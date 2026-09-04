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Ani Karlovy Vary, ani Mariánky. Nejkrásnější lázně podzimu 2026 budou jiné a důchodci sem jezdí zdarma

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Za odpočinkem a léčebnou péčí hrazenou zdravotní pojišťovnou nemusíte mířit do vyhlášených letovisek. Mšené-lázně jsou malé, klidné a jejich historie sahá více než dvě století do minulosti.
Ani Karlovy Vary, ani Mariánky. Nejkrásnější lázně podzimu 2026 budou jiné a důchodci sem jezdí zdarma

Ani Karlovy Vary, ani Mariánky. Nejkrásnější lázně podzimu 2026 budou jiné a důchodci sem jezdí zdarma

Zdroj: shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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