V oblíbeném dovolenkovém ráji vypukl nový lesní požár. Do vzduchu šlo šest vrtulníků a dvě letadla

Lesní požár vypukl ve čtvrtek 3. září v oblasti Örenşehir, která administrativně spadá pod okres Manavgat v provincii Antalya. Oheň se objevil v lesním porostu přibližně kolem půl šesté večer. Na místo proto během krátké doby zamířily rozsáhlé hasičské síly a zásah probíhal současně ze země i ze vzduchu.
Rozsah nasazené techniky ukazuje, že turecké úřady situaci od začátku nepodcenily. K požáru bylo vysláno šest vrtulníků a dvě hasicí letadla. Na zemi zasahovalo deset speciálních hasičských vozidel určených pro práci v terénu, tři vozy zajišťující doplňování vody a další tři vozidla pro prvotní zásah. Celkem se do boje s ohněm zapojilo 75 technických pracovníků a hasičů.
Dobrou zprávou je, že se plameny podařilo dostat pod kontrolu poměrně rychle. Podle večerní aktualizace tureckých médií trval intenzivní zásah přibližně jednu hodinu. Následně začalo ochlazování zasaženého území, které má zabránit tomu, aby se skrytá ohniska znovu rozhořela. První odhady hovoří o přibližně 20 dönümech poškozeného lesa, což odpovídá zhruba dvěma hektarům. Příčina vzniku požáru zatím nebyla zveřejněna a její okolnosti se vyšetřují.
Požár vypukl v širší turistické oblasti Manavgatu
Manavgat patří mezi turisticky významné části provincie Antalya. Do stejného okresu spadá například Side a na pobřeží se nachází řada hotelových resortů a oblíbených prázdninových oblastí. Samotná čtvrť Örenşehir se ale nenachází přímo v centru hlavních pobřežních letovisek. Podle údajů místní samosprávy leží přibližně 25 kilometrů od centra Manavgatu a zhruba 99 kilometrů od Antalye.
Podle dosud zveřejněných informací nebyla v souvislosti s tímto požárem oznámena evakuace hotelů ani omezení pro turisty v pobřežních letoviscích. Zprávy rovněž nehovoří o zraněných či obětech. Hlavní zásah už skončil a hasiči pokračovali v oblasti v kontrolních a ochlazovacích pracích.
Požár přišel jen několik dní poté, co hasiči zasahovali u podstatně rozsáhlejšího požáru v jiné části okresu Manavgat. Ten na konci srpna zasáhl oblast Beşkonak a dostat jej pod kontrolu trvalo zhruba 22 hodin. Podle prvotních odhadů tam oheň poškodil kolem 70 hektarů území.
dha.com.tr, aa.com.tr, manavgat.bel.tr