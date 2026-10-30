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Marťané napadli Ameriku. Jenže největší záhada slavného vysílání je panika, která možná nikdy nebyla masová

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V neděli večer roku 1938 se z amerických přijímačů ozývaly naléhavé zprávy o zvláštních objektech a útoku Marťanů. Pro některé posluchače to znělo děsivě skutečně. O několik hodin později už noviny psaly o celonárodní hysterii. Novodobý výzkum ale ukazuje, že příběh slavné paniky je komplikovanější než samotná rozhlasová hra.
Marťané napadli Ameriku. Jenže největší záhada slavného vysílání je panika, která možná nikdy nebyla masová

Marťané napadli Ameriku. Jenže největší záhada slavného vysílání je panika, která možná nikdy nebyla masová

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.10.2026 12:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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