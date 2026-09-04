Týmy jednohlasně odhlasovaly změnu: Závody budou kratšíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Týmy jednohlasně odhlasovaly změnu: Závody budou kratší
Jack Doohan, rezervní jezdec Haasu, se svěřil s tím, jaký vliv měl na jeho kariéru sedminásobný mistr...
Ferrari přichází do Monzy nejen s vysokými očekáváními a touhou zvítězit, ale také s upraveným lakováním,...
Ferrari čeká nejdůležitější víkend v roce, k domácímu prvenství po roční pauze má přispět také vylepšená...
Už několik dní víme, že Monza neuvidí na pole position stát domácího pilota. Andreu Kimiho Antonelliho...
Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...Všechny články tohoto autora →