Uvolněte místo v Androidu bez mazání fotek a aplikací. Koš zabírá gigabajty, ale většina lidí neví, kde ho najít

Telefon hlásí plné úložiště, vy přitom poctivě mažete staré fotky, videa i dokumenty. Jenže „smazáno“ na Androidu neznamená „pryč“. Soubory se přesunou do koše a tam tiše čekají na definitivní smazání. Problém je, že žádný univerzální koš neexistuje. Na rozdíl od Windows, kde máte na ploše jeden Koš pro celý systém, nebo od iPhonu s jedním „Nedávno smazané“ ve Fotkách, Android rozhazuje smazané soubory do oddělených košů v každé aplikaci zvlášť. A právě tam se skrývají gigabajty, o kterých většina uživatelů netuší.
Proč na Androidu není jeden koš
Android byl od začátku navržený jinak než stolní počítač. Systém nenabízí jeden povinný koš pro celé zařízení, místo toho poskytuje aplikacím nástroje, aby si každá spravovala smazané soubory po svém. Vývojářská dokumentace Androidu obsahuje funkce jako
createTrashRequest a
IS_TRASHED, které galerie a správci souborů využívají k dočasnému uchovávání smazaných médií. Výsledek? Každá aplikace má vlastní koš, vlastní pravidla a vlastní cestu v menu.
Když smažete fotku v Google Fotkách, skončí v koši Google Fotek. Když smažete PDF v Google Disku, skončí v koši Google Disku. Když smažete video přes správce souborů, skončí v koši správce souborů. Tři smazané soubory, tři různá místa. A všechny tři dál zabírají místo.
Kde přesně koše hledat
Cesty se liší podle aplikace i podle výrobce telefonu. Tady je přehled těch nejdůležitějších:
- Files by Google: Menu → Koš (Trash). Soubory tu leží 30 dní, technicky ve skryté složce
.FilesByGoogleTrash.
- Google Fotky: Sbírky (Collections) → Koš. Pozor, tady platí jiná pravidla: zálohované fotky a videa zůstávají v koši 60 dní, nezálohované na Androidu 11 a novějším jen 30 dní.
- Google Disk: Menu → Koš. Soubory se drží 30 dní a po celou dobu se počítají do kvóty vašeho Google účtu.
- Samsung Galerie: Menu → Odpadkový koš (Recycle bin), 30 dní.
- Samsung My Files: Od One UI 6 nabízí Samsung částečně sjednocený koš: My Files → Odpadkový koš. Spravuje smazané soubory z My Files, Galerie i Hlasového záznamníku na jednom místě. Alternativní cesta vede přes Nastavení → Péče o zařízení → Správa úložiště.
- Xiaomi Galerie: Galerie → Alba → Nedávno smazané položky. Xiaomi File Manager ale koš mít nemusí, v tom případě pomůže nainstalovat Files by Google.
- Motorola: u fotek odkazuje na Google Fotky (Collections → Trash), pro soubory na Files app.
Největší uživatelský omyl je hledat „koš Androidu“ jako jednu funkci. Správná otázka zní: v jaké aplikaci jsem ten soubor mazal?
Co blokuje lokální úložiště a co cloudovou kvótu
Tady je zásadní rozlišení, které si málokdo uvědomí. Koš ve Files by Google nebo v Samsung Galerii zabírá místo přímo v telefonu, na interním úložišti. Koš v Google Disku zabírá místo na vašem Google účtu, kde sdílíte 15 GB zdarma mezi Diskem, Gmailem a Fotkami. A Google Fotky? Ty mohou blokovat obojí, lokální kopii i cloudovou zálohu.
Google navíc upozorňuje, že po hromadném vyprázdnění cloudových košů se volné místo nemusí propsat okamžitě. Přepočet může trvat 48 až 72 hodin. Takže pokud vysypete koš v Disku a místo se neobjeví hned, nepanikařte.
Častý scénář: platíte za rozšířené úložiště Google One, přitom v koši Google Disku a Google Fotek leží desítky smazaných souborů, které se do limitu stále počítají. Vysypání košů je v takovém případě nejrychlejší cesta k úspoře, bez jakéhokoli mazání nových dat.
Jak uvolnit maximum místa, krok za krokem
Doporučené pořadí, které pokryje všechny hlavní koše najednou:
- Google účet: otevřete správu úložiště na Google One a vyprázdněte koš ve Fotkách, Disku i Gmailu.
- Google Fotky: Sbírky → Koš → Vysypat koš. Tady často leží největší soubory, hlavně videa.
- Google Disk: Menu → Koš → Smazat navždy.
- Files by Google: Menu → Koš → Smazat.
- Samsung uživatelé: My Files → Odpadkový koš → Vysypat; Galerie → Menu → Odpadkový koš → Smazat.
Důležité varování: funkce „Nevyžádané soubory“ (Junk files) ve Files by Google maže soubory natrvalo, bez přesunu do koše. Nepleťte si ji s běžným mazáním, tady není cesta zpět.
Když potřebujete víc než jen vysypat koš
Po vyprázdnění všech košů se vyplatí projít i další vrstvy. Files by Google umí zobrazit doporučení k úklidu: staré soubory z chatů, duplicity, třídění podle velikosti. Pro pokročilejší analýzu existuje SD Maid 2/SE, který prohledá zbytky po odinstalovaných aplikacích, skrytou mezipaměť a logy. CCleaner nabízí podobné funkce, ale je financovaný reklamou a deklaruje širší sběr dat. Podle nás stačí začít s Files by Google a k externím nástrojům sáhnout, až když výsledek neodpovídá očekávání.
Nejrychlejší rezerva místa v telefonu neleží v odinstalaci aplikací ani v mazání fotek, které chcete zachovat. Leží v dokončení mazání toho, co jste už dávno považovali za smazané. Stačí vědět, kde hledat, a teď už víte.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman