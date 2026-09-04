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Tenhle materiál strčí polystyren do kapsy. Stačí 3 cm místo 20 cmPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Silnou vrstvu polystyrenu připevníte na dům skoro všude. Jsou ale místa, kde […]
Tenhle materiál strčí polystyren do kapsy. Stačí 3 cm místo 20 cm
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