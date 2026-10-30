Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Skotský kanibal Sawney Bean měl zavraždit tisíc lidí. Historici ale nenašli důkaz, že vůbec existoval

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Příběh rodiny kanibalů žijící v jeskyni na skotském pobřeží patří k nejkrutějším evropským legendám. Jejím vůdcem měl být Sawney Bean, údajný vrah stovek cestovatelů. Jenže při hledání historických dokladů narážíme na zvláštní prázdnotu. Výzkum naznačuje, že příběh mohl být vytvořen mnohem později, aby pobavil publikum a přiživil předsudky.
Skotský kanibal Sawney Bean měl zavraždit tisíc lidí. Historici ale nenašli důkaz, že vůbec existoval

Skotský kanibal Sawney Bean měl zavraždit tisíc lidí. Historici ale nenašli důkaz, že vůbec existoval

Doba čtení 11 min

Článek byl publikován 30.10.2026 18:19

Reklama
Další články z Kód Enigma
Vědci objevili „pekelnou slepici“. Dinosaurus s papouščím zobákem zřejmě miloval ovoce
Vědci objevili „pekelnou slepici“. Dinosaurus s papouščím zobákem zřejmě miloval ovoce
Britští námořníci vstoupili do potápějící se ponorky. Odnesli dokumenty, které pomohly luštit Enigmu
Britští námořníci vstoupili do potápějící se ponorky. Odnesli dokumenty, které pomohly luštit Enigmu

Když se v říjnu 1942 německá ponorka U-559 začala potápět, britští námořníci se do jejího trupu přesto...

Indický chlapec tvrdil, že si pamatuje vlastní vraždu z minulého života. Co opravdu zjistilo vyšetřování?
Indický chlapec tvrdil, že si pamatuje vlastní vraždu z minulého života. Co opravdu zjistilo vyšetřování?

Dítě z indické vesnice vyprávělo příběhy o muži, který měl žít v nedaleké Agře a zemřít násilnou smrtí....

Marťané napadli Ameriku. Jenže největší záhada slavného vysílání je panika, která možná nikdy nebyla masová
Marťané napadli Ameriku. Jenže největší záhada slavného vysílání je panika, která možná nikdy nebyla masová

V neděli večer roku 1938 se z amerických přijímačů ozývaly naléhavé zprávy o zvláštních objektech a útoku...

Na toaletě může pomoci obyčejná stolička pod nohama. Rozhoduje poloha svalů, nikoli zázračný trik
Na toaletě může pomoci obyčejná stolička pod nohama. Rozhoduje poloha svalů, nikoli zázračný trik

Moderní toaleta je pohodlná, ale pro vyprazdňování nemusí představovat pro každého ideální polohu. Některým...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

Všechny články tohoto autora →
Kód Enigma
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.