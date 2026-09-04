Ani Karlovy Vary, ani Mariánky. Nejkrásnější lázně podzimu 2026 budou jiné a důchodci sem jezdí zdarma

Mšené-lázně rozhodně nejsou lázeňským gigantem. Nenajdete tu slavnou kolonádu plnou obchodů, desítky hotelů ani davy turistů, kteří přijeli především za atmosférou velkého lázeňského města. Místo toho vás tu přivítá komornější areál, historické lázeňské budovy a především léčba založená na zdejším přírodním zdroji.
Pro některé návštěvníky může být právě tohle hlavní výhodou. Ne každý totiž hledá rušné centrum a večerní program. Člověk, který přijíždí především kvůli bolavým kloubům, zádům nebo rehabilitaci po operaci, může ocenit především klid a léčebný režim.
Lázně s tradicí delší než dvě století
Historie lázní ve Mšeném sahá více než 230 let do minulosti. Za tu dobu se zdejší místo proměnilo z původního lázeňského zázemí v léčebný areál, který dodnes využívá zdejší přírodní léčivý zdroj.
Tím je v tomto případě slatina. Právě ta patří k nejvýraznějším charakteristikám zdejší léčby. Používá se například při slatinných zábalech, které jsou součástí léčebných procedur zaměřených zejména na pohybový aparát.
Nejde samozřejmě o žádný zázračný prostředek, po kterém člověk během několika minut zahodí hůl a vyběhne do kopce. Lázeňská léčba funguje jako kombinace různých postupů. K přírodním léčebným prostředkům se přidává rehabilitace, cvičení, fyzioterapie a další procedury.
Co se tu léčí
Mšené se zaměřují především na onemocnění pohybového aparátu. To může být podstatná informace především pro seniory.
Indikační seznam lázní zahrnuje například některá onemocnění kloubů a páteře, stavy po operacích pohybového aparátu nebo po úrazech. U některých indikací se lázeňská léčba využívá také po ortopedických operacích včetně některých stavů po náhradě kloubu.
Za splnění stanovených podmínek může lázeňskou péči plně hradit zdravotní pojišťovna.
Lékař může pacientovi doporučit lázeňskou léčbu, pokud jeho zdravotní stav odpovídá některé z indikací uvedených v příslušném indikačním seznamu. Návrh následně prochází schvalovacím procesem zdravotní pojišťovny.
Pokud je schválena komplexní lázeňská péče, pojišťovna hradí léčbu a za stanovených podmínek také standardní ubytování a stravování. U příspěvkové lázeňské péče je situace jiná – pojišťovna hradí léčbu, zatímco ubytování a stravu si pacient platí sám.
Historické budovy místo obřího resortu
Mšené mají ještě jednu zajímavost, která je odlišuje od moderních wellness hotelů.
Lázeňský areál tvoří několik historických budov, které postupně procházely opravami. Patří mezi ně například Villa Slovanka, Villa Kyselka nebo lázeňský Pavillon Říp-Balneo.
Návštěvník tak nepřijíždí do nového anonymního hotelového komplexu, ale do místa, které má vlastní historii a charakter.
To může být pro někoho mnohem příjemnější než velký hotelový resort. Lázeňská atmosféra zde nestojí na luxusu a množství atrakcí, ale spíše na prostředí, léčbě a klidnějším tempu.
Malé lázně nemusí znamenat horší lázně
Mšené nemohou konkurovat Karlovým Varům velikostí ani množstvím turistických atrakcí. Bylo by to ostatně nesmyslné.
Jejich předností je něco jiného – menší měřítko, dotek historie a komorní prostředí.
Pro člověka, který hledá především promenádu, kavárny, luxusní hotely a rušný společenský život, budou slavnější české lázně pravděpodobně lákavější.
Pro někoho, kdo má za sebou operaci kloubu, dlouhodobě ho trápí záda nebo potřebuje rehabilitaci, ale může být důležitější něco úplně jiného.
Klid, koncentrace na léčebný program a pobyt v prostředí, které uklidňuje jak tělo, tak duši.
Zdroje článku: msene.cz, mzd.gov.cz, kudyznudy.cz, sever.rozhlas.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková