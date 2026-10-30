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Britští námořníci vstoupili do potápějící se ponorky. Odnesli dokumenty, které pomohly luštit Enigmu

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Když se v říjnu 1942 německá ponorka U-559 začala potápět, britští námořníci se do jejího trupu přesto vydali. Hledali šifrovací materiály, které mohly pomoci číst tajnou komunikaci německých ponorek. Dokumenty dostali ven, dva z mužů však zaplatili životem. Jejich akce patří k důležitým, ale často zjednodušovaným kapitolám války šifer.
Britští námořníci vstoupili do potápějící se ponorky. Odnesli dokumenty, které pomohly luštit Enigmu

Britští námořníci vstoupili do potápějící se ponorky. Odnesli dokumenty, které pomohly luštit Enigmu

Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 30.10.2026 14:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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