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Uvolněte místo v Androidu bez mazání fotek a aplikací. Koš zabírá gigabajty, ale většina lidí neví, kde ho najít

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Smazané soubory na Androidu nezmizí hned. Leží v koších jednotlivých aplikací a klidně týdny zabírají místo, které vám chybí.
Android telefon, seznam aplikací, nastavení

Android telefon, seznam aplikací, nastavení

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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