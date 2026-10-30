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Vědci objevili „pekelnou slepici“. Dinosaurus s papouščím zobákem zřejmě miloval ovoce

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Dennívýzva
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Před 66 miliony let se krajinou dnešní Severní Ameriky pohyboval dinosaurus velký přibližně jako krocan. Měl peří, bezzubý zobák a žil ve světě tyranosaurů. Podle nové studie však zřejmě nelovil jiné živočichy, ale vyhledával měkké plody. Jeho neobvyklá lebka navíc naznačuje, že někteří dinosauři mohli sehrát dosud přehlíženou roli v evoluci kvetoucích rostlin.
Vědci objevili „pekelnou slepici“. Dinosaurus s papouščím zobákem zřejmě miloval ovoce

Vědci objevili „pekelnou slepici“. Dinosaurus s papouščím zobákem zřejmě miloval ovoce

Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 30.10.2026 16:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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