná bouře, aby přepsala mapu

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Dennívýzva
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Satelitní fotografie z roku 2018 ukázaly proměnu, která působila jako chyba mapy. V odlehlé části Havajského souostroví se po průchodu hurikánu Walaka téměř ztratil malý písčitý ostrov East Island. Většinu jeho plochy odnesly vlny a proudy. Příběh však nekončí senzačním „zmizením“, protože právě na takových ostrovech je hranice mezi pevninou a mořem překvapivě pohyblivá.
U Havaje zmizel téměř celý ostrov. Stačila jediná bouře, aby přepsala mapu

U Havaje zmizel téměř celý ostrov. Stačila jediná bouře, aby přepsala mapu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 07:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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