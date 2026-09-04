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Roztroušená skleróza může zásadně změnit celý život. Několik snadných kroků pomáhá podpořit zdraví a omezovat rizikové faktory

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Roztroušená skleróza je chronické autoimunitní onemocnění a mechanismy jejího vzniku ještě nebyly zcela objasněny. Nicméně existuje několik faktorů, které mohou její riziko snížit.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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