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Týmy jednohlasně odhlasovaly změnu: Závody budou kratší

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F1 čeká v příštím roce další změna. Týmy jednohlasně odhlasovaly zkrácení délky závodů v roce 2027 kvůli plánovaným úpravám současných pohonných jednotek.
Týmy jednohlasně odhlasovaly změnu: Závody budou kratší

Týmy jednohlasně odhlasovaly změnu: Závody budou kratší

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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